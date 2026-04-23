Thứ Năm, 23/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Sân bay Nội Bài dự báo sản lượng hành khách tăng 15% dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Đan Tiên

23/04/2026, 15:01

Ngày cao điểm 29/4/2026, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến phục vụ hơn 113.000 lượt hành khách, tăng mạnh so với ngày thường, trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp lễ gia tăng...

Ảnh minh hoạ

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết theo kế hoạch khai thác của các hãng hàng không, sản lượng chuyến bay và hành khách trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 dự kiến tăng khoảng 10-15% so với lịch bay thường lệ.

Cụ thể, ngày cao điểm nhất là 29/4/2026, sân bay dự kiến phục vụ 652 lượt chuyến bay, tăng 9,4% so với thường lệ và so với cùng kỳ năm 2025. Lượng hành khách ước đạt 113.631 lượt, tăng 15% so với lịch bay thông thường và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận chuyển quốc tế dự kiến đạt 323 lượt chuyến bay với 52.102 lượt hành khách, tăng lần lượt 7,3% và 12,3% so với thường lệ, đồng thời tăng mạnh so với cùng kỳ 2025. Đối với vận chuyển nội địa, sản lượng dự kiến đạt 329 lượt chuyến bay và 61.529 lượt hành khách, tăng tương ứng 11,5% và 17,3% so với lịch bay thông thường.

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, mặc dù thị trường hàng không chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu và nguồn cung, sản lượng khai thác vẫn duy trì xu hướng tăng, đặc biệt từ việc mở rộng mạng bay và gia tăng tần suất của các hãng quốc tế.

Để phục vụ cao điểm, sân bay đã triển khai đồng bộ các phương án khai thác, trong đó duy trì hoạt động tối đa 98 quầy check-in tại Nhà ga T1 và 144 quầy tại Nhà ga T2, bao gồm 48 quầy mới từ dự án mở rộng. Hệ thống 16 băng tải hành lý và 122 vị trí đỗ tàu bay cũng được bố trí sẵn sàng.

Đồng thời, Cảng tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức phân luồng giao thông, mở tối đa các máy soi chiếu và áp dụng thu phí tự động tại các làn ra vào nhằm hạn chế ùn tắc.

Trong thời gian từ 29/4 đến 4/5/2026, sân bay áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1, do đó thời gian làm thủ tục có thể kéo dài hơn so với ngày thường.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến hoặc sử dụng sinh trắc học qua VNeID, đồng thời có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế để đảm bảo hành trình thuận lợi.

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Tăng cường bảo đảm trật tự giao thông tại các cảng hàng không

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng - giao thông hàng không nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đọc thêm

Ngày 23/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Với gần 900 hợp tác xã và tổng nguồn vốn vượt 12.500 tỷ đồng, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị đang duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, những hạn chế về năng lực quản trị và tốc độ chuyển đổi số chậm đang trở thành lực cản lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cấu trúc để hướng tới phát triển bền vững...

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động, việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và khu công nghệ cao trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Đà Nẵng. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo thành phố, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, Đà Nẵng đang nỗ lực không ngừng để tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước...

CPI quý 1/2026 tăng 3,51%, trong bối cảnh giá năng lượng và xung đột địa chính trị gây áp lực lớn lên mặt bằng giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành chủ động kịch bản điều hành linh hoạt cho những tháng còn lại của năm...

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị triển khai cơ chế phụ thu nhiên liệu mang tính tạm thời trong khoảng 3 tháng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trước biến động mạnh của giá Jet A-1 do xung đột Trung Đông...

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy