Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Quỹ Vietnam Investment Property Limited bán ra 7,5 triệu cổ phiếu KDH

Hà Anh

20/03/2026, 09:13

Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 18/3, cổ phiếu KDH có xuất hiện giao dịch thoả thuận 7,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 195 tỷ đồng, tương ứng 26.000 đồng/cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu KDH trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu KDH trên TradingView.

Vietnam Investment Property Limited báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE).

Theo đó, Quỹ Vietnam Investment Property Limited đã bán ra 7,5 triệu cổ phiếu KDH để giảm sở hữu từ gần 9,5 triệu cp, chiếm 0,85%, về hơn 1,99 triệu cổ phiếu chiếm 0,18% vốn điều lệ tại KDH, giao dịch được thực hiện ngày 18/3 theo phương thức thỏa thuận.

Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 18/3, cổ phiếu KDH có xuất hiện giao dịch thỏa thuận 7,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 195 tỷ đồng, tương ứng 26.000 đồng/cổ phiếu.

Quỹ Vietnam Investment Property Limited chính là đơn vị liên quan của bà Nguyễn Thị Diệu Phương, thành viên HĐQT và bà Vương Hoàng Thảo Linh, thành viên Ban kiểm soát tại Nhà Khang Điền. Ngoài ra, Quỹ Vietnam Investment Property Limited cũng liên quan tới nhóm quỹ VinaCapital.

Mới đây, VCSC đã có duy trì khuyến nghị "mua", nhưng điều chỉnh giảm 10% giá mục tiêu xuống mức 43.700 đồng/cổ phiếu đối với KDH.

Theo VCSC, mức giá mục tiêu thấp hơn phản ánh các giả định thận trọng hơn về mức tăng giá bán trung bình tại các dự án trong suốt chu kỳ bán hàng (3–5%/năm so với 5–8%/năm trước đây) và mức tăng của chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) dự kiến để hỗ trợ tỷ lệ hấp thụ trong bối cảnh lãi suất tăng, cùng với mức tăng 0,1 điểm % đối với giả định WACC của VCSC, phần nào được bù đắp bởi việc VCSC đưa dự án khu dân cư Cát Lái (8,2 ha; phường Cát Lái, TP.HCM) vào định giá.

Bên cạnh đó, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 sẽ tăng mạnh 59% YoY lên mức 1,7 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc tiếp tục bán và bàn giao các sản phẩm thấp tầng tại dự án Gladia.

Đối với năm 2027, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số sẽ tăng 37% so với dự báo năm 2026, nhờ được hỗ trợ bởi việc hoàn tất bàn giao các sản phẩm thấp tầng của Gladia và bắt đầu mở bán cũng như bàn giao tại phân khu Gladia cao tầng, dự án The Solina, KCN Lê Minh Xuân Mở rộng và dự án Bình Trưng Đông.

Ngoài ra, VCSC điều chỉnh giảm 5%/6% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026/27 do tăng giả định chi phí SG&A và chi phí tài chính, đồng thời điều chỉnh tiến độ bàn giao tại dự án Bình Trưng Đông sang năm 2027. Tác động này được bù đắp một phần nhờ bổ sung dự báo doanh thu và ghi nhận hàng tồn kho năm 2026 từ một số dự án đã mở bán trước đây tại TP.HCM (so với giả định trước là không có), cùng với việc lùi một phần bàn giao sản phẩm thấp tầng tại dự án Gladia sang năm 2027.

Đáng chú ý, VCSC kỳ vọng doanh số bán của mảng BĐS nhà ở sẽ đạt mức trung bình 7,6 nghìn tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2026–2027, cao hơn gấp đôi mức trung bình 3 năm trước, nhờ được thúc đẩy bởi hoạt động mở bán các dự án mới.

Cũng theo VCSC, KDH hiện đang giao dịch ở mức P/B dự phóng các năm 2026/27 là 1,3x/1,2x, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm của công ty là 2,2x. VCSC cho rằng mức định giá này hiện đang thấp hơn so với giá trị thực của công ty, xét đến quỹ đất quy mô lớn tại khu vực lõi TP.HCM, nền tảng cơ bản vững chắc và triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên rủi ro đối với KDH là tiến độ mở bán các dự án mới chậm hơn kỳ vọng; căng thẳng địa chính trị kéo dài có thể gây áp lực lên điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước.

Hai quỹ thuộc VinaCapital không mua được hết cổ phiếu KDH như đã đăng ký

09:11, 18/08/2025

KDH đã chi hơn 318 tỷ thanh toán gốc và lãi trái phiếu

15:59, 17/06/2025

Quỹ ngoại Dragon Capital bán 1,1 triệu cổ phiếu KDH

07:25, 13/06/2025

Đọc thêm

Ông Kosuke Mizuno từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị SSI

Ông Kosuke Mizuno được bầu làm Thành viên hội đồng quản trị không điều hành của SSI từ tháng 4/2025 thay thế ông Hironori Oka.

TAR thoái vốn công ty con với giá tối thiểu 208,46 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025, Trung An Kiên Giang là công ty con duy nhất được Trung An ghi nhận trên báo cáo tại thời điểm cuối năm, với tỷ lệ sở hữu 67,14%.

DGC triệu tập đại hội cổ đông bất thường 2026

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, 02 thành viên Hội đồng quản trị còn lại quyêt định hiệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với thời gian họp vào ngày 8/5.

Chủ tịch HAG mua thành công 5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,45%

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

FPT điều chỉnh phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính FPT Telecom

Từ ngày 1/1/2026, FPT sẽ thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính của FPT Telecom từ hợp nhất toàn bộ (áp dụng cho công ty con) sang phương pháp hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu (áp dụng cho công ty liên doanh liên kết)

