Rút ngắn 5 ngày trong chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Sáng 17/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã đồng chủ trì cuộc họp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ nhằm thống nhất nội dung kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV.

RÚT NGẮN 5 NGÀY, KHÔNG NGHỈ THỨ BẢY

Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng đoàn Quốc hội đã làm việc với các cơ quan liên quan, báo cáo Bộ Chính trị và sẽ họp tập trung tại phòng họp Diên Hồng. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc ngày 20/7, bế mạc vào ngày 31/7, rút ngắn 5 ngày làm việc so với dự kiến, đồng thời làm việc không nghỉ ngày thứ 7.

"Điều này nhằm tiết kiệm thời gian song vẫn đảm bảo các nội dung chương trình đề ra gồm công tác nhân sự và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới. Bộ Chính trị đã đồng ý phương án họp tập trung tại nhà Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng cho hay, Bộ Y tế cũng vừa có văn bản trả lời Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch tại Kỳ họp thứ nhất.

Cụ thể, các Đại biểu Quốc hội đến từ địa phương có dịch sẽ được đưa đón riêng, ở nhà khách riêng và ngồi họp riêng một khu vực trong phòng họp Diên Hồng. Có phương án bố trí phương tiện tối tân như máy phát hiện Covid-19 qua hơi thở tại Nhà Quốc hội. Đại diện cơ quan của Bộ Y tế và Văn phòng Quốc hội sẽ thường trực tại Nhà Quốc hội để xử lý các vấn đề phát sinh nếu có nhằm bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh cho kỳ họp.

CHUẨN BỊ CÁC NỘI DUNG CHU ĐÁO, KỸ LƯỠNG

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ thể hiện sự thống nhất cao về nội dung, cách thức tổ chức kỳ họp thứ nhất cũng như các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia… và hiện không còn vướng mắc. Đồng thời, khẳng định Chính phủ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý từ Đảng đoàn Quốc hội trên tinh thần cầu thị và lắng nghe.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội XV sẽ tiếp nối và thể hiện cao nhất khí thế từ thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, để thực hiện nhất quán quan điểm: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

"Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời gian qua, đất nước vẫn đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền, hệ thống chính trị; giữ vững được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; thực hiện sâu rộng, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là các hoạt động ngoại giao vaccine; tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái trong hoạn nạn, dịch bệnh được phát huy cao độ. Những nội dung này sẽ được thể hiện rõ trong các báo cáo trình Quốc hội trong kỳ họp thứ nhất tới đây", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Về công tác nhân sự, Thủ tướng khẳng định, công tác này được tiến hành hết sức chặt chẽ, được lòng dân và cần được thể hiện nhất quán tại kỳ họp, không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP

Liên quan đến chương trình họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Ban Cán sự Đảng Chính phủ nhất trí cao với Đảng đoàn Quốc hội về chương trình họp và trong điều kiện “vừa chiến đấu với dịch bệnh, vừa bảo đảm sản xuất” và “chống dịch như chống giặc”.

"Việc rút ngắn thời gian kỳ họp là hợp lý và đã được tính toán kỹ để kỳ họp được tổ chức thực sự an toàn, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo dân chủ, đúng Hiến pháp, pháp luật, phát huy cao nhất trí tuệ của các đại biểu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết, Chính phủ đã xây dựng các phương án rất kỹ lưỡng để bảo đảm an ninh, an toàn cũng như bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh cho Kỳ họp quan trọng này của Quốc hội, trên tinh thần, mức độ phương án như bảo đảm an toàn cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử vừa qua.

“Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thuộc Chính phủ, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra thành công tốt đẹp”, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ.

Phát biểu Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là cuộc họp theo thông lệ giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ trước mỗi Kỳ họp của Quốc hội để rà soát các vấn đề tổ chức Kỳ họp, thống nhất chương trình, nội dung và cách thức tổ chức Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Đến nay, công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Chính phủ, các bộ ngành và các cơ quan tư pháp được chuẩn bị chu đáo, công phu, kỹ lưỡng để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.