Microsoft: Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về phổ cập AI

Theo báo cáo mới nhất của Microsoft AI Economy Institute, 27,9% người trong độ tuổi lao động tại Việt Nam đã sử dụng AI tạo sinh trong quý 2/2026, đứng sau Singapore nhưng cao hơn Malaysia, Philippines, Indonesia và Thái Lan…

Báo cáo Xu hướng và những điểm đáng chú ý về mức độ phổ cập AI toàn cầu quý 2/2026 của Viện Kinh tế AI Microsoft - Ảnh: Microsoft.

Theo báo cáo Xu hướng và những điểm đáng chú ý về mức độ phổ cập AI toàn cầu quý 2/2026” (Global AI Diffusion Q2 2026 Trends and Insights) của Viện Kinh tế AI Microsoft, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tại Việt Nam sử dụng AI tạo sinh đạt 27,9% trong quý 2/2026, tăng 1,4 điểm phần trăm so với mức 26,5% trong quý trước.

Với kết quả này, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 33 toàn cầu về tỷ lệ phổ cập AI và đứng thứ hai tại Đông Nam Á, sau Singapore - nền kinh tế dẫn đầu khu vực và đứng thứ 2 thế giới với 64,3%. Đáng chú ý, mức tăng 1,4 điểm phần trăm của Việt Nam trong quý 2 cao hơn Malaysia ( 0,8 điểm), Philippines ( 0,6 điểm), Indonesia ( 0,7 điểm) và Thái Lan ( 1 điểm).

Theo báo cáo, Việt Nam đang được xếp vào nhóm các nước đang phát triển (Global South), nơi mức phổ cập AI trung bình toàn khu vực đạt 16,2% trong Quý 2/2026, vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 28,8% của nhóm các nước phát triển (Global North).

Tỷ số AI diffusion của Việt Nam tăng 1,4 điểm so với quý 1/2026. Ảnh: Microsoft

Theo Microsoft, chỉ số AI diffusion được tính dựa trên tỷ lệ người trong độ tuổi 15-64 đã sử dụng ít nhất một sản phẩm AI tạo sinh trong kỳ báo cáo. Dữ liệu được xây dựng từ telemetry (dữ liệu sử dụng và hoạt động kỹ thuật) của Microsoft, sau khi được tổng hợp và ẩn danh. Đồng thời điều chỉnh theo sự khác biệt về hệ điều hành, thị phần thiết bị, mức độ phổ cập Internet và quy mô dân số của từng thị trường.

Ở quy mô toàn cầu, mức độ phổ cập AI tiếp tục tăng nhưng vẫn có sự khác biệt đáng kể giữa các nền kinh tế. UAE dẫn đầu với tỷ lệ AI diffusion 73,3%, tiếp theo là Singapore với 64,3%. Tại Đông Bắc Á, Hàn Quốc đạt 40,6%, tăng 3,5 điểm phần trăm trong quý, trong khi Nhật Bản ở mức 24,7%.

Sự khác biệt này có thể liên quan đến điều kiện tiếp cận công nghệ tại từng thị trường, từ hạ tầng số, kết nối Internet, thiết bị và kỹ năng số đến mức độ sẵn có của các công cụ AI.

Nhìn chung, các nền kinh tế phát triển có xu hướng đạt mức phổ cập AI cao hơn, trong khi nhiều nền kinh tế đang phát triển vẫn chịu những hạn chế về hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ.

Tại các nền kinh tế đang phát triển, AI được sử dụng tương đối nhiều cho tự học, phát triển kỹ năng và hỗ trợ học tập. Trong đó, cơ cấu dân số trẻ là một trong những yếu tố góp phần vào xu hướng này.

Theo Microsoft, các mô hình AI có trọng số mở (open-weight), cho phép doanh nghiệp và tổ chức tải về, triển khai hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu, đang được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí tiếp cận AI. Tuy nhiên, các rào cản về hạ tầng, kết nối và kỹ năng số vẫn ảnh hưởng đến tốc độ phổ cập tại nhiều thị trường.

Nhìn từ dữ liệu quý 2/2026, Việt Nam đang có mức độ sử dụng AI cao hơn phần lớn các nền kinh tế Đông Nam Á được Microsoft theo dõi, trong khi tốc độ tăng cũng tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, khoảng cách lớn (27,9%) so với thị trường dẫn đầu như Singapore (64,3%) cho thấy dư địa phổ cập và khai thác AI tại Việt Nam vẫn còn đáng kể.