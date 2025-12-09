Ra mắt chatbot AI Chống Lừa Đảo trên Zalo hỗ trợ nhận diện rủi ro trực tuyến

Giá vàng trong nước và thế giới
Ngày 8/12, chatbot AI Chống Lừa Đảo chính thức ra mắt trên nền tảng Zalo, trở thành công cụ hỗ trợ người dùng phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ lừa đảo trực tuyến theo thời gian thực...
Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, việc tra cứu và xác minh thông tin đòi hỏi sự tức thời. Hiểu được thói quen sử dụng Zalo thường xuyên của người Việt, đội ngũ phát triển của công cụ Chống Lừa Đảo đã phát triển Chatbot AI với vai trò như một "trợ lý an ninh mạng" cá nhân, sẵn sàng hỗ trợ người dùng mọi lúc, mọi nơi.
Theo ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), CEO Chống Lừa Đảo, mục tiêu của công cụ là đưa các biện pháp bảo vệ đến gần hơn với người dùng, hỗ trợ ngay cả những nhóm không am hiểu công nghệ.
Theo đó, người dùng chỉ cần gửi đường link hoặc số điện thoại nghi vấn vào chatbot, hệ thống sẽ đối chiếu với cơ sở dữ liệu của công cụ Chống Lừa Đảo cùng nhiều tổ chức an ninh mạng quốc tế như ScamAdviser, Hudson Rock, Google Web Risk, APWG hay iCallme và trả về kết quả nhận diện trong vài giây.
Trong trường hợp website chưa nằm trong danh sách cảnh báo, chatbot sẽ đưa ra khuyến nghị xử lý và hướng dẫn người dùng sử dụng công cụ phân tích chuyên sâu để quét mã nguồn và cấu trúc trang nhằm nhận diện các rủi ro tiềm ẩn.
Một tính năng nổi bật khác là phân tích hình ảnh để nhận diện dấu hiệu giả mạo trong các thông báo ngân hàng, tin nhắn trúng thưởng hay yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.
Cụ thể, hệ thống sử dụng AI để đánh giá các yếu tố như bố cục, font chữ, logo, nội dung bất thường và đưa ra cảnh báo mức độ nguy hiểm kèm hướng dẫn xử lý. Với trường hợp tin nhắn tấn công giả mạo (phishing) nhằm vào tài khoản Telegram, chatbot có thể lập tức cảnh báo không nhấp link, không cung cấp thông tin và khuyến nghị thay đổi mật khẩu, bật xác thực hai bước nếu người dùng đã lỡ thao tác.
Song song đó, Chatbot cũng đóng vai trò là kênh tiếp nhận báo cáo từ cộng đồng. Người dùng có thể gửi đường link hoặc hình ảnh về hành vi nghi ngờ lừa đảo để hệ thống tổng hợp và đội ngũ kỹ thuật xác minh. Các báo cáo hợp lệ sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, đồng thời người gửi được ghi nhận trong chương trình “Scam Fighter” với cơ chế xếp hạng hằng tháng và hằng năm.
Theo đại diện của công cụ Chống Lừa Đảo, chatbot AI được đào tạo chuyên biệt cho lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, có khả năng giải đáp câu hỏi liên quan đến các hình thức lừa đảo, đưa ra đánh giá ban đầu về các trường hợp đáng ngờ và tư vấn quy trình xử lý khi người dùng có nguy cơ trở thành nạn nhân.
Việc đưa chatbot AI Chống Lừa Đảo lên Zalo được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức an toàn thông tin và hỗ trợ người dân tiếp cận công cụ phòng vệ số hiệu quả, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến tiếp tục gia tăng và biến tướng phức tạp.
23:14, 01/11/2025
Thủ đô Hà Nội hiện đang trong quá trình hoàn thiện Đề án phát triển đô thị thông minh TP. Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, nền tảng số; hệ sinh thái ứng dụng thông minh với “bộ não” là Trung tâm điều hành thông minh - IOC)...
Mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất, với mục tiêu hoàn thành gần 97 km vào năm 2030 và chuẩn bị đầu tư hơn 300 km trong những năm tiếp theo. Điều này không chỉ đặt ra yêu cầu về tiến độ và nguồn lực mà còn mở ra những thay đổi quan trọng đối với cấu trúc đô thị và định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô...
Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng tích cực, Thanh Hoá trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, GRDP ước đạt 333.617 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng 8,27%, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, đầu tư và hạ tầng bứt phá rõ nét...
Chiều 8/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng HKQT Gia Bình…
