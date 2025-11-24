Samsung Việt Nam tuyển dụng nhân sự quy mô lớn

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 24/11/2025
Nhật Dương
24/11/2025, 15:17
Trong đợt tuyển dụng này, Samsung Việt Nam tiếp tục chú trọng tuyển dụng các sinh viên ngành công nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao tự động hóa và phát triển công nghệ mới của doanh nghiệp này trong tương lai...
Samsung Việt Nam vừa tổ chức vòng thi tuyển dụng GSAT (Global Samsung Aptitude Test) đợt II năm 2025 cho các kỹ sư, cử nhân và sinh viên đại học.
GSAT là bài kiểm tra năng lực Samsung toàn cầu dành cho ứng viên trình độ đại học, gồm ba phần cơ bản: “Khả năng toán học logic”, “Khả năng suy luận” và “Tư duy bằng hình ảnh”. Đây là một trong những vòng thi quan trọng trong quy trình tuyển dụng nhân viên của tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Samsung trên thế giới.
Các ứng viên xuất sắc vượt qua vòng thi GSAT sẽ tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn, dự kiến diễn ra vào ngày 17/12/2025.
Sau đó, các ứng viên có kết quả tốt nhất từ vòng phỏng vấn sẽ trở thành nhân viên chính thức, làm việc tại các chi nhánh của Samsung Việt Nam.
Trong đợt tuyển dụng này, Samsung Việt Nam tiếp tục chú trọng tuyển dụng các sinh viên ngành công nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao tự động hóa và phát triển công nghệ mới của Samsung trong tương lai.
Ngoài ra, Samsung Việt Nam cũng tiếp tục kết hợp tuyển chọn thực tập sinh là sinh viên từ các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam thông qua kỳ thi GSAT lần này.
Đồng thời, mở rộng đối tượng thực tập sinh với chuyên ngành kinh tế xã hội, nhằm tạo cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu thế giới cho các bạn sinh viên, cũng như phát triển nguồn nhân lực toàn diện, đa dạng hóa đội ngũ nhân sự.
Theo đó, sinh viên sẽ có cơ hội thực tập trong vòng 2 tháng tại các đơn vị Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV), Samsung Display Việt Nam (SDV), và trở thành nhân viên của Samsung sau khi tốt nghiệp đại học.
Trong quá trình thực tập, sinh viên không chỉ được hưởng mức trợ cấp và chế độ phúc lợi hấp dẫn, mà còn được học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, thông qua các khóa đào tạo và sự hướng dẫn từ đội ngũ cố vấn là những chuyên gia giàu kinh nghiệm của Samsung.
Từ năm 2011, chương trình tuyển dụng sinh viên trình độ đại học thông qua kỳ thi GSAT đã trở thành sự kiện tuyển dụng thường niên của Samsung Việt Nam dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp, hoặc chuẩn bị tốt nghiệp đại học ở tất cả các chuyên ngành.
Cùng với chương trình này, Samsung Việt Nam vẫn đang triển khai nhiều chương trình tuyển dụng đa dạng khác như: Chương trình tuyển dụng riêng dành cho kỹ sư lập trình; Chương trình tuyển dụng Học bổng tài năng Samsung (STP) dành cho cử nhân hệ đại học và thạc sĩ; Chương trình tuyển dụng kỹ thuật viên và nhân viên sản xuất…
