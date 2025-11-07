Quy định mới về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Tuấn Khang
07/11/2025, 00:28
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 287/2025/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026...
Nghị định gồm 5 chương, 29 điều, quy định rõ trách nhiệm và phạm vi quản lý đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc sử dụng, khai thác hạ tầng hàng không.
Đối tượng áp dụng gồm: cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về hàng không dân dụng; cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, tổ chức thực thi pháp luật chuyên ngành hàng không; doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Trong đó, doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không bao gồm doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, và doanh nghiệp nhà nước trực tiếp khai thác kết cấu hạ tầng sân bay cùng các công trình thiết yếu khác theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng.
Danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định gồm các công trình hạ tầng hàng không và đất gắn liền với các công trình đó. Đối với các tài sản có liên quan đến quốc phòng, an ninh, việc xác định được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự và công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không phải tuân thủ các nguyên tắc của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời bảo đảm được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị; được tính hao mòn, khấu hao và bảo trì theo quy định.
Việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt, phù hợp chức năng và nhiệm vụ của đơn vị được giao quản lý.
Nghị định quy định rõ, việc khai thác hoặc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, nhưng phải bảo đảm hoạt động hàng không thông suốt, an toàn và không ảnh hưởng đến phần tài sản còn lại. Nếu việc khai thác có tác động đến các tài sản khác trong khu vực cảng hàng không, sân bay, phải có ý kiến của đơn vị quản lý liên quan và xác định rõ trách nhiệm khắc phục.
Công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không sẽ được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo quy định. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Đối với đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, việc quản lý được thực hiện theo pháp luật về đất đai, hàng không dân dụng và các quy định có liên quan. Trường hợp thu hồi đất gắn với công trình hạ tầng hàng không, việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xử lý đất sau thu hồi được thực hiện theo pháp luật về đất đai.
Việc sử dụng quỹ đất để tạo vốn phát triển hạ tầng hàng không cũng được quy định thực hiện theo pháp luật về đất đai.
Nghị định 287/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.
16:33, 22/10/2025
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận kế hoạch chi tiết triển khai Dự án thành phần 2 Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), dự kiến khởi công trong quý 4/2026…
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không theo mô hình “trung tâm kép”, hướng tới vận hành theo chuẩn quốc tế 5 sao, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027...
Việc nâng cấp hệ thống soát vé nhằm tối ưu hóa trải nghiệm hành khách, tăng cường an toàn và tiện lợi, đồng thời từng bước triển khai giao thông thông minh trong vận hành đường sắt đô thị tại Hà Nội...
TP.Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp nhận hồ sơ quan tâm của các nhà đầu tư dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài, tổ chức đấu thầu và dự kiến sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 11/2025...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: