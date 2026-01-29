Rà soát lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 29/01/2026
Nhĩ Anh
29/01/2026, 17:18
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông...
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 903/VPCP-CN gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; UBND các thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát quy định lộ trình áp dụng QCVN về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 387/BC-BNNMT ngày 13/1/2026 về ban hành Quyết định quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ và UBND các thành phố trực thuộc trung ương có ý kiến về dự thảo Quyết định;
Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung ý kiến về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải (điều 4) và tổ chức thực hiện (điều 5), có ý kiến bằng văn bản cam kết thực hiện để quy định đảm bảo tính khả thi, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 31/1/2026 để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định, bảo đảm chặt chẽ, khả thi.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với các Bộ về các nội dung Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ thực hiện, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2026.
Trước đó, ngày 31/12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ (QCVN 99:2025/BNNMT)
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/6/2026, song lộ trình thực hiện áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Quy chuẩn QCVN 99:2025/BNNMT áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ; Các cơ sở, tổ chức thực hiện việc kiểm định khí thải cho mô tô, xe gắn máy; Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan; Không áp dụng đối với mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số khí thải của xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức tham gia giao thông đường bộ, bao gồm Cacbon Monoxit (CO), Hydrocacbon (HC).
Giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số CO, HC trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức tham gia giao thông đường bộ được quy định chia làm 4 mức.
Việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy phải được thực hiện bởi cơ sở kiểm định khí thải được chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Theo thống kê, quy mô phương tiện trên địa bàn Hà Nội hiện đã vượt 9,2 triệu chiếc, trong đó khoảng 8 triệu phương tiện do thành phố quản lý (gồm 1,1 triệu ô tô và 6,9 triệu xe máy); ngoài ra còn có khoảng 1,2 triệu ô tô, xe máy cá nhân từ các tỉnh, thành phố khác thường xuyên lưu thông trên địa bàn. Còn tại TP. Hồ Chí Minh, sau hợp nhất, có gần 12 triệu phương tiện (hơn 10 triệu xe máy và hơn 1 triệu ô tô).
Trong bối cảnh đô thị hóa tiếp tục diễn ra nhanh tại Việt Nam, những giới hạn về môi trường, hạ tầng và chất lượng sống đang trở nên ngày càng rõ nét. Áp lực gia tăng dân số đô thị, mở rộng không gian xây dựng và nhu cầu đầu tư lớn đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận trong quản lý phát triển đô thị...
Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu đang tạo áp lực tuân thủ mới về truy xuất nguồn gốc và minh bạch dữ liệu đối với các quốc gia xuất khẩu vào thị trường EU, trong đó có Việt Nam với các mặt hàng chủ lực như gỗ, cà phê và nông lâm nghiệp …
Các dự án đầu tư xây dựng tại đô thị nếu thực hiện tiêu chí tăng trưởng xanh theo quy định được Nhà nước bảo lãnh tín dụng để vay vốn đầu tư thực hiện; được vay vốn ưu đãi từ quỹ bảo vệ môi trường, các quỹ khác liên quan đến tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu…
Biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét tới kinh tế - xã hội toàn cầu, buộc Singapore theo đuổi chiến lược khí hậu đa tầng, tập trung vào tài chính khí hậu, thị trường carbon và hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy khử carbon.
Liên tục trong những ngày qua, chất lượng không khí ở Thủ đô quay trở lại tình trạng ô nhiễm, chìm trong sắc đỏ và tím khi nhiều khu vực ghi nhận chỉ số AQI ở mức xấu (đỏ) và kém (ngưỡng tím trên 200). Tình trạng này cũng được ghi nhận ở các trạm quan trắc tại các tỉnh/thành miền Bắc như Bắc Giang (Bắc Ninh), Hải Dương (Hải Phòng)...
