Quỹ ngoại Dragon Capital quay lại làm cổ lớn tại MWG

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 24/12/2025
Hà Anh
24/12/2025, 07:41
Nhóm quỹ Dragon Capital đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,9311% lên mức 5,02% và chính thức quay trở lại là cổ đông lớn của Thế giới di động kể từ ngày 19/12.
Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).
Theo đó, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital thông báo đã mua 1,233 triệu cổ phiếu MWG trong phiên ngày 17/12 - trong đó, quỹ Amersham Industries Limited mua 250.000 cổ phiếu, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 300.000 cổ phiếu, quỹ Norges Bank mua 350.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 83.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 250.000 cổ phiếu.
Qua đó, nhóm quỹ Dragon Capital đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,9311% lên mức 5,02% và chính thức quay trở lại là cổ đông lớn của Thế giới di động kể từ ngày 19/12. Trước đó, vào giữa tháng 9, Dragon Capital đã bán ra hơn 3,26 triệu cổ phiếu và rời ghế cổ đông lớn.
Được biết, SSI Research đã điều chỉnh tăng giá mục tiêu theo phương pháp SOTP lên 97.700 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 22%) từ mức 87.000 đồng/cổ phiếu trước đó, dựa trên dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 cao hơn (7,9 nghìn tỷ đồng, +19% so với cùng kỳ) và SSI Research giữ khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu MWG với mức P/E mục tiêu năm 2026 14,8x vẫn khá hấp dẫn so với mức trung bình 5 năm là 17x.
SSI Research cho biết luận điểm đầu tư về MWG như sau: Đối với chuỗi bách hóa hưởng lợi từ thay đổi chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể từ thuế khoán sang thuế trên doanh thu. Kế hoạch mở mới 1.000 cửa hàng bách hóa trong năm 2026 sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn.
Nhu cầu thay mới/nâng cấp điện thoại, cùng với chính sách giảm thuế sắp tới, được kỳ vọng thúc đẩy lợi nhuận mảng sản phẩm công nghệ & điện máy; Kế hoạch IPO Điện Máy Xanh (2026) và Bách Hóa Xanh (2028) dự kiến sẽ giúp định giá lại hai mảng này.
Kết thúc quý 3/2025, MWG ghi nhận kết quả cao kỷ lục mới, với doanh thu đạt 39,9 nghìn tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ, +6% so với quý trước) và lợi nhuận ròng đạt 1.780 tỷ đồng (+121% so với cùng kỳ, +8% so với quý trước).
Mảng sản phẩm công nghệ & điện máy đạt 27,1 nghìn tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ) nhờ doanh thu điện thoại di động và máy tính xách tay tăng mạnh. Doanh thu tài chính cải thiện cùng với việc không còn chi phí bất thường (ước tính 445 tỷ đồng trong quý 3/24) thúc đẩy lợi nhuận mảng này tăng trưởng mạnh (+74% so với cùng kỳ trong quý 3/25).
Mảng bách hóa ghi nhận doanh thu 11,8 nghìn tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ mở rộng hệ thống (+600 cửa hàng tính đến tháng 10). Biên lợi nhuận ròng ước đạt 2,0% trong quý 3/25 (so với 1,6% trong quý 2/25) nhờ kiểm soát hao hụt hàng tươi sống tốt hơn và giảm bớt các sản phẩm biên lợi nhuận thấp.
SSI Research cho biết yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu là tốc độ mở mới cửa hàng bách hóa vượt kỳ vọng. Bên cạnh đó, rủi ro giảm giá là do tiêu dùng không thiết yếu hồi phục chậm hơn dự báo; chi phí đầu tư ban đầu liên quan đến việc mở rộng ra khu vực miền Bắc.
Trên thị trường, chốt phiên ngày 23/12, giá cổ phiếu MWG tăng thêm 2,95% lên mốc 87.500 đồng/cổ phiếu.
