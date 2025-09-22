Thứ Hai, 22/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Sẵn sàng phương án học trực tuyến nếu số 9 bão diễn biến phức tạp

Song Hoàng

22/09/2025, 15:44

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp...

ão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km
ão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km

Ngày 22/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công điện số 1595/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng trở ra về việc chủ động ứng phó Bão số 9.

Cụ thể, Công điện nêu: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều ngày 21/9, vị trí tâm Bão Ragasa (Bão số 9) ở cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo, Bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, trong 24 giờ tới, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm, đến 13h ngày 22/9 cách đảo LuDông (Philippines) khoảng 120km về phía Bắc với cường độ tăng lên cấp siêu bão, cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Đây là cơn bão cực mạnh, có diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Mưa lớn do bão gây ra nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, đất yếu.

Trước tình hình trên, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT tại khu vực chịu ảnh hưởng thực hiện nghiêm túc một số nội dung.

Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Thứ hai, lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Thứ ba, rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao. Di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát.

Thứ tư, sẵn sàng tiếp nhận nhân dân vào tránh trú mưa bão trong trường học khi bảo đảm an toàn. Khẩn trương khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.

Thứ năm, liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ GDĐT để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

VnEconomy