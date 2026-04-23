Sân bay Nội Bài dự báo sản lượng hành khách tăng 15% dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày cao điểm 29/4/2026, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến phục vụ hơn 113.000 lượt hành khách, tăng mạnh so với ngày thường, trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp lễ gia tăng...

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết theo kế hoạch khai thác của các hãng hàng không, sản lượng chuyến bay và hành khách trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 dự kiến tăng khoảng 10-15% so với lịch bay thường lệ.

Cụ thể, ngày cao điểm nhất là 29/4/2026, sân bay dự kiến phục vụ 652 lượt chuyến bay, tăng 9,4% so với thường lệ và so với cùng kỳ năm 2025. Lượng hành khách ước đạt 113.631 lượt, tăng 15% so với lịch bay thông thường và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận chuyển quốc tế dự kiến đạt 323 lượt chuyến bay với 52.102 lượt hành khách, tăng lần lượt 7,3% và 12,3% so với thường lệ, đồng thời tăng mạnh so với cùng kỳ 2025. Đối với vận chuyển nội địa, sản lượng dự kiến đạt 329 lượt chuyến bay và 61.529 lượt hành khách, tăng tương ứng 11,5% và 17,3% so với lịch bay thông thường.

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, mặc dù thị trường hàng không chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu và nguồn cung, sản lượng khai thác vẫn duy trì xu hướng tăng, đặc biệt từ việc mở rộng mạng bay và gia tăng tần suất của các hãng quốc tế.

Để phục vụ cao điểm, sân bay đã triển khai đồng bộ các phương án khai thác, trong đó duy trì hoạt động tối đa 98 quầy check-in tại Nhà ga T1 và 144 quầy tại Nhà ga T2, bao gồm 48 quầy mới từ dự án mở rộng. Hệ thống 16 băng tải hành lý và 122 vị trí đỗ tàu bay cũng được bố trí sẵn sàng.

Đồng thời, Cảng tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức phân luồng giao thông, mở tối đa các máy soi chiếu và áp dụng thu phí tự động tại các làn ra vào nhằm hạn chế ùn tắc.

Trong thời gian từ 29/4 đến 4/5/2026, sân bay áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1, do đó thời gian làm thủ tục có thể kéo dài hơn so với ngày thường.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến hoặc sử dụng sinh trắc học qua VNeID, đồng thời có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế để đảm bảo hành trình thuận lợi.