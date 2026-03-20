Trang chủ Kinh tế số

Ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ TP. Hồ Chí Minh phiên bản mới

Hồng Vinh

20/03/2026, 15:28

Ngay khi ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phiên bản mới, đã có 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết với tổng giá trị gần 19 tỷ đồng…

Ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phiên bản mới, sáng 20/3.
Ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phiên bản mới, sáng 20/3.

Sáng 20/3/2026, sự kiện ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phiên bản mới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển hạ tầng trung gian cho thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Được tổ chức bởi Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phiên bản mới không chỉ thu hút sự quan tâm của các lãnh đạo cấp cao mà còn của cộng đồng doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học. Đây là một phần trong nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phiên bản mới được thiết kế với ba trụ cột đổi mới: sản phẩm công nghệ giao dịch mới, nền tảng công nghệ mới và mô hình hoạt động mới. Dữ liệu công nghệ được tổ chức theo bốn tầng, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu, công nghệ và máy móc thiết bị. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cho phép quản lý hồ sơ công nghệ theo toàn bộ vòng đời giao dịch, từ niêm yết, kết nối, đàm phán đến ký kết hợp đồng và theo dõi sau chuyển giao.

Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh được phát triển từ nền tảng techport.vn, đã từng bước khẳng định vai trò là trung tâm dữ liệu và kết nối công nghệ quan trọng của khu vực phía Nam. Với hàng nghìn nhu cầu công nghệ từ doanh nghiệp và hơn 280.000 lượt kết nối thông tin cung cầu, sàn đã mở rộng kết nối trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, phiên bản mới của sàn giao dịch này không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà còn là nơi các giao dịch được xúc tiến, ghi nhận và theo dõi một cách minh bạch. Điều này giúp Thành phố đánh giá chính xác hơn sức khỏe của thị trường công nghệ, từ đó kịp thời điều tiết và hỗ trợ.

Ngoài ra, phiên bản mới của sàn giao dịch được thiết kế với ba trụ cột đổi mới: sản phẩm công nghệ giao dịch mới, nền tảng công nghệ mới và mô hình hoạt động mới. Dữ liệu công nghệ được tổ chức theo bốn tầng, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu, công nghệ và máy móc thiết bị.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng cho phép quản lý hồ sơ công nghệ theo toàn bộ vòng đời giao dịch, từ niêm yết, kết nối, đàm phán đến ký kết hợp đồng và theo dõi sau chuyển giao. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định và lựa chọn giải pháp phù hợp mà còn đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của các giao dịch.

Mô hình hoạt động mới của sàn giao dịch cũng đáng chú ý khi hình thành mạng lưới đơn vị tư vấn chiến lược, quy tụ các tổ chức công nghệ, hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Nhờ đó, chất lượng và tính khả thi của các giao dịch được nâng lên rõ rệt. Sàn tiếp tục phát huy mô hình kết hợp linh hoạt giữa trực tuyến và trực tiếp, thông qua các hoạt động như Techmart, trình diễn công nghệ và hội thảo kết nối cung - cầu.

Dịp này, sự kiện ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phiên bản mới còn chứng kiến việc ký kết 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ với tổng giá trị gần 19 tỷ đồng, trong đó có các hợp đồng thuộc lĩnh vực công nghệ chiến lược như robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo. Hơn 70 công nghệ và thiết bị được trưng bày tại sự kiện, tạo điều kiện để các bên trực tiếp trao đổi và thúc đẩy hợp tác.

Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, nhà khoa học, Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phiên bản mới không chỉ là một nền tảng giao dịch mà còn là một công cụ chiến lược giúp TP. Hồ Chí Minh trở thành đầu mối liên kết quan trọng của thị trường công nghệ trong nước và quốc tế. Với sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý giao dịch, sàn hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghệ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đổi mới sáng tạo trong tương lai.

