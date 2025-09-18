Quỹ ngoại Dragon Capital vừa bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn tại MWG

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư có liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE)

Cụ thể: Quỹ ngoại Dragon Capital thông qua các quỹ thành viên bán 3,264 triệu cổ phiếu MWG vào phiên ngày 12/9. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu tại MWWG từ hơn 77 triệu cổ phiếu, chiếm 5,21% xuống còn hơn 73,5 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99%, và không còn là cổ đông lớn tại MWG.

Trong đó, các quỹ bán nhiều nhất là Amersham Industries Limited bán 940.000 cổ phiếu, Hanoi Investments Holdings Limited bán 450.000 cổ phiếu, Norges Bank bán 934.000 cổ phieus và Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 910.000 cổ phiếu.

Trên thị trường, từ ngày 9/4 đến ngày 17/9, giá cổ phiếu MWG đã tăng 71%, từ 45.590 đồng lên 78.000 đồng/cổ phiếu - trong khi quỹ ngoại này bán ra vào ngày 12/9 thì giá cổ phiếu MWG có phiên tăng kỷ lục 79.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 7/2025 của MWG đạt tổng doanh thu đạt 12,8 nghìn tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ ), trong đó mảng sản phẩm công nghệ và điện máy đạt 8,7 nghìn tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ) và mảng bách hóa đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (+6% so với cùng kỳ, +4% so với tháng trước).

Nhu cầu sản phẩm công nghệ và điện máy được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế kép: Giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) từ tháng 7/2025 và bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt 10% đối với máy điều hòa từ tháng 1/2026.

Về kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng bách hóa: Dự kiến mở 600 – 1.000 cửa hàng mới trong năm 2025 và 2026.

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research thì sau kết quả quý 2/2025 cao hơn dự kiến, SSI Research điều chỉnh dự báo lợi nhuận ròng năm 2025 lên 5,83 nghìn tỷ đồng (+56% so với cùng kỳ, từ 5,56 nghìn tỷ đồng).

SSI Research dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 đạt 6,88 nghìn tỷ đồng, tăng 18% svck, được hỗ trợ bởi: Tăng trưởng lợi nhuận mảng sản phẩm công nghệ và điện máy vừa phải, nhờ chu kỳ thay mới điện thoại và nhu cầu cải thiện khi giảm 2% thuế VAT (từ tháng 7/2025); Động lực thúc đẩy tăng trưởng chính đến từ mảng bách hóa nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng cũng như sự cải thiện về hiệu quả hoạt động của các cửa hàng hiện hữu.

SSI Research kỳ vọng chuỗi cửa hàng bách hóa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của MWG, trong khi mảng sản phẩm công nghệ và điện máy sẽ duy trì tăng trưởng vừa phải do mức độ thâm nhập thương mại hiện đại đã cao (khoảng 80%).

Giá cổ phiếu MWG đã tăng 21% trong 4 tháng qua. SSI Research chuyển định giá sang năm 2026 (trước đó là năm 2025), và đưa ra giá mục tiêu mới theo phương pháp SOTP là 87.000 đồng/cổ phiếu (từ 74.000 đồng). Do đó, SSI duy trì khuyến nghị mua với tiềm năng tăng giá hấp dẫn là 16%.

Về quan điểm ngắn hạn của SSI việc mua lại cổ phiếu quỹ (10 triệu cổ phiếu, dự kiến sớm nhất vào tháng 10) có thể hỗ trợ giá cổ phiếu và về quan điểm dài hạn thì lợi nhuận của BHX sẽ là động lực tăng trưởng chính từ năm 2026, trong khi tăng trưởng lợi nhuận của chuỗi sản phẩm công nghệ và điện máy dự kiến sẽ chậm lại sau giai đoạn phục hồi mạnh từ 2024-2025. Chúng tôi ước tính tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng hàng năm giai đoạn 2026-2028 sẽ dao động từ 15-20%.

SSI cũng cho biết rủi ro đối với khuyến nghị này là tiêu dùng không thiết yếu phục hồi chậm hơn dự kiến.