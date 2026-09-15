Sản phẩm xa xỉ sau thời kỳ phô trương

Có một sự thay đổi đáng chú ý trong cách các thương hiệu nói về giá trị. Xa xỉ của thế kỷ trước thường được chứng minh bằng độ hiếm, giá thành, kỹ thuật và quyền sở hữu. Xa xỉ của thế kỷ 21 ngày càng phải trả lời thêm một câu hỏi: giá trị ấy để làm gì?...

Ảnh: The Straits Times

Với bộ sưu tập “The Four Seasons”, Rolex không biến một chiếc đồng hồ Daytona thành một món đồ dễ tiếp cận hơn. Ngược lại, họ làm nó trở nên độc bản. Sua đó, giá trị của sự độc bản ấy được chuyển hướng. Nó không kết thúc ở người thắng cuộc trong phòng đấu giá mà tiếp tục đi tới giáo dục, bảo tồn thiên nhiên và những dự án bảo vệ hành tinh.

Là một phần của Sáng kiến Hành tinh Vĩnh cửu, Roger Federer và Leonardo DiCaprio đã hợp tác với Rolex trong một nỗ lực thể hiện cam kết của họ đối với giáo dục trẻ em và hành tinh. Nhà đấu giá Phillips sẽ bán bốn chiếc đồng hồ phiên bản độc quyền của đồng hồ Oyster Perpetual Cosmograph Daytona thành bốn lô riêng biệt tại London ngày 28/9, dưới sự điều hành của nhà đấu giá Aurel Bacs. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển cho Federer Foundation và Re:wild.

BỐN CÁCH DIỄN GIẢI VỀ THIÊN NHIÊN

Có những chiếc đồng hồ được tạo ra để đo thời gian. Và cũng có những chiếc đồng hồ được tạo ra để đặt một câu hỏi lớn hơn: thời gian sẽ còn ý nghĩa gì nếu thế giới mà chúng ta đang sống không còn nguyên vẹn? Với “The Four Seasons”, Rolex đưa câu hỏi ấy vào một trong những biểu tượng mạnh nhất của mình: Cosmograph Daytona.

Nhà đấu giá Phillips sẽ bán bốn chiếc đồng hồ phiên bản độc quyền của đồng hồ Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Ảnh: Esquire

Bốn chiếc đồng hồ được thiết kế như bốn cách diễn giải về thiên nhiên thông qua ngôn ngữ chế tác đá quý của Rolex. Mùa xuân là Ref. 126599 SAVL bằng vàng trắng 18 carat. Mặt số chrysoprase kết hợp các mặt số phụ lepidolite, trong khi vành bezel được nạm 36 viên sapphire tím cắt hình thang. Trên các càng và bảo vệ núm vặn là 54 viên kim cương brilliant cut. Mùa xuân vì thế không được kể bằng màu xanh lá đơn thuần mà bằng sự chuyển động giữa xanh, tím và ánh sáng của những khoáng vật tự nhiên.

Mùa hè chuyển sang vàng Everose 18 carat với Ref. 126595 SARO. Mặt số turquoise đi cùng các mặt số phụ màu ruby hình trái tim, sapphire hồng trên cọc số và một vành bezel gồm 36 viên sapphire hồng cắt hình thang. Đây là chiếc rực rỡ nhất trong bốn mùa, gần như một phiên bản đồng hồ của ánh sáng mùa hè.

Mùa thu sử dụng vàng vàng 18 carat trên Ref. 126598 TML. Mặt số mookaite được kết hợp cùng các mặt số phụ chrysoprase, trong khi 36 viên tourmaline xanh được đặt trên bezel. Màu sắc ở đây trở nên sâu và trầm hơn, giống khoảnh khắc thiên nhiên bắt đầu chuyển từ độ chói của mùa hè sang bảng màu của cuối năm.

Mùa đông là Ref. 126596 SABV bằng platinum 950. Mặt số blue opal kết hợp lapis lazuli, còn bezel sử dụng 36 viên sapphire tạo thành chuyển sắc từ xanh sang fuchsia. Những viên đá này không chỉ trang trí cho một chiếc đồng hồ. Chúng khiến mỗi chiếc trở thành một vật thể gần như không thể tái tạo hoàn toàn, bởi bản thân vật liệu tự nhiên luôn mang trong mình những biến thiên riêng.

