Sản lượng hàng hóa vận tải qua cảng biển lớn nhất miền Bắc khởi sắc mùa cao điểm cuối năm

Cảng Hải Phòng thuộc TP. Hải Phòng, trải dài trên 3 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền và Hải An. Đây là cụm cảng biển lớn nhất miền Bắc và lớn thứ hai sau cảng Sài Gòn. Cùng với đó, đây là cửa chính ra biển của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc và là đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hai hành lang - một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc.

Theo đó, trong tháng 10, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển khu vực Hải Phòng đạt 6,758 triệu tấn, tăng 7,9% so với tháng 9, tăng tới 10,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, hàng container đạt 530.728 Teu, tăng 6,7% so với tháng 9 và tăng mạnh 18% so với cùng kỳ. Hàng ngoài container đạt 0,808 triệu tấn, tăng 19% so với tháng 9 và tăng 17% so với cùng kỳ.