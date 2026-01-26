VN-Index giảm sâu, nhà đầu tư chờ tín hiệu hồi phục

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/1/2026

Kết phiên 26/1, VN-Index giảm 27,07 điểm, tương đương 1,45% xuống mốc 1.843,72 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 5,66 điểm, tương đương 2,24% xuống 247,3 điểm.

Áp lực chốt lời có thể giảm bớt và thị trường được kỳ vọng sẽ sớm cân bằng trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục giảm điểm với độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm. Các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hỗ trợ cho thị trường trong các phiên trước đều đang suy yếu sau nhịp tăng nóng vừa qua. Thanh khoản gia tăng cho thấy áp lực chốt lời đang tăng dần. Tuy nhiên, điểm tích cực là khối nhà đầu tư nước ngoài đã quay đầu mua ròng trở lại. Thêm vào đó, VN-Index đã lui về vùng hỗ trợ kênh dưới của kênh giá hình thành từ đầu năm đến nay tương ứng vùng 1.840-1.845 điểm. Áp lực chốt lời có thể giảm bớt và thị trường được kỳ vọng sẽ sớm cân bằng trở lại.

Nhà đầu tư ưu tiên việc bảo toàn lợi nhuận và cơ cấu lại danh mục theo hướng bán chốt lời từng phần với các cổ phiếu đã tăng mạnh đạt kỳ vọng vi phạm ngưỡng trailing stop. Đồng thời chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn nếu VN-Index để mất vùng hỗ trợ 1.840-1.845 điểm. Trong kịch bản này, chỉ số có thể sẽ lui về kiểm định lại vùng 1.780-1.800 điểm”.

Nhiều khả năng thị trường hoàn thành mô hình hai đỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index vừa giằng co vừa giảm trong phiên sáng. Sang đến phiên chiều, đà bán gia tăng khiến VN-Index lùi xuống đóng cửa tại mốc 1,843.72 điểm, giảm hơn 27 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bảo hiểm giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp. Ở chiều ngược lại, ngành Tiện ích có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trước khả năng thị trường hoàn thành mô hình hai đỉnh”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tạo đỉnh ngắn hạn vùng 1.900 điểm - 1.920 điểm sau 05 tuần tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tạo đỉnh ngắn hạn vùng 1.900 điểm - 1.920 điểm sau 05 tuần tăng điểm. VN-Index có thể chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy với áp lực kiểm định lại vùng đỉnh giá năm 2025 sau khi vượt qua như đã đề cập. Kháng cự ngắn hạn của VN-Index quanh 1.870 điểm, vùng hỗ trợ 1.770 điểm - 1.800 điểm tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025.

Chúng tôi đã nhận định rủi ro tạo đỉnh của thị trường trong nhiều bản tin trước cũng như khuyến nghị vị thế đầu cơ, tỉ lệ đòn bẩy cao, nên xem xét cơ cấu, giảm tỉ lệ dư nợ khi thông tin tổng dư nợ quí IV của các công ty chứng khoán ở mức cao kỷ lục. Ở thời điểm hiện tại, tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 421 tỉ USD, tương đương 82%/GDP 2025. Đây chưa phải là vùng vốn hóa hấp dẫn của thị trường. Nhà đầu tư nên ưu tiên kiểm soát rủi ro và chờ thị trường tạo vùng giá cân bằng mới sau giai đoạn tăng trưởng ngắn hạn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Hỗ trợ gần nhất đối với VN-Index có thể quanh 1.770 - 1.800

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 27 điểm (-1,4%), đóng cửa ở mức 1.843,7 điểm. Chỉ số có phiên giảm điểm thứ năm liên tiếp với lực bán mạnh xuất hiện từ đầu phiên chiều và lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, đặc biệt tại các nhóm Bất động sản và Ngân hàng.

Với việc VN-Index đóng cửa dưới mức 1.850, chúng tôi tiếp tục cho rằng xu hướng giảm sẽ tiếp diễn trong những phiên tới khi các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như Ngân hàng hay Bất động sản đang trong xu hướng điều chỉnh.

Chúng tôi cho rằng hỗ trợ gần nhất đối với VN-Index có thể quanh 1.770 - 1.800, là vùng đỉnh cũ của nhịp tăng trong năm 2025. Trong nhịp điều chỉnh này, chúng tôi cho rằng thị trường vẫn sẽ có những phiên hồi và đây là cơ hội để nhà đầu tư tiếp tục cơ cấu giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn”.

Thị trường có thể diễn ra phân hóa và thanh khoản thấp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất nhịp tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng trở lại, đặc biệt xu hướng ngắn hạn của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã tiêu cực hơn cho nên thị trường có thể sẽ bước vào giai đoạn tích lũy, tức là thị trường có thể diễn ra phân hóa và thanh khoản thấp.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức tăng xuống trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cơ cấu lại danh mục để đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức 30-50% danh mục và ưu tiên nắm giữ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn”.

Kỳ vọng dòng tiền mua chủ động sẽ sớm quay trở lại giúp VN-Index lấy lại động lực

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự Black Marubozu và giảm mạnh 27 điểm.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD tạo đỉnh và đi xuống, trong khi đó đường +DI cũng đang hạ thấp độ cao cho thấy động lực chung đang suy yếu. Tuy nhiên, chỉ số chung đã điều chỉnh về đường MA20, tương đương với hỗ trợ quanh mốc 1.845 nên kỳ vọng VN-Index sẽ sớm cân bằng trở lại ở mốc điểm này.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI đã gần xuống tới vùng quá bán và chỉ báo MACD cũng đi xuống dưới mốc 0 cho thấy lực cung áp đảo trên thị trường, do đó diễn biến rung lắc biên độ rộng vẫn sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chỉ báo CMF cho tín hiệu hướng lên từ dưới mốc 0 nên kỳ vọng dòng tiền mua chủ động sẽ sớm quay trở lại giúp VN-Index lấy lại động lực.

Thị trường nối tiếp quán tính giảm điểm từ cuối tuần trước và tiếp tục rung lắc giảm điểm trong phiên đầu tuần. Sắc đỏ chiếm ưu thế với lực cung mạnh và thanh khoản vẫn duy trì ở ngưỡng trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang chững lại với tâm lý thận trọng dâng cao. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát vận động thị trường, đồng thời rà soát lại danh mục với việc tiếp tục nắm giữ hoặc gia tăng tỷ trọng ở những mã đã kiểm định hỗ trợ hoặc vượt kháng cự thành công và duy trì xu hướng tăng, trong khi đó cân nhắc hạ dần tỷ trọng ở cổ phiếu xuất hiện áp lực điều chỉnh ở vùng giá cao. Đối với vị thế mua, nhà đầu tư tìm kiếm những cổ phiếu đã tạo nền giá sâu và đang thu hút sự chú ý trở lại của dòng tiền để giải ngân thăm dò tại những nhịp rung lắc của thị trường”.

Nhiều khả năng nhịp hồi kỹ thuật sẽ bị cản trợ quanh vùng giá 1.865-1.870 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index tiếp cận hỗ trợ quanh 1.830 điểm (MA20), tạo điều kiện cho nhịp hồi phục xuất hiện trong phiên 27/01. Tuy nhiên, quán tính điều chỉnh ngắn hạn đang cao và chưa xuất hiện động thái từ lực cầu giá thấp nên nhiều khả năng nhịp hồi kỹ thuật sẽ bị cản trợ quanh vùng giá 1.865-1.870 điểm. Khuyến nghị tạm dừng mở mới các vị thế ngắn hạn, tiếp tục quan sát và chờ tín hiệu gia tăng từ hoạt động mua”

Trong kịch bản thận trọng tiếp diễn, vùng 1.780 – 1.800 kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn vai trò nâng đỡ chỉ số

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục suy yếu và lùi về quanh vùng MA20 (1.846 điểm). Mặc dù đà giảm có sự thu hẹp về cuối phiên, song áp lực cung ngắn hạn nhìn chung vẫn chiếm ưu thế. Khả năng cân bằng của chỉ số sẽ được theo dõi quanh khu vực trên.

Trong kịch bản thận trọng tiếp diễn, vùng 1.780 – 1.800 kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn vai trò nâng đỡ chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.