Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược của các hãng hàng không quốc tế

Thị trường hàng không Việt Nam được nhận định là trung tâm kết nối quan trọng của khu vực, trở thành điểm đến chiến lược trong mạng lưới vận chuyển hành khách và hàng hóa của nhiều hãng hàng không quốc tế…

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng vận chuyển ước đạt 64,1 triệu hành khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng 10,7% và 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách (tăng 7,6%) và 169.200 tấn hàng hóa (0,2%). Việt Nam cũng thu hút hơn 35 triệu khách quốc tế, 946.200 tấn hàng hóa, tăng 13,5% và 22,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Đà tăng trưởng mạnh của hàng không Việt Nam đang tạo sức hút lớn với các hãng quốc tế. Trong đó, nhiều hãng hàng không quốc tế đánh giá Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là trung tâm trung chuyển quan trọng trong khu vực.

Bà Kyoung Hee Kang, Giám đốc Quốc gia Korean Air tại Việt Nam, cho biết Việt Nam là thị trường có nhiều điểm đến nhất của hãng trong khu vực Đông Nam Á.

Trong 6 tháng đầu năm, hãng vận chuyển gần 375.000 hành khách giữa hai nước, tăng 4% so với cùng kỳ. Hiện hãng hàng không này có 5 điểm đến ở Việt Nam kết nối với Hàn Quốc, gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc.

Đại diện Korean Air cho biết hãng cũng sẽ có kế hoạch mở rộng mạng bay ở Việt Nam với điểm đến mới như Quy Nhơn, Huế hoặc Đà Lạt. "Việc mở đường bay thường lệ sẽ được đánh giá kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu thực tế và năng lực hạ tầng", Giám đốc quốc gia Korean Air cho biết thêm.

Hiện, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm 3,2 triệu lượt khách trong tổng số 15,4 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm 2025.

Bên cạnh đó, bà Kyoung Hee Kang cho biết Hàn Quốc cũng là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Do đó, đối với Korean Air, Việt Nam không chỉ là thị trường tiềm năng mà còn là trung tâm kết nối quan trọng trong chiến lược phát triển của hãng tại Đông Nam Á.

Chia sẻ thêm về dự án sân bay Long Thành, đại diện Korean Air cho biết hãng đang theo dõi sát tiến độ bởi đây là dự án trọng điểm của Chính phủ, được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics và hàng không hàng đầu khu vực.

Ông Mun Man Sim, Giám đốc sân bay tại TP. Hồ Chí Minh của Korean Air, cho biết trước đó đã có dịp đi khảo sát thực tế tại sân bay Long Thành. Ông cho rằng sân bay này có nhiều điểm tương đồng với sân bay Incheon của Hàn Quốc và sẽ có những đóng góp đáng kể vào sự sôi động của thị trường hàng không tại Việt Nam trong tương lai.

Ngoài vận chuyển hành khách, với hạ tầng ngày càng hoàn thiện và nhu cầu tăng cao, nhiều hãng hàng không trong và ngoài nước tăng tốc mở rộng, khai thác mảng vận tải hàng hóa (cargo) tại Việt Nam.

Đơn cử, Vietnam Airlines đang lên kế hoạch thành lập hãng hàng hóa chuyên biệt vào năm 2026, đồng thời hợp tác với tập đoàn SATS (Singapore) để xây dựng và vận hành nhà ga hàng hóa tại sân bay Long Thành.

Korean Air đang vận hành điểm khai thác hàng hóa lớn nhất trong mạng lưới Đông Nam Á tại Hà Nội, với tần suất 11 chuyến/tuần, vận chuyển khoảng 50.000 tấn hàng xuất khẩu trong năm 2024. Tại TP. Hồ Chí Minh, hãng khai thác 3 chuyến hàng hóa mỗi tuần, kết hợp với năng lực vận chuyển hàng ngày qua khoang hành lý của các chuyến bay chở khách, xử lý khoảng 16.000 tấn hàng xuất khẩu trong năm ngoái.

Trong khi đó, theo Emirates SkyCargo, Việt Nam nổi lên là một thị trường tiềm năng trong mạng lưới vận tải hàng hóa của khu vực. Trong năm tài chính 2024 - 2025, Emirates SkyCargo đã vận chuyển 13.873 tấn hàng hóa tổng hợp từ Việt Nam được hỗ trợ bởi 3 chuyến bay chở hàng chuyên dụng hàng tuần đến Hà Nội.

Ông Abdulla Alkhallafi, Phó Chủ tịch phụ trách Vận tải Hàng hóa, khu vực Viễn Đông và Châu Úc, Emirates SkyCargo, cho biết: “Đông Á và Đông Nam Á bao gồm cả Việt Nam, không chỉ là điểm neo của mạng lưới toàn cầu của hãng mà còn đang định hình tương lai của logistics và thương mại toàn cầu. Từ những trung tâm sản xuất tiên tiến đến các thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh, khu vực này đang dẫn dắt tốc độ giao thương quốc tế”.