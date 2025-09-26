Thứ Sáu, 26/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Minh Kiệt

26/09/2025, 16:23

Sáng 26/9, chuyến bay đầu tiên đã tiếp cận vùng trời Long Thành để thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác...

Tàu bay thực hiện bài bay tiếp cận đường cất hạ cánh. Ảnh: Công Thông tin Bộ Xây dựng
Tàu bay thực hiện bài bay tiếp cận đường cất hạ cánh. Ảnh: Công Thông tin Bộ Xây dựng

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong ngày, tàu bay sẽ thực hiện 30 bài bay kỹ thuật liên tục, gồm các bài bay tiếp cận, bay bằng, bay thông thường để kiểm tra tín hiệu dẫn đường theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) thuộc VATM chịu trách nhiệm thực hiện các bài bay kiểm tra, đánh giá hệ thống thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không.

Lãnh đạo VATM cho biết quá trình bay hiệu chuẩn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phi hành đoàn và đội ngũ chuyên gia mặt đất để điều chỉnh, tinh chỉnh thông số, bảo đảm hệ thống hoạt động ở trạng thái tối ưu.

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay tại Long Thành sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến 24/10/2025, trước khi sân bay được đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ bản hoàn thành và khánh thành ngày 19/12/2025.

Trước đó, ngày 24/9, Trung tâm bay kiểm tra hiệu chuẩn phối hợp chuyên gia nước ngoài khảo sát, thu thập dữ liệu tọa độ của các đài dẫn đường, đường cất hạ cánh để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ bay kiểm tra. Đồng thời, Trung tâm phối hợp với tổ bay và các đơn vị liên quan triển khai công tác hiệp đồng với Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất, Đài kiểm soát không lưu Long Thành về nội dung, khu vực, thời gian bay và điều tiết hoạt động hàng không nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến các chuyến bay thương mại tại vùng trời Tân Sơn Nhất.

Hiện sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai các hạng mục như nhà ga hành khách, đường lăn sân đỗ tàu bay, đài kiểm soát không lưu, đường cất hạ cánh, dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay.

Từ khóa:

đầu tư Giao thông hạ tầng hàng không sân bay Long Thành

