Sự hợp tác xa xỉ của thời trang và ngành xe hơi

Sự kết hợp giữa thời trang và ngành công nghiệp ô tô không phải là điều mới mẻ, nhưng các thương hiệu ngày nay đang thúc đẩy một mô hình hợp tác hoàn toàn khác...

Ảnh: Singer Vehicle Design x Louis Vuitton

Trong tuần này, hai hãng thời trang xa xỉ Louis Vuitton và Kith đều ra mắt các thiết kế xe hơi cao cấp, được xây dựng nhằm mang đến một trải nghiệm trọn vẹn cho người tiêu dùng.

Louis Vuitton đã hợp tác cùng Singer trong dự án phục chế những chiếc Porsche 911 cổ điển, cho ra mắt hai mẫu xe sang trọng vào ngày thứ Tư vừa qua: Porsche 911 Reimagined by Singer - Classic và Porsche 911 Reimagined by Singer – Classic Turbo.

Hai mẫu xe do ông Nicolas Ghesquière, giám đốc sáng tạo mảng thời trang nữ của nhà mốt Pháp, thực hiện thiết kế. Cả hai mẫu xe đều lấy cảm hứng từ triết lý "Nghệ thuật của những chuyến đi" (Art of Travel) đặc trưng của Louis Vuitton.

Ảnh: Singer Vehicle Design x Louis Vuitton

Bộ sưu tập hợp tác giữa Louis Vuitton và Singer bao gồm một tủ đồ trọn vẹn, gồm áo khoác đua xe, bộ suit may đo, quần jeans, găng tay lái xe, giày lái xe, kính mát và mũ bảo hiểm.

Bên cạnh đó là một danh mục phong phú các sản phẩm du lịch, gồm rương đựng đồ được thiết kế riêng, hộp đựng tài liệu, túi đựng mũ bảo hiểm, vali đặt ở khoang trước xe, một mẫu đồng hồ đeo tay hoàn toàn mới, ván lướt sóng, chìa khóa và móc treo chìa khóa được thiết kế riêng, cùng nhiều sản phẩm khác đậm chất Louis Vuitton.

Ảnh: Singer Vehicle Design x Louis Vuitton

Mối liên hệ giữa Louis Vuitton và thế giới xe hơi đã có từ năm 1897, khi ông Georges Vuitton bắt đầu cho ra mắt các mẫu rương được thiết kế riêng cho xe hơi. Đến năm 1909, hai người cháu của Louis Vuitton là Pierre và Jean Vuitton cũng tự thiết kế chiếc xe của riêng mình, dựa trên khung gầm thể thao do nhà sản xuất Stabilia chế tạo.

Gần đây hơn, vào năm 2020, ông Virgil Abloh, khi đó là giám đốc sáng tạo mảng thời trang nam của Louis Vuitton, đã hợp tác cùng ông Gorden Wagener, Giám đốc thiết kế của Mercedes-Benz, để tái hiện lại mẫu xe G-Class dưới dạng phiên bản concept lấy cảm hứng từ đua xe, chỉ sản xuất duy nhất một chiếc. Ông Virgil cũng đã hợp tác với Mercedes-Benz để thiết kế phần nội thất cho phiên bản xe Maybach cao cấp giới hạn.

Mẫu xe G-Class được ông Virgil Abloh thiết kế. Ảnh: Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach x Virgil Abloh. Ảnh: Mercedes

Tuy nhiên, sự hợp tác lần này với Singer cho thấy các thương hiệu thời trang giờ đây đang xây dựng những dự án mang tính tích hợp và có chiều sâu nội dung hơn nhiều.

Kith cũng đang đi theo hướng tương tự. Thương hiệu này bắt đầu hợp tác với BMW từ năm 2020. Vào thứ Hai vừa qua, hai bên đã ra mắt chương thứ tư trong chuỗi hợp tác đang diễn ra, giới thiệu mẫu xe BMW 3.0 CSi đời 1972 và M6 E24 đời 1987 do Ronnie Fieg thực hiện thiết kế lại. Sự kiện này đánh dấu cột mốc kỷ niệm 15 năm thành lập của Kith, đồng thời là nguồn cảm hứng cho một bộ sưu tập trang phục, dự kiến ra mắt vào ngày 17/8.

Ảnh: Kith

Sự kết hợp giữa thương hiệu thời trang và xe hơi được xem là cặp đôi lý tưởng khi xét đến yếu tố di sản thương hiệu. Sự hợp tác này cho phép cả hai bên cùng thể hiện tay nghề chế tác của mình, đồng thời tạo nên một khoảnh khắc mang tính văn hóa.

Khi BMW công bố hợp tác lần đầu tiên với Kith, ông Markus Flasch, Tổng giám đốc điều hành BMW M GmbH, cho biết sự hợp tác này sẽ giúp thương hiệu "lan tỏa thông điệp đến một nhóm khách hàng mục tiêu mới đầy tiềm năng, trong bối cảnh văn hóa thời trang lối sống đang chuyển mình từ một hiện tượng văn hóa trở thành một phong cách sống mang tính toàn cầu, mang đến một dạng thức độc bản hoàn toàn mới, hiện diện trong nhiều lĩnh vực khác nhau.”

Ảnh: Kith

Đúng như nhận định của ông Flasch, điều hấp dẫn các nhà sản xuất xe hơi không hẳn nằm ở việc bán được nhiều xe hơn, mà nằm ở việc tiếp cận được một lượng khách hàng mới. Ngược lại, đối với các nhà mốt thời trang, chiếc xe lại mang đến một mức độ uy tín mà một chiếc túi xách hay đôi giày sneaker khó có thể sánh được.

Trong thập kỷ qua đã diễn ra nhiều cú bắt tay giữa nhà mốt và các thương hiệu xe hơi. Nhà sản xuất ô tô Đức Porsche đã hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, phong cách sống như Aimé Leon Dore, Tag Heuer, Rimowa và Puma. Mercedes-Benz cũng sở hữu danh sách đối tác thời trang phong phú không kém, bao gồm Sacai, Moncler và Off-White.

Ảnh: Porsche, Mercedes-Benz

Điều khác biệt giữa làn sóng hợp tác hiện nay so với các dự án thời trang - xe hơi trước đây chính là quy mô. Nếu như trước kia, các dự án hợp tác chủ yếu chỉ xoay quanh bản thân chiếc xe, thì những dự án hiện tại lại xây dựng nên cả một hệ sinh thái thương mại hoàn chỉnh xung quanh sản phẩm cốt lõi đó.