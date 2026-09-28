Nhập siêu hơn 42 tỷ USD máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Trung Quốc

Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 17,24 tỷ USD, song kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc lại ghi nhận tới 59,26 tỷ USD, cao hơn khoảng 42,02 tỷ USD so với xuất khẩu...

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Theo Cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2026 đạt 54,79 tỷ USD, tăng 3,2%, tương đương 1,7 tỷ USD, so với tháng trước. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đóng góp phần lớn mức tăng, với trị giá xuất khẩu tăng 1,87 tỷ USD.

Cụ thể, nhóm hàng này đạt kim ngạch xuất khẩu 15,85 tỷ USD trong tháng 8, nâng tổng trị giá 8 tháng lên 101,06 tỷ USD, chiếm khoảng 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tăng 51,1%, tương đương 34,16 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng đến từ nhiều thị trường lớn. Trong 8 tháng, xuất khẩu nhóm hàng này sang Hoa Kỳ đạt 38,73 tỷ USD, tăng 48,4%; Trung Quốc đạt 17,24 tỷ USD, tăng 56,4%; Hồng Kông đạt 9,72 tỷ USD, tăng 41,2%; Hàn Quốc đạt 6,23 tỷ USD, tăng 13,5%.

Một số thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng đặc biệt cao như Mêxicô, với kim ngạch 2,09 tỷ USD, tăng 140%, và Đài Loan, đạt 2,04 tỷ USD, tăng 96,8% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, điện thoại và linh kiện đạt kim ngạch xuất khẩu 7,08 tỷ USD trong tháng 8, tăng 4,2% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng đạt 45,59 tỷ USD, chiếm 12,2% tổng xuất khẩu và tăng 19,4%, tương đương 7,41 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu điện thoại và linh kiện lớn nhất của Việt Nam với 9,59 tỷ USD, tăng 16,8%. Tiếp theo là Hoa Kỳ với 8,62 tỷ USD, tăng 14,5%; EU với 5,59 tỷ USD, tăng 12,3%; và Hàn Quốc với 4,71 tỷ USD, tăng tới 74,4%.

Trong khi đó, nhập khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 8 ghi nhận kim ngạch 25,62 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước. Đây là mức tăng theo tháng thấp nhất của nhóm hàng này kể từ đầu năm.

Tuy nhiên, tính chung 8 tháng, nhập khẩu nhóm hàng này đạt tới 161,63 tỷ USD, tăng 68,3%, tương đương 65,59 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2025. Nhóm hàng này chiếm gần 41% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.

Trong đó, Trung Quốc là nguồn cung lớn nhất, với 59,26 tỷ USD, tăng 76,8%. Hàn Quốc đứng thứ hai với 43,36 tỷ USD, tăng gần 80%, trong khi Đài Loan đạt 26,85 tỷ USD, tăng 79,3%. Nhật Bản cung cấp 6,7 tỷ USD, tăng 24,4%.

Như vậy, với kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm sang Trung Quốc đạt 17,24 tỷ USD, Việt Nam đang nhập siêu nhóm hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện khoảng 42,02 tỷ USD từ Trung Quốc, tương đương gấp 2,5 lần giá trị xuất khẩu.

Về toàn thị trường, 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 101,06 tỷ USD máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhưng nhập khẩu tới 161,63 tỷ USD, tương ứng nhập siêu khoảng 60,57 tỷ USD. Đáng chú ý, nhập khẩu tăng 68,3%, cao hơn so với mức tăng 51,1% của xuất khẩu.

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho biết phần lớn kim ngạch nhập khẩu tập trung vào chip, bộ nhớ, bộ xử lý, màn hình, bảng mạch và các đầu vào phục vụ sản xuất, lắp ráp, đóng gói, kiểm thử và tích hợp sản phẩm để xuất khẩu.

Hiệp hội này cũng đánh giá những con số này cho thấy quy mô ngành điện tử Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực nội tại, phát triển công nghiệp hỗ trợ và gia tăng tỷ lệ giá trị Việt Nam trong mỗi sản phẩm xuất khẩu.