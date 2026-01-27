Tổng giám đốc Dragon Capital: Năm 2025 chỉ 17% cổ phiếu chiến thắng VN-Index, mức thấp nhất lịch sử

Số liệu thống kê của Dragon Capital chỉ ra chỉ khoảng 17% cổ phiếu có hiệu suất vượt trội hơn VN-Index. Mức này là tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử hơn 25 năm của thị trường chứng khoán...

Tại sự kiện Investor Day với chủ đề "Đầu tư bền bỉ, tăng trưởng vươn xa" diễn ra mới đây, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital nhấn mạnh về việc thị trường lập đỉnh lịch sử trong năm 2025 song mức phân hóa quá mạnh khiến nhiều nhà đầu tư khó kiếm lời.

Theo ông Tuấn, tâm lý chung của số đông nhà đầu tư chịu "gồng" khi danh mục suy giảm, thậm chí mức lỗ lên đến 30-40% vẫn giữ nguyên và chọn tắt ứng dụng. Thế nhưng, khi danh mục có lãi, đôi khi chỉ vài phần trăm, nhiều nhà đầu tư chọn chốt lời ngay lập tức. Tâm lý này khiến họ không thể hưởng được chuỗi tăng giá về sau.

Ông Tuấn lấy ví dụ ở cổ phiếu VIC của Vingroup. Giai đoạn tháng 7-9/2025, thị giá mã này nhảy từ vùng quanh 60.000 đồng một đơn vị lên vượt 70.000 đồng, nhiều nhà đầu tư đã chọn hiện thực hóa lợi nhuận. Do đó, họ không thể ghi nhận thêm lãi khi VIC leo lên các vùng giá cao hơn nữa vào những tháng cuối năm.

"Về mặt toán học, tâm lý này khiến nhiều nhà đầu tư khó thể nào 'thắng' nổi thị trường", ông Tuấn nói.

Thực tế, 2025 được nhiều nhóm phân tích đánh giá là năm "không dễ kiếm tiền". Nguyên nhân là sự phân hóa trên thị trường diễn ra rất sâu sắc, động lực tăng chỉ tập trung vào một số nhóm cổ phiếu như "họ" Vin, ngân hàng hay "họ" Gelex... Trong đó, VIC của Vingroup và VHM của Vinhomes chiếm tới gần một nửa tổng mức tăng của toàn thị trường. Đây được xem là một trong những hiện tượng tập trung điểm số lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Thống kê của Dragon Capital cũng chỉ ra chỉ khoảng 17% cổ phiếu có hiệu suất vượt trội hơn VN-Index. Mức này là tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử hơn 25 năm của thị trường chứng khoán. Nếu loại trừ VIC và VHM, chỉ số chung tích lũy khoảng 20,65%.

Ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực chứng khoán Dragon Capital cho hay khi trò chuyện với những đồng nghiệp làm việc tại công ty chứng khoán, ông tiếp cận được một thống kê chỉ ra rằng hơn 90% số tài khoản của nhà đầu tư không có lãi hoặc có nhưng với mức dưới 10%. Số lượng ghi nhận lợi nhuận trên 20%, tức tương đương hoặc hơn chỉ số chung, là rất ít.

Trong khi đó, thị trường có 7 quỹ mở cổ phiếu vượt trội hơn mức này. Lần lượt là BVFED của Bảo Việt Fund, DCDS của Dragon Capital, MAGEF của Mirae Asset Việt Nam, BMFF của MB Capital, UVEEF của OUB, VCB-BCF của VCBF và MBVF của MB Capital.

Bước sang năm 2026, ông Tuấn cho rằng luận điểm đầu tư cốt lõi sẽ tập trung vào hai trụ chính là tiêu dùng và hạ tầng. Hai trụ cột này được củng cố bởi nhiều yếu tố: cải cách khu vực tư nhân, cải cách khu vực nhà nước, hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy công nghệ, cùng với làn sóng IPO mới. "Sóng IPO” có thể đến nhanh và mạnh hơn kỳ vọng, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp chất lượng cao”, chuyên gia cho biết.

Theo ước tính, thị trường sắp đón một lượng vốn mới đáng kể thông qua làn sóng IPO và niêm yết, với ước tính khoảng 28 tỷ USD vốn hóa mới từ các doanh nghiệp chuẩn bị lên sàn. Thanh khoản thị trường hiện đã vượt cả giai đoạn cao điểm năm 2021, nhưng đây vẫn chưa phải mặt bằng thanh khoản đỉnh, bởi trong 3 năm tới thanh khoản cao hơn hiện tại rất nhiều.

Về dài hạn, chuyên gia không đặt mục tiêu điểm số ngắn hạn, nhưng tin rằng đến năm 2030, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tăng gấp đôi. Hiện thị trường vẫn hấp dẫn về định giá so với khu vực, song kỳ vọng trong tương lai Việt Nam không chỉ “rẻ hơn” mà sẽ được định giá cao hơn khi chất lượng thị trường được cải thiện.

Liên quan tới câu chuyện nâng hạng, khả năng cao Việt Nam sẽ được FTSE Russell nâng hạng vào tháng 9/2026. Quan trọng hơn, Việt Nam có thể lọt vào danh sách theo dõi của MSCI Emerging Markets ngay trong năm 2026. Đặc biệt, nếu hệ thống CCP vận hành cùng với việc mở room cho nhà đầu tư nước ngoài, TTCK Việt Nam có thể chính thức được nâng hạng vào năm 2028. "Đây sẽ là sự nâng cấp toàn diện, mở đường cho dòng vốn ngoại khổng lồ chảy vào thị trường vốn Việt Nam", ông Tuấn khẳng định.