Rosatom đề xuất hợp tác với Việt Nam phát triển công nghệ lượng tử
TTrọng Hoàng
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Rosatom và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiến xây dựng lộ trình dài hạn về phát triển công nghệ lượng tử, thiết lập các phòng thí nghiệm chung và đào tạo nguồn nhân lực cho một lĩnh vực công nghệ cao còn rất mới tại Việt Nam…
Theo tin từ Rosatom, Tập đoàn Nhà
nước Rosatom của Nga và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đang
hướng tới phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, trong
đó trọng tâm là xây dựng lộ trình phát triển dài hạn, thiết kế trung tâm công
nghệ lượng tử tại Việt Nam, triển khai các phòng thí nghiệm chung và đào tạo
nhân lực.
Thông tin trên cũng được bà
Ekaterina Solntseva, Giám đốc phụ trách công nghệ lượng tử của Rosatom, chia sẻ
tại Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Nga - Việt, một trong những sự kiện quan
trọng trong khuôn khổ Năm Khoa học và Giáo dục Nga - Việt.
XÂY
DỰNG LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LƯỢNG TỬ
Hợp tác
giữa Rosatom và VAST dự kiến tập trung vào ba hướng chính.
Trước hết là phối hợp xây dựng lộ trình phát triển công nghệ lượng tử
và thiết kế Trung tâm Công nghệ lượng tử, dự kiến được thành lập tại Việt Nam.
Tiếp đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai lộ trình này, bao gồm khả
năng thành lập các phòng thí nghiệm chung để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và
phát triển.
Đây là một nhiệm vụ quan trọng và
rất phức tạp: trong một khoảng thời gian ngắn, về cơ bản chúng ta phải xây dựng
một ngành công nghệ cao hoàn toàn mới.
Bà Ekaterina Solntseva Giám đốc phụ trách công nghệ lượng tử của Rosatom
Trụ cột thứ ba là đào tạo nguồn nhân lực. Đây được xem là một trong những
vấn đề quan trọng nhất nếu Việt Nam muốn xây dựng năng lực nghiên cứu, phát
triển và ứng dụng công nghệ lượng tử trong thời gian tới.
Cách tiếp cận này cho thấy hợp tác
được định hướng không chỉ ở việc chuyển giao hoặc ứng dụng một số công nghệ
riêng lẻ, mà hướng tới hình thành một hệ sinh thái gồm chiến lược phát triển,
hạ tầngnghiên cứu, phòng thí nghiệm, đội ngũ chuyên gia và các ứng dụng
thực tế.
Đối với Việt Nam, công nghệ lượng tử
đang mở ra một không gian phát triển mới trong bối cảnh các công nghệ tính toán
thế hệ mới ngày càng được xem là một thành tố quan trọng của năng lực công nghệ
quốc gia. Điện toán lượng tử, cảm biến lượng tử và các công nghệ liên quan có
tiềm năng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu khoa học, y tế, vật
liệu, logistics đến năng lượng và công nghiệp.
ROSATOM
VÀ HỆ SINH THÁI LƯỢNG TỬ CỦA NGA
Rosatom là tập đoàn công nghệ đa
ngành của Nga, hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, chế tạo máy, xây dựng
và nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác. Tập đoàn hiện có hơn 550 doanh nghiệp và
tổ chức, với khoảng 415.000 người lao động.
Trong lĩnh vực lượng tử, từ năm
2020, Rosatom chịu trách nhiệm triển khai lộ trình phát triển lĩnh vực công
nghệ cao “Điện toán lượng tử” của Nga.
Hoạt động này được tổ chức trong
khuôn khổ Dự án Lượng tử của Rosatom, với hệ sinh thái gồm 19 viện
nghiên cứu và trường đại học, quy tụ hơn 750 nhà nghiên cứu và kỹ sư.
Những con số này phản ánh một hướng
tiếp cận khá toàn diện của Nga đối với công nghệ lượng tử, từ nghiên cứu cơ
bản, phát triển phần cứng đến xây dựng đội ngũ nghiên cứu và từng bước đưa công
nghệ vào các ngành kinh tế.
TỪ
NGHIÊN CỨU ĐẾN ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP
Lộ trình phát triển công nghệ lượng tử
của Nga giai đoạn 2025-2030 được Rosatom định hướng không chỉ nhằm nâng cao
năng lực nghiên cứu mà còn thúc đẩy ứng dụng thực tế của công nghệ lượng tử.
Một trong những lĩnh vực được ưu
tiên là ngành công nghiệp hạt nhân của Nga. Hiện hơn 30 dự án ứng dụng bước đầu
công nghệ điện toán lượng tử đang được triển khai trong lĩnh vực này.
Đây là điểm đáng chú ý trong đề xuất
hợp tác với Việt Nam, bởi kinh nghiệm của Rosatom không chỉ nằm ở việc phát
triển các nền tảng lượng tử mà còn ở việc tìm kiếm những bài toán thực tế để
đưa công nghệ mới vào sử dụng.
Một trong những mục tiêu quan trọng
của giai đoạn đầu là xây dựng năng lực phát triển máy tính lượng tử trong nước.
Nga đã phát triển các nguyên mẫu máy tính lượng tử dựa trên bốn nền tảng công
nghệ gồm ion, nguyên tử, photon và chất siêu dẫn. Theo Rosatom, với kết quả
này, Nga đã nằm trong nhóm ba quốc gia dẫn đầu về số lượng nền tảng máy tính
lượng tử được phát triển. Đến nay, Nga có 7 bộ xử lý lượng tử, trong đó 5 bộ
được phát triển trong khuôn khổ lộ trình phát triển công nghệ lượng tử. Ba máy
tính lượng tử đã đạt quy mô trên 70 qubit.
Từ năm 2026, Rosatom cũng bắt đầu
tham gia nghiên cứu và phát triển một số hướng cảm biến lượng tử. Đây là một
nhánh khác của công nghệ lượng tử, bên cạnh điện toán lượng tử, với tiềm năng
ứng dụng trong đo lường có độ chính xác cao, định vị, địa vật lý, y tế và nhiều
lĩnh vực công nghiệp.
Đối với Việt Nam, việc xây dựng một
trung tâm công nghệ lượng tử và các phòng thí nghiệm chung, nếu được triển
khai, có thể tạo thêm một nền tảng để kết nối nghiên cứu khoa học với đào tạo
nhân lực và phát triển ứng dụng.
Thách thức lớn nhất vẫn là nguồn
nhân lực. Công nghệ lượng tử đòi hỏi sự kết hợp giữa vật lý, toán học, khoa học
máy tính, kỹ thuật và các lĩnh vực chuyên sâu khác. Vì vậy, đào tạo nhân lực
không chỉ cần hướng tới các nhà khoa học mà còn phải hình thành đội ngũ kỹ sư
và chuyên gia có khả năng chuyển các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm và ứng
dụng.
Trong bối cảnh đó, ba hướng hợp tác
mà Rosatom đề xuất gồm xây dựng lộ trình, phát triển hạ tầng nghiên cứu và đào
tạo nhân lực có thể được xem là ba thành phần gắn kết với nhau trong quá
trình hình thành năng lực công nghệ lượng tử.
Nếu được cụ thể hóa thành các chương
trình hợp tác dài hạn, quan hệ giữa Rosatom và VAST sẽ mở thêm một hướng hợp
tác khoa học - công nghệ mới giữa Việt Nam và Nga, đồng thời tạo điều kiện để
Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển của Nga trong một lĩnh
vực công nghệ được dự báo sẽ có ảnh hưởng ngày càng lớn tới năng lực cạnh tranh
công nghệ trong tương lai.
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