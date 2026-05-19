TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ

Ban Chỉ đạo mới được thành lập gồm 10 thành viên, đứng đầu là ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương, giữ vai trò Phó Trưởng ban Thường trực, cùng với ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương, làm Phó Trưởng ban.

Ngoài ra, các thành viên khác của Ban Chỉ đạo bao gồm lãnh đạo từ các sở, ngành và đơn vị liên quan như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố. Sự đa dạng trong thành phần của Ban Chỉ đạo cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nhiệm vụ chính của Ban Chỉ đạo là tham mưu cho UBND Thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện, xây dựng các đề án và chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ban cũng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các chương trình, đề án này. Định kỳ hàng quý, các thành viên phải báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ về Sở Công Thương để tổng hợp và báo cáo lên UBND Thành phố. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình mà còn tạo điều kiện cho việc điều chỉnh kịp thời các chính sách và chiến lược phát triển.

Cùng với Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cũng được thành lập với 9 thành viên, do bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp (Sở Công Thương) làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chỉ đạo trong công tác triển khai các chương trình, đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, đồng thời theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ. Cơ chế hoạt động kiêm nhiệm của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho thấy sự linh hoạt và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực hiện có.

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo có hiệu lực từ ngày 18/5/2026, thay thế cho các quyết định trước đó về việc thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển công nghiệp hỗ trợ. Điều này cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của TP. Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ, một lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế bền vững của Thành phố.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là một minh chứng cho sự quyết tâm của TP. Hồ Chí Minh trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Với sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, ngành công nghiệp hỗ trợ của Thành phố sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của cả nước.