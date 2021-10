Sacombank triển khai nhiều ưu đãi nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Cụ thể, đối với giao dịch tại quầy, trong ngày 20/10 các khách hàng cá nhân nữ khi gửi tiết kiệm truyền thống sẽ được tặng thêm 0,2% lãi suất/năm. Ngoài ra, từ ngày 18 đến hết ngày 22/10, Sacombank miễn phí 6 tháng Combo (thông báo biến động số dư qua Sacombank Pay) cho khách hàng nữ mở mới hoặc nâng cấp thành gói tài khoản Combo; thanh toán trước phí quản lý tài khoản hoặc Combo 6 tháng sẽ được tặng thêm 2 tháng, thanh toán 10 tháng được tặng thêm 4 tháng; miễn phí 6 tháng khi ký mới/gia hạn hợp đồng dịch vụ Bảo quản tài sản (tối đa 1 triệu đồng/tháng) và dịch vụ Ngăn tủ/Két an toàn tại Chi nhánh Cần Thơ và An Giang.

Đối với dịch vụ ngân hàng điện tử, khách hàng sẽ được hoàn 20% (tối đa 200.000 đồng) khi thực hiện thanh toán hóa đơn tự động (điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp...) qua Internet Banking/Mobile Banking hoặc Ủy thác thanh toán; chiết khấu 30% (tối đa 100.000 đồng) khi nạp tiền điện thoại qua Internet Banking/Mobile Banking với mệnh giá 100.000 đồng trở lên vào khung giờ 12h - 14h hàng ngày trong thời gian từ ngày 18/10 đến hết ngày 24/10/2021, mỗi khách hàng được chiết khấu nhiều lần; đặc biệt, vào ngày 20/10/2021, 500 khách hàng nữ đầu tiên chuyển tiền nhanh NAPAS 247 qua Internet Banking/Mobile Banking với số tiền từ 2 triệu đồng sẽ được tặng 100.000 đồng vào tài khoản, mỗi khách hàng được ưu đãi một lần duy nhất cho hạng mục khuyến mãi này.

Đối với dịch vụ thẻ, từ nay đến hết ngày 31/12/2021 khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi thanh toán mua sắm bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank như giảm 300.000 đồng cho hóa đơn từ 3 triệu đồng tại PNJ; giảm 400.000 đồng cho hóa đơn từ 3 triệu đồng tại PNJ Watch; giảm 40.000 đồng cho hóa đơn từ 100.000 đồng tại GrabFood và Baemin; giảm 10% trên hóa đơn tại Hoa Yêu Thương; giảm 100.000 đồng cho hóa đơn từ 300.000 đồng tại website FlowerStore; giảm 10% cho tất cả sản phẩm thời trang nguyên giá tại hệ thống cửa hàng thời trang RitaVõ Fashion và tại website www.fashion.ritavo.com.

Còn khách hàng doanh nghiệp sẽ được ưu đãi lãi suất vay ngắn hạn chỉ từ 4%/năm, giảm khung lãi suất vay đến 1%; miễn phí dịch vụ Ngân hàng điện tử (gồm Internet Banking và Mobile Banking), miễn phí thường niên và dịch vụ quản lý năm đầu thẻ doanh nghiệp, dịch vụ Chi lương, miễn/giảm phí các dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế, tài trợ thương mại, bảo lãnh… linh hoạt theo quy mô doanh nghiệp.

Ngoài ra, Sacombank sẽ gửi tặng hoa chúc mừng đến các nữ doanh nhân thuộc nhóm doanh nghiệp VIP nhân dịp 20/10. Trước đó, Sacombank cũng đã công bố gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng với lãi suất từ 4%/năm, thời hạn vay tối đa 6 tháng dành cho doanh nghiệp xuất khẩu cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh (áp dụng đến hết ngày 31/12/2021 hoặc khi hết nguồn tùy điều kiện nào đến trước).

Được biết, Sacombank cũng vừa tổ chức quay số chương trình “Lướt Sacombank JCB, đón vận may, quà liền tay” và xác định được 143 khách hàng may mắn trúng thưởng gồm: 1 giải nhất là Voucher Điện máy Xanh trị giá 30 triệu đồng; 1 giải nhì là Voucher Điện máy Xanh trị giá 10 triệu đồng; 1 giải ba là Voucher Điện máy Xanh trị giá 5 triệu đồng; 30 giải khuyến khích, mỗi giải là 1 Voucher điện tử trị giá 2 triệu đồng và 110 giải may mắn tuần, mỗi giải là 1 Voucher điện tử trị giá 500.000 đồng.

Đây là chương trình khuyến mãi diễn ra từ ngày 28/6 đến hết ngày 12/9/2021 dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng quốc tế Sacombank JCB (gồm thẻ chuẩn và thẻ Ultimate). Với mỗi chi tiêu hóa đơn từ 200.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được 1 mã số để tham dự chương trình quay số cuối chương trình.