Ảnh: Watch Insider

Cả bốn thiết kế đều sử dụng Calibre 4131, bộ máy chronograph tự động của Rolex với khoảng 72 giờ dự trữ năng lượng và chứng nhận Superlative Chronometer. Nói cách khác, đằng sau câu chuyện đá quý vẫn là một chiếc Daytona đúng nghĩa: một cỗ máy cơ học được xây dựng cho độ chính xác và độ bền lâu dài.

KHI THỜI GIAN TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC CHO TƯƠNG LAI

Nhưng Rolex không dừng ở việc biến bốn mùa thành bốn vật thể xa xỉ. Họ biến chính những chiếc đồng hồ ấy thành phương tiện để chuyển giá trị từ thế giới chế tác sang một câu chuyện rộng hơn về tương lai. Thay vì chỉ tài trợ cho một chiến dịch ngắn hạn, sáng kiến này kết nối với các nhà thám hiểm, nhà khoa học và những tổ chức hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Rolex đồng hành cùng National Geographic Society trong các cuộc thám hiểm nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu tại những vùng xa xôi và dễ tổn thương. Hãng cũng hợp tác với Mission Blue của nhà hải dương học Sylvia Earle, tổ chức đã thúc đẩy mạng lưới hơn 160 Hope Spots nhằm bảo vệ những khu vực biển có ý nghĩa đặc biệt đối với sức khỏe của đại dương.

Những dự án khác trải rộng từ phục hồi hệ sinh thái ở Argentina và Chile, nghiên cứu đại dương sâu, bảo vệ san hô cho tới các sáng kiến về rừng và đa dạng sinh học. Rolex Awards for Enterprise, vốn đã hỗ trợ những nhà thám hiểm và nhà đổi mới giải quyết các vấn đề lớn của hành tinh trong nhiều thập niên, cũng hiện nằm trong Perpetual Planet Initiative. Rolex cho biết chương trình đã hỗ trợ 160 Laureates đối mặt với những thách thức môi trường và xã hội ở nhiều nơi trên thế giới.

Điều này khiến “The Four Seasons” trở nên đáng chú ý hơn rất nhiều, 4 chiếc Daytona không phải một hoạt động đứng bên ngoài Perpetual Planet. Chúng là một biểu hiện mới của cùng một triết lý. Nếu Rolex dành nhiều thập niên để chế tạo những chiếc đồng hồ có khả năng tồn tại qua nhiều thế hệ, Perpetual Planet đặt một câu hỏi tương tự với hành tinh: chúng ta phải làm gì để những thế hệ sau vẫn có một thế giới đáng sống?

Rolex không dừng ở việc biến bốn mùa thành bốn vật thể xa xỉ. Ảnh: Rolex Newsroom

Một chiếc Daytona có thể trở thành vật phẩm sưu tầm và tồn tại qua nhiều thế hệ. Nhưng giá trị của một món đồ như vậy cuối cùng vẫn phụ thuộc vào thế giới nơi nó tồn tại. Nếu đại dương suy thoái, rừng biến mất, đa dạng sinh học sụp đổ và trẻ em không có cơ hội tiếp cận giáo dục, khái niệm về một di sản lâu dài cũng trở nên mong manh. Vì thế, Perpetual Planet là phần mở rộng tự nhiên nhưng cũng tham vọng nhất của tư tưởng Rolex: không chỉ làm ra những thứ tồn tại lâu, mà góp phần bảo vệ những điều khiến sự tồn tại ấy còn có ý nghĩa.

“The Four Seasons” vì thế có một tầng nghĩa khá đẹp. Hiện chúng ta vẫn chưa biết bốn chiếc Daytona sẽ đạt mức giá bao nhiêu vào ngày 28/9, nhưng có lẽ Rolex đã hoàn thành sứ mệnh biến một vật thể vốn được tạo ra để đo thời gian thành một công cụ để đầu tư vào thời gian. Không phải thời gian của một chiếc đồng hồ mà là thời gian của những thế hệ chưa sinh ra, những khu rừng chưa bị mất, những đại dương chưa bị tổn thương và những mùa xuân vẫn còn khả năng quay trở lại.