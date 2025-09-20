Ứng phó với siêu bão RAGASA

Bão Ragasa có thể trở thành siêu bão số 9 của mùa mưa bão năm nay khi tiến vào Biển Đông. Chiều 19/9/2025, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ký ban hành Công điện số 03/BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với bão RAGASA gần Biển Đông.

Công điện được gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, bão RAGASA hiện đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippines. Hồi 07 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 131,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10. Dự báo