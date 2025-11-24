Thứ Hai, 24/11/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Samsung Việt Nam tuyển dụng nhân sự quy mô lớn

Nhật Dương

24/11/2025, 15:17

Trong đợt tuyển dụng này, Samsung Việt Nam tiếp tục chú trọng tuyển dụng các sinh viên ngành công nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao tự động hóa và phát triển công nghệ mới của doanh nghiệp này trong tương lai...

Các ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng của Samsung Việt Nam.
Các ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng của Samsung Việt Nam.

Samsung Việt Nam vừa tổ chức vòng thi tuyển dụng GSAT (Global Samsung Aptitude Test) đợt II năm 2025 cho các kỹ sư, cử nhân và sinh viên đại học.

GSAT là bài kiểm tra năng lực Samsung toàn cầu dành cho ứng viên trình độ đại học, gồm ba phần cơ bản: “Khả năng toán học logic”, “Khả năng suy luận” và “Tư duy bằng hình ảnh”. Đây là một trong những vòng thi quan trọng trong quy trình tuyển dụng nhân viên của tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Samsung trên thế giới.

Các ứng viên xuất sắc vượt qua vòng thi GSAT sẽ tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn, dự kiến diễn ra vào ngày 17/12/2025. 

Sau đó, các ứng viên có kết quả tốt nhất từ vòng phỏng vấn sẽ trở thành nhân viên chính thức, làm việc tại các chi nhánh của Samsung Việt Nam.

Trong đợt tuyển dụng này, Samsung Việt Nam tiếp tục chú trọng tuyển dụng các sinh viên ngành công nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao tự động hóa và phát triển công nghệ mới của Samsung trong tương lai.

Ngoài ra, Samsung Việt Nam cũng tiếp tục kết hợp tuyển chọn thực tập sinh là sinh viên từ các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam thông qua kỳ thi GSAT lần này.

Đồng thời, mở rộng đối tượng thực tập sinh với chuyên ngành kinh tế xã hội, nhằm tạo cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu thế giới cho các bạn sinh viên, cũng như phát triển nguồn nhân lực toàn diện, đa dạng hóa đội ngũ nhân sự.

Theo đó, sinh viên sẽ có cơ hội thực tập trong vòng 2 tháng tại các đơn vị Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV), Samsung Display Việt Nam (SDV), và trở thành nhân viên của Samsung sau khi tốt nghiệp đại học.

Trong quá trình thực tập, sinh viên không chỉ được hưởng mức trợ cấp và chế độ phúc lợi hấp dẫn, mà còn được học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, thông qua các khóa đào tạo và sự hướng dẫn từ đội ngũ cố vấn là những chuyên gia giàu kinh nghiệm của Samsung. 

Từ năm 2011, chương trình tuyển dụng sinh viên trình độ đại học thông qua kỳ thi GSAT đã trở thành sự kiện tuyển dụng thường niên của Samsung Việt Nam dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp, hoặc chuẩn bị tốt nghiệp đại học ở tất cả các chuyên ngành.

Cùng với chương trình này, Samsung Việt Nam vẫn đang triển khai nhiều chương trình tuyển dụng đa dạng khác như: Chương trình tuyển dụng riêng dành cho kỹ sư lập trình; Chương trình tuyển dụng Học bổng tài năng Samsung (STP) dành cho cử nhân hệ đại học và thạc sĩ; Chương trình tuyển dụng kỹ thuật viên và nhân viên sản xuất…

Samsung Innovation Campus góp phần nuôi dưỡng nhân tài công nghệ trong sinh viên Việt Nam

11:40, 24/07/2025

Samsung Innovation Campus góp phần nuôi dưỡng nhân tài công nghệ trong sinh viên Việt Nam

SamSung Việt Nam tổ chức vòng thi quy mô lớn tuyển dụng kỹ sư, cử nhân và thực tập sinh

10:46, 30/05/2025

SamSung Việt Nam tổ chức vòng thi quy mô lớn tuyển dụng kỹ sư, cử nhân và thực tập sinh

Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 tại khu vực miền Trung

17:01, 21/05/2025

Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 tại khu vực miền Trung

Đọc thêm

Thu hẹp khoảng cách nhà trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh

Thu hẹp khoảng cách nhà trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh

Mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp đang trở thành “chìa khóa” then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang đặt ra những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về sản phẩm xanh và an toàn…

Lá chắn công nghệ cho hàng Việt

Lá chắn công nghệ cho hàng Việt

Tại một siêu thị ở TP.Hồ Chí Minh, một người tiêu dùng cầm lên hộp hạt điều vỏ lụa từ kệ giới thiệu sản phẩm Việt và quét mã QR. Trên màn hình điện thoại hiện ra chi tiết “tiểu sử” sản phẩm: từ trang trại, ngày sản xuất, quy trình đóng gói cho đến ngày lên kệ…

Hải Phòng miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Hải Phòng miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Hải Phòng sẽ được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 15 năm…

Tái định vị nền kinh tế Việt Nam dựa trên 4 trụ cột chiến lược

Tái định vị nền kinh tế Việt Nam dựa trên 4 trụ cột chiến lược

Giữa bối cảnh địa kinh tế toàn cầu đang “lọc nhiễu loạn” để “chọn tín hiệu”, Việt Nam đứng trước một “cơ hội vàng” để tái định vị mình trên bản đồ công nghệ thế giới. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực và nâng cao vị thế trong trật tự kinh tế số mới, Việt Nam phải vượt qua những rào cản cốt lõi về chất lượng nhân lực, tư duy quản trị và đặc biệt là xây dựng được “niềm tin số”...

35 sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội đạt doanh thu gần 42.000 tỷ đồng

35 sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội đạt doanh thu gần 42.000 tỷ đồng

Kết quả ấn tượng của 35 sản phẩm công nghiệp chủ lực là nền tảng để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hướng tới các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, tăng trưởng ổn định, phù hợp với xu hướng thị trường và gắn với yêu cầu phát triển bền vững…

