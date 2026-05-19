Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ

Minh Hà

19/05/2026, 10:01

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho ngành công nghiệp của Thành phố…

Ngành công nghiệp hỗ trợ là một trong những lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế bền vững của TP.Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa.
Ngành công nghiệp hỗ trợ là một trong những lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế bền vững của TP.Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa.

Ban Chỉ đạo mới được thành lập gồm 10 thành viên, đứng đầu là ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương, giữ vai trò Phó Trưởng ban Thường trực, cùng với ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương, làm Phó Trưởng ban.

Ngoài ra, các thành viên khác của Ban Chỉ đạo bao gồm lãnh đạo từ các sở, ngành và đơn vị liên quan như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố. Sự đa dạng trong thành phần của Ban Chỉ đạo cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nhiệm vụ chính của Ban Chỉ đạo là tham mưu cho UBND Thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện, xây dựng các đề án và chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ban cũng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các chương trình, đề án này. Định kỳ hàng quý, các thành viên phải báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ về Sở Công Thương để tổng hợp và báo cáo lên UBND Thành phố. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình mà còn tạo điều kiện cho việc điều chỉnh kịp thời các chính sách và chiến lược phát triển.

Cùng với Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cũng được thành lập với 9 thành viên, do bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp (Sở Công Thương) làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chỉ đạo trong công tác triển khai các chương trình, đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, đồng thời theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ. Cơ chế hoạt động kiêm nhiệm của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho thấy sự linh hoạt và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực hiện có.

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo có hiệu lực từ ngày 18/5/2026, thay thế cho các quyết định trước đó về việc thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển công nghiệp hỗ trợ. Điều này cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của TP. Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ, một lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế bền vững của Thành phố.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là một minh chứng cho sự quyết tâm của TP. Hồ Chí Minh trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Với sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, ngành công nghiệp hỗ trợ của Thành phố sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của cả nước.

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 22% doanh nghiệp KCN, KCX điều chỉnh kế hoạch sản xuất trước biến động Trung Đông

10:37, 13/03/2026

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 22% doanh nghiệp KCN, KCX điều chỉnh kế hoạch sản xuất trước biến động Trung Đông

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tỷ trọng rau công nghệ cao lên 70%

15:56, 18/05/2026

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tỷ trọng rau công nghệ cao lên 70%

TP. Hồ Chí Minh tăng cường giám sát thị trường xăng dầu trước biến động giá

09:24, 11/03/2026

TP. Hồ Chí Minh tăng cường giám sát thị trường xăng dầu trước biến động giá

Từ khóa:

Ban Chỉ đạo Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Chương trình phát triển công nghiệp công nghiệp TP. Hồ Chí Minh nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phát triển công nghiệp hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững Sở công thương thành lập ban chỉ đạo Tổ giúp việc TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm nghi là “hàng hiệu” giả trong các lô hàng ở cửa khẩu

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm nghi là “hàng hiệu” giả trong các lô hàng ở cửa khẩu

Hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng là quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Burberry, Crocs, Adidas, Coach, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Sadoer... vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực cửa khẩu.

Thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

Thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc ký Quyết định số 883/QĐ-TTg ngày 18/5/2026 thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, nhằm thống nhất chỉ đạo, điều phối hoạt động đàm phán, ký kết và thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam.

60 năm Hugaco: Kiên định với chiến lược phát triển bền vững

60 năm Hugaco: Kiên định với chiến lược phát triển bền vững

Từ một xí nghiệp nhỏ trong khói lửa chiến tranh, Tổng Công ty May Hưng Yên đã vươn mình trở thành "cánh chim đầu đàn" của ngành dệt may tỉnh nhà và là một trong những đơn vị có hiệu quả kinh doanh, thu nhập dẫn đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam...

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tỷ trọng rau công nghệ cao lên 70%

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tỷ trọng rau công nghệ cao lên 70%

TP. Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng nền sản xuất rau hiện đại khi đặt mục tiêu đến năm 2030 có 60% diện tích gieo trồng rau an toàn, tập trung và bảo đảm truy xuất nguồn gốc; sản phẩm rau công nghệ cao chiếm khoảng 60 - 70% tổng giá trị ngành rau...

22 địa phương triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt giảm phát thải

22 địa phương triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt giảm phát thải

Triển khai Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050”, trong năm 2026, ngành trồng trọt sẽ tập trung hoàn thiện quy trình kỹ thuật, hệ thống đo lường - báo cáo - thẩm định phát thải (MRV) và xây dựng quy chuẩn kiểm kê khí nhà kính nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất trên toàn quốc.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC thu hẹp nhưng vẫn ở mức cao

Tài chính

2

Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt dầu Nga

Thế giới

3

Philippines giảm 10% chi tiêu chính phủ để ứng phó khủng hoảng năng lượng

Thế giới

4

Các hãng bay châu Âu không lo hết xăng

Thế giới

5

HSBC thu xếp khoản tín dụng 800 tỷ đồng cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy