TP. Hồ Chí Minh hướng tới trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu Đông Nam Á

Phạm Vinh

25/03/2026, 20:55

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á, phấn đấu để tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt từ 2-3% GRDP, tỷ trọng kinh phí từ xã hội trên kinh phí cho R&D vượt 60%...

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh trình bày Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2026 – 2030, sáng 25/3.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hội thảo khoa học với chủ đề: “Định hướng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030”, sáng 25/3. 

Chuỗi hội thảo được triển khai như một diễn đàn khoa học có ý nghĩa quan trọng, nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua các phiên chuyên đề, các nội dung thảo luận đã tập trung làm rõ thực trạng tiềm lực khoa học và công nghệ của Thành phố, nhận diện những cơ hội, thách thức, đồng thời đề xuất các định hướng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn và xu thế phát triển của thế giới.

Theo dự thảo Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2026 – 2030 (gọi tắt là Chương trình), TP. Hồ Chí Minh đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng. Đáng chú ý là việc phấn đấu để tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt từ 2 - 3% GRDP, với tỷ trọng kinh phí từ xã hội trên kinh phí cho R&D vượt 60%. Điều này cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc đầu tư cho khoa học và công nghệ, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp và cộng đồng vào quá trình này.

Một trong những điểm nhấn của Chương trình là việc tập trung vào các công nghệ chiến lược và nền tảng, như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), và công nghệ chuỗi khối (blockchain)… Những công nghệ này không chỉ giúp nâng cao năng lực quản trị đô thị mà còn tạo ra những sản phẩm công nghệ mũi nhọn, có khả năng dẫn dắt đổi mới sáng tạo và tạo giá trị gia tăng cao. Đặc biệt, Chương trình cũng chú trọng đến việc phát triển các trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo tiệm cận trình độ quốc tế, nhằm thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, và quản lý đô thị. Đồng thời, việc phát triển và làm chủ các công nghệ y sinh, dược học và y tế số sẽ góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế của Thành phố, hướng tới mô hình y tế thông minh và bền vững.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ sinh học và các giải pháp nông nghiệp thông minh sẽ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cho biết: Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Thành phố cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Sự hợp tác này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực mà còn tạo ra một hệ sinh thái khoa học và công nghệ bền vững, nơi mà các ý tưởng sáng tạo có thể được phát triển và ứng dụng vào thực tiễn.

Với những định hướng chiến lược và giải pháp cụ thể, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ khoa học và công nghệ khu vực. Sự đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo ra một môi trường sống hiện đại, thông minh và bền vững. Trong tương lai, TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một trung tâm kinh tế mà còn là một trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu, góp phần quan trọng vào sự phát triển của cả nước và khu vực.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đề ra 6 định hướng lớn: 

  1. Mục tiêu phát triển công nghệ chiến lược phải xuất phát từ nhu cầu phát triển của nền kinh tế và lợi ích lâu dài của quốc gia, đó là nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, hình thành các ngành công nghiệp mới và bảo đảm tự chủ về công nghệ trong những lĩnh vực then chốt.
  2. Xác định Danh mục công nghệ chiến lược theo 2 nhóm: Nhóm các công nghệ đã có thị trường, có thể tạo ra tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế; Nhóm các công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai, công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng như: công nghệ lượng tử, công nghệ tên lửa, lò phản ứng hạt nhân nhỏ, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế độ cao/không gian tầm thấp, vệ tinh nhỏ, UAV...
  3. Các cơ chế, chính sách phải được thiết kế theo hướng khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân, đưa các doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của hệ sinh thái công nghệ.
  4. Tập trung nguồn lực cho một số lĩnh vực thật sự trọng điểm, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí.
  5. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức thực hiện và xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu.
  6. Coi trọng nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nguồn từ viện, trường…

