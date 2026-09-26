Năm vụ hack và trộm tiền mã hoá lớn nhất toàn cầu

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget mới đây cho biết khoảng 350 triệu USD tiền mã hóa đã bị đánh cắp khỏi nền tảng, một lần nữa cho thấy tài sản mã hóa vẫn dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công mạng.
Theo các nhà nghiên cứu tại TRM Labs, trong năm ngoái, tin tặc đã đánh cắp lượng tiền mã hóa trị giá 2,9 tỷ USD trong gần 150 vụ tấn công khác nhau.
Trong khi đó, riêng quý 2 năm nay đã quý ghi nhận số lượng vụ tấn công mạng nhắm vào lĩnh vực tiền điện tử cao nhất từ trước đến nay, cho thấy bảo mật hiện là thách thức lớn đối với ngành này.
Theo phân tích của nền tảng dữ liệu thị trường Unfolded dựa trên số liệu từ DefiLlama, đã có 83 vụ tấn công và khai thác lỗ hổng xảy ra trong quý 2, khiến tin tặc chiếm đoạt tổng cộng khoảng 755,3 triệu USD. Đây là quý có số lượng sự cố bảo mật cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thị trường tiền điện tử.
Các cơ quan chức năng cũng cảnh báo hồi tháng 7 rằng các nhóm tội phạm có tổ chức đang sử dụng tiền điện tử để nhanh chóng chuyển tiền xuyên biên giới, mà không cần thông qua hệ thống tài chính truyền thống.
Trước hàng loạt vụ tấn công khiến một lượng lớn tài sản trên các sàn giao dịch web3 bị thất thoát, Reuters đã điểm lại 5 vụ trộm tiền điện tử đáng chú ý kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2008
Thứ nhất là vụ trộm tại sàn giao dịch Bybit (Dubai). Tháng 2/2025, lượng Ether có giá trị kỷ lục 1,5 tỷ USD, đã bị đánh cắp khỏi sàn. Theo các nhà nghiên cứu, đây là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từng được ghi nhận.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho hay Triều Tiên đứng sau vụ tấn công. Số tiền bị đánh cắp sau đó nhanh chóng được chuyển đổi sang các loại tiền điện tử khác và phân tán qua hàng nghìn địa chỉ trên nhiều mạng lưới blockchain. Tuy nhiên, Triều Tiên đã phủ nhận cáo buộc đứng sau các vụ đánh cắp tiền điện tử.
Thứ hai là vụ trộm trên nền tảng hỗ trợ giao dịch token Poly Network. Tin tặc đã đánh cắp khoảng 610 triệu USD từ Poly Network vào tháng 8/2021. May mắn là những kẻ đứng sau vụ tấn công sau đó đã hoàn trả gần như toàn bộ số tiền bị đánh cắp. Dù vậy, vụ việc khi đó đã cho thấy những lỗ hổng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) đang phát triển nhanh chóng.
Thứ ba là bê bối trên mạng lưới chuyển tiền mã hóa Ronin Network. Tháng 3/2022, tin tặc đã đánh cắp lượng tiền điện tử trị giá khoảng 540 triệu USD từ một dự án blockchain liên quan đến trò chơi nổi tiếng Axie Infinity. Theo Ronin, tin tặc đã đánh cắp khoảng 173.600 Ether và 25,5 triệu USD Coin.
Thứ tư là vụ việc của Coincheck có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản). Tháng 1/2018, tin tặc đã đánh cắp lượng tiền mã hóa trị giá khoảng 530 triệu USD từ sàn giao dịch này. Những kẻ tấn công đã xâm nhập và rút tiền một trong những “ví nóng” của Coincheck - loại ví tiền mã hóa được kết nối và lưu trữ trực tuyến. Cơ quan tình báo Hàn Quốc khi đó cáo buộc một nhóm tin tặc Triều Tiên có thể đứng sau vụ tấn công.
Cuối cùng, một trong những vụ hack tiền điện tử sớm nhất và nổi tiếng nhất xảy ra tại sàn giao dịch Mt. Gox ở Tokyo, khi đó là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới. Từ năm 2011 đến năm 2014, lượng Bitcoin trị giá gần 500 triệu USD đã bị đánh cắp khỏi sàn này.
Mt. Gox từng xử lý khoảng 80% giao dịch Bitcoin trên toàn thế giới. Sàn này nộp đơn xin phá sản vào đầu năm 2014, sau khi vụ hack được phát hiện, khiến khoảng 24.000 khách hàng mất quyền truy cập vào tài sản của mình.
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