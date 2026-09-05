Thời trang và khu vườn bí mật của quyền lực

Mạnh mẽ và độc lập nhưng vẫn lãng mạn, bộ sưu tập Thu – Đông Haute Couture của Zuhair Murad mang tên “Love and Dominion”. Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những bộ sưu tập giàu tính kể chuyện nhất trong mùa thời trang cao cấp 2026 - 2027.
Theo nhà thiết kế Lebanon, tên gọi “Love and Dominion” có thể được hiểu như hai cực cảm xúc của cùng một nhân vật. “Love” là khả năng yêu, tổn thương và cảm nhận. “Dominion” là quyền lực, khả năng kiểm soát và tự quyết. Các bộ trang phục đưa người phụ nữ vào một khu vườn bí mật về đêm, nơi vẻ đẹp không còn đơn thuần là sự lộng lẫy mà trở thành câu chuyện về tình yêu và khả năng tự làm chủ.
Ở góc độ kinh tế, Zuhair Murad đang đứng ở một vị trí khá đặc biệt trong thị trường xa xỉ. Nhà mốt không có quy mô tầm cỡ tập đoàn như Dior, Chanel hay Louis Vuitton, nhưng lại sở hữu một tài sản mà nhiều thương hiệu lớn chưa chắc đã có: một ngôn ngữ thời trang Haute Couture có khả năng nhận diện ngay lập tức.
Một chiếc váy Murad có thể xuất hiện trên thảm đỏ, trong lễ cưới của giới siêu giàu hoặc trong các sự kiện quốc tế và lập tức được nhận diện qua mức độ trang trí xa hoa, lộng lẫy. Bộ sưu tập Thu – Đông này tiếp tục củng cố tài sản đó nhưng đồng thời cho thấy một nỗ lực tinh tế hơn: làm cho thiết kế thời trang xa hoa trở nên có chiều sâu cảm xúc.
Các thiết kế được giới thiệu tại Collège des Bernardins, một không gian lịch sử ở Paris, tạo nên phông nền đặc biệt phù hợp với thế giới nửa thực nửa mộng của Murad. Nhà thiết kế mô tả cảm hứng của bộ sưu tập bằng hình ảnh “secret garden”, một khu vườn bí mật chỉ được nhìn thấy vào ban đêm, nơi mọi thứ nằm giữa thực tại và ảo ảnh.
Từ đó, “Love and Dominion” xây dựng hình tượng một người phụ nữ có tính cách hai mặt nhưng không mâu thuẫn: cô mạnh mẽ và độc lập nhưng vẫn lãng mạn; yêu mãnh liệt nhưng không đánh mất bản thân. Chính sự song hành ấy trở thành trục tư tưởng của toàn bộ bộ sưu tập.
Những bụi hồng dường như mọc trực tiếp từ thân áo nhung, lan qua phần corset hoặc tràn trên những chiếc váy đen. Đây không phải hoa văn in thông thường mà là những cấu trúc nổi, appliqué và thêu thủ công tạo cảm giác khu vườn đang thực sự phát triển trên cơ thể người mặc. Bên cạnh hoa hồng là chim đêm, bướm và những đường nét gợi liên tưởng tới sắt rèn. Một chiếc váy tulle đen xuất hiện với những chú chim được tạo nổi ba chiều, trong khi những cánh bướm nhỏ phủ trên satin màu phấn.
Điều thú vị nằm ở cách Murad sử dụng những biểu tượng vốn rất lãng mạn theo một cách hơi u tối. Hoa hồng không chỉ tượng trưng cho tình yêu mà còn có gai. Bướm đại diện cho sự mong manh nhưng đồng thời là quá trình biến đổi. Chim đêm gợi cảm giác bí ẩn. Những motif sắt rèn lại tạo ra hình ảnh của cánh cổng, hàng rào và sự giới hạn... Tất cả tạo thành một câu hỏi xuyên suốt: người phụ nữ có thể mạnh mẽ đến đâu mà vẫn giữ được sự mong manh của mình?
Giữa ánh sáng và bóng tối, bảng màu của bộ sưu tập được xây dựng như một khu vườn mùa đông lúc nửa đêm: đen chuyển sắc, xanh lá đậm, đỏ ruby, tím amethyst, xanh jade và những khoảng hồng nhạt từ đá quý, lụa và crepe tạo nên phần cấu trúc, trong khi chiffon mang lại sự nhẹ nhàng và chuyển động. Những chiếc áo choàng phủ lông vũ rơi xuống trên nền tulle được trang trí bằng sequins, pha lê và hạt cườm, tạo ra cảm giác vừa nặng nề vừa bay bổng.
Murad đặc biệt thành công khi để kỹ thuật thêu trở thành cấu trúc của trang phục, thay vì chỉ sử dụng nó như lớp trang trí bề mặt. Những cành hồng ba chiều ôm lấy thân áo, các tinh thể chạy dọc tay áo và phần eo, trong khi những hình chim và bướm tạo hiệu ứng gần như điêu khắc. Đây chính là điểm làm nên giá trị của thời trang cao cấp mang thương hiệu Zuhair Murad: người xem không chỉ nhìn thấy một chiếc váy đẹp mà còn nhìn thấy giá trị lao động thủ công nằm bên trong nó.
Một trong những điểm đáng chú ý của bộ sưu tập Thu - Đông 2027 là Murad không hoàn toàn phụ thuộc vào việc trang trí để tạo hiệu ứng. Một chiếc váy nhung xanh ngọc lục bảo với đường draping bất đối xứng, một chiếc đầm dạ hội ôm màu tím amethyst hay một chiếc áo khoác đen được cắt may sắc nét gần như không cần thêm bất kỳ chi tiết cầu kỳ nào vẫn đủ sức đứng riêng.
Tạp chí Vogue đặc biệt ghi nhận sự dễ chuyển động của nhiều thiết kế trong bộ sưu tập, một yếu tố đôi khi bị hy sinh trong lĩnh vực thời trang Haute Couture nhiều lớp và nhiều trang trí. Tuy nhiên, bộ sưu tập không phải là hoàn toàn không có vấn đề. Một trong những hình ảnh gây tranh luận nhất là chi tiết bướm được đặt ngang miệng người mẫu, tạo cảm giác như một vật che hoặc khóa tiếng nói.
Vogue cho rằng chi tiết này tạo ra một bóng mờ không cần thiết lên một bộ sưu tập vốn rất mạnh về kỹ thuật và ý tưởng. Murad muốn kể câu chuyện về một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và không đầu hàng, nhưng hình ảnh một cánh bướm che miệng lại dễ bị đọc theo hướng ngược lại: một người phụ nữ bị buộc phải im lặng… Trong thời trang, đôi khi một hình ảnh có thể mạnh hơn cả tuyên ngôn của nhà thiết kế. Và đây là một trường hợp như vậy.
Về phong cách, với bộ sưu tập này, Murad như muốn tuyên bố thời trang xa xỉ không cần phải chạy theo chủ nghĩa tối giản để trở nên hiện đại. Sự hiện đại có thể nằm ngay trong cách một nhà thiết kế sử dụng kỹ thuật truyền thống để kể một câu chuyện mới.
Và trong “Love and Dominion”, câu chuyện ấy nói về một người phụ nữ đã đi qua bóng tối, bước vào khu vườn của chính mình và tự nắm lấy quyền thống trị số phận. Zuhair Murad đưa thời trang Haute Couture vượt qua vẻ đẹp thuần túy, trở thành một bộ giáp được làm từ hoa, pha lê, lông vũ và ánh sáng - thứ quyền lực mềm bảo bọc người phụ nữ ngày nay.
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