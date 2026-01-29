Rà soát lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 903/VPCP-CN gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; UBND các thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát quy định lộ trình áp dụng QCVN về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 387/BC-BNNMT ngày 13/1/2026 về ban hành Quyết định quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ và UBND các thành phố trực thuộc trung ương có ý kiến về dự thảo Quyết định;

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung ý kiến về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải (điều 4) và tổ chức thực hiện (điều 5), có ý kiến bằng văn bản cam kết thực hiện để quy định đảm bảo tính khả thi, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 31/1/2026 để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định, bảo đảm chặt chẽ, khả thi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với các Bộ về các nội dung Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ thực hiện, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2026.

Lộ trình thực hiện áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ (QCVN 99:2025/BNNMT)

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/6/2026, song lộ trình thực hiện áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Quy chuẩn QCVN 99:2025/BNNMT áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ; Các cơ sở, tổ chức thực hiện việc kiểm định khí thải cho mô tô, xe gắn máy; Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan; Không áp dụng đối với mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số khí thải của xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức tham gia giao thông đường bộ, bao gồm Cacbon Monoxit (CO), Hydrocacbon (HC).

Giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số CO, HC trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức tham gia giao thông đường bộ được quy định chia làm 4 mức.

Việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy phải được thực hiện bởi cơ sở kiểm định khí thải được chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo thống kê, quy mô phương tiện trên địa bàn Hà Nội hiện đã vượt 9,2 triệu chiếc, trong đó khoảng 8 triệu phương tiện do thành phố quản lý (gồm 1,1 triệu ô tô và 6,9 triệu xe máy); ngoài ra còn có khoảng 1,2 triệu ô tô, xe máy cá nhân từ các tỉnh, thành phố khác thường xuyên lưu thông trên địa bàn. Còn tại TP. Hồ Chí Minh, sau hợp nhất, có gần 12 triệu phương tiện (hơn 10 triệu xe máy và hơn 1 triệu ô tô).