Thứ Năm, 18/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Quỹ ngoại Dragon Capital vừa bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn tại MWG

Hà Anh

18/09/2025, 19:13

Quỹ ngoại Dragon Capital thông qua các quỹ thành viên bán 3,264 triệu cổ phiếu MWG vào phiên ngày 12/9.

Sơ đồ giá cổ phiếu MWG trong 1 năm qua trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu MWG trong 1 năm qua trên TradingView.

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư có liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE)

Cụ thể: Quỹ ngoại Dragon Capital thông qua các quỹ thành viên bán 3,264 triệu cổ phiếu MWG vào phiên ngày 12/9. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu tại MWWG từ hơn 77 triệu cổ phiếu, chiếm 5,21% xuống còn hơn 73,5 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99%, và không còn là cổ đông lớn tại MWG.

Trong đó, các quỹ bán nhiều nhất là Amersham Industries Limited bán 940.000 cổ phiếu, Hanoi Investments Holdings Limited bán 450.000 cổ phiếu, Norges Bank bán 934.000 cổ phieus và Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 910.000 cổ phiếu.

Trên thị trường, từ ngày 9/4 đến ngày 17/9, giá cổ phiếu MWG đã tăng 71%, từ 45.590 đồng lên 78.000 đồng/cổ phiếu - trong khi quỹ ngoại này bán ra vào ngày 12/9 thì giá cổ phiếu MWG có phiên tăng kỷ lục 79.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 7/2025 của MWG đạt tổng doanh thu đạt 12,8 nghìn tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ ), trong đó mảng sản phẩm công nghệ và điện máy đạt 8,7 nghìn tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ) và mảng bách hóa đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (+6% so với cùng kỳ, +4% so với tháng trước).

Nhu cầu sản phẩm công nghệ và điện máy được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế kép: Giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) từ tháng 7/2025 và bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt 10% đối với máy điều hòa từ tháng 1/2026.

Về kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng bách hóa: Dự kiến mở 600 – 1.000 cửa hàng mới trong năm 2025 và 2026.

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research thì sau kết quả quý 2/2025 cao hơn dự kiến, SSI Research điều chỉnh dự báo lợi nhuận ròng năm 2025 lên 5,83 nghìn tỷ đồng (+56% so với cùng kỳ, từ 5,56 nghìn tỷ đồng).

SSI Research dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 đạt 6,88 nghìn tỷ đồng, tăng 18% svck, được hỗ trợ bởi: Tăng trưởng lợi nhuận mảng sản phẩm công nghệ và điện máy vừa phải, nhờ chu kỳ thay mới điện thoại và nhu cầu cải thiện khi giảm 2% thuế VAT (từ tháng 7/2025); Động lực thúc đẩy tăng trưởng chính đến từ mảng bách hóa nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng cũng như sự cải thiện về hiệu quả hoạt động của các cửa hàng hiện hữu.

SSI Research kỳ vọng chuỗi cửa hàng bách hóa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của MWG, trong khi mảng sản phẩm công nghệ và điện máy sẽ duy trì tăng trưởng vừa phải do mức độ thâm nhập thương mại hiện đại đã cao (khoảng 80%).

Giá cổ phiếu MWG đã tăng 21% trong 4 tháng qua. SSI Research chuyển định giá sang năm 2026 (trước đó là năm 2025), và đưa ra giá mục tiêu mới theo phương pháp SOTP là 87.000 đồng/cổ phiếu (từ 74.000 đồng). Do đó, SSI duy trì khuyến nghị mua với tiềm năng tăng giá hấp dẫn là 16%.

Về quan điểm ngắn hạn của SSI việc mua lại cổ phiếu quỹ (10 triệu cổ phiếu, dự kiến sớm nhất vào tháng 10) có thể hỗ trợ giá cổ phiếu và về quan điểm dài hạn thì lợi nhuận của BHX sẽ là động lực tăng trưởng chính từ năm 2026, trong khi tăng trưởng lợi nhuận của chuỗi sản phẩm công nghệ và điện máy dự kiến sẽ chậm lại sau giai đoạn phục hồi mạnh từ 2024-2025. Chúng tôi ước tính tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng hàng năm giai đoạn 2026-2028 sẽ dao động từ 15-20%.

SSI cũng cho biết rủi ro đối với khuyến nghị này là tiêu dùng không thiết yếu phục hồi chậm hơn dự kiến.

Dragon Capital giảm sở hữu tại MWG xuống dưới 6%

16:34, 05/08/2025

6 tháng, MWG hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu năm

07:42, 28/07/2025

MWG chốt danh sách cổ đông chi gần 1.480 tỷ đồng cổ tức 2024

08:58, 30/06/2025

Từ khóa:

chứng khoán ẺaBlue IPO MWG nhà thuốc An Khang Quỹ ngoại Dragon Capital thôi là cổ đông lớn

Đọc thêm

Vi phạm quy định về các khoản vay, GDT bị phạt tiền

Theo báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023, 2024 được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị năm 2023, 2024 và các hợp đồng cho vay, trong năm 2023 và 2024, công ty cung cấp khoản vay cho cổ đông, đồng thời là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ công ty.

Nông nghiệp Hòa Phát sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE sớm nhất vào tháng 12/2025

Nông nghiệp Hòa Phát sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE sớm nhất vào tháng 12/2025

Dự kiến HPA sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Nguồn vốn huy động được sẽ ưu tiên góp vốn vào các trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Hoá chất Đức Giang nâng vốn đầu tư dự án tại Thanh Hoá lên 2.900 tỷ đồng

Hoá chất Đức Giang nâng vốn đầu tư dự án tại Thanh Hoá lên 2.900 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC – HOSE) vừa điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án số 1 thuộc Tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn, nâng tổng vốn đầu tư từ 2.400 tỷ đồng lên 2.900 tỷ đồng...

VHC sắp chi gần 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2025

Hội đồng Quản trị VHC thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 30/9/2025, ngày thực hiện chi trả dự kiến 15/10/2025.

NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006

NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006

Như vậy, Novaland đã thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi cho mã trái phiếu là NVLH2224006 và NVJCH2023003 và tất toán xong lô trái phiếu NVJCH2023003.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Mục tiêu lớn, thách thức nhiều

Dân sinh

2

Ecosystem Loyalty - Xu hướng marketing mà quản lý doanh nghiệp không thể bỏ qua

Doanh nghiệp

3

Nghị định số 248/2025/NĐ-CP: Lương lãnh đạo doanh nghiệp linh hoạt, gắn chặt với hiệu quả

Tiêu điểm

4

Rộng mở cơ hội khai thác từ thị trường du khách Ấn Độ

Du lịch

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân là trung tâm, chủ thể của phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy