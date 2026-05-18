Thứ Hai, 18/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

Dũng Hiếu

18/05/2026, 21:23

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc ký Quyết định số 883/QĐ-TTg ngày 18/5/2026 thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, nhằm thống nhất chỉ đạo, điều phối hoạt động đàm phán, ký kết và thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Đoàn có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong công tác đàm phán, ký kết, phối hợp phê chuẩn, phê duyệt và tổ chức thực thi các điều ước, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại của Việt Nam trong khuôn khổ đa phương, song phương, khu vực và các cơ chế hợp tác quốc tế khác.

Theo Quyết định, Đoàn đàm phán có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chủ trương, chiến lược, kế hoạch và phương án đàm phán tổng thể; đề xuất mục tiêu, quan điểm và lộ trình đàm phán phù hợp với lợi ích quốc gia và định hướng phát triển kinh tế – xã hội.

Đoàn chủ trì, phối hợp các bộ, ngành trong việc chuẩn bị, tổ chức và triển khai các hoạt động đàm phán; kiến nghị xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh; tổ chức thực hiện đàm phán và triển khai kết quả sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đoàn đàm phán đồng thời chủ trì, phối hợp các bộ, ngành trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Việt Nam tại các cơ chế của các điều ước, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại; tham gia đàm phán mở rộng, nâng cấp các hiệp định mà Việt Nam là thành viên như WTO, APEC, ASEM, ASEAN và các FTA song phương, đa phương. Việc tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng liên quan được tổ chức trên cơ sở đánh giá tác động, cơ hội, thách thức và rủi ro đối với nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ. Các Phó Trưởng đoàn gồm một Thứ trưởng Bộ Công Thương (Phó Trưởng đoàn Thường trực), một Thứ trưởng Bộ Tài chính và một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thành viên Đoàn là lãnh đạo cấp Thứ trưởng của các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo cấp vụ, cục của Bộ Công Thương tham gia hỗ trợ công tác thường trực.

Các nhóm đàm phán cấp kỹ thuật được thành lập theo yêu cầu từng hiệp định, thỏa thuận, với sự tham gia của cán bộ chuyên môn các bộ, ngành và có thể huy động chuyên gia tư vấn khi cần thiết. Trong trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định thành lập các đoàn đàm phán riêng để xử lý những vấn đề chiến lược, khẩn cấp liên quan đến lợi ích quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho Đồng Nai

21:12, 18/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho Đồng Nai

Thủ tướng tiếp Đại sứ Nga thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga

21:12, 18/05/2026

Thủ tướng tiếp Đại sứ Nga thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới công tác lãnh đạo, tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật

15:47, 18/05/2026

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới công tác lãnh đạo, tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật

Từ khóa:

APEC ASEAN ASEM Đoàn đàm phán Chính phủ hiệp định WTO

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho Đồng Nai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho Đồng Nai

Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, triển khai nghị quyết bằng hành động cụ thể, gắn với năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng tiếp Đại sứ Nga thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga

Thủ tướng tiếp Đại sứ Nga thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga

Chiều 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, đánh giá cao đà phát triển quan hệ Việt Nam – Nga và thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới công tác lãnh đạo, tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới công tác lãnh đạo, tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, yêu cầu tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách; chuẩn bị tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2…

Nhà nước sẽ là “người mua đầu tiên” với sản phẩm công nghệ chiến lược đủ điều kiện

Nhà nước sẽ là “người mua đầu tiên” với sản phẩm công nghệ chiến lược đủ điều kiện

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Nhà nước phải làm tốt vai trò hướng dẫn, kết nối, đặt hàng, hỗ trợ nghiên cứu phát triển và đóng vai trò "người mua đầu tiên" đối với sản phẩm công nghệ chiến lược khi đủ điều kiện...

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng Nai tăng tốc mở rộng không gian đô thị và công nghiệp

Bất động sản

2

Sắp diễn ra tọa đàm "Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp"

Dân sinh

3

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục gom ròng gần 2.000 tỷ

Chứng khoán

4

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và Quỹ nhà ở quốc gia

Bất động sản

5

Hà Nội đề xuất mốc chuyển toàn bộ taxi, xe công nghệ sang dùng năng lượng xanh

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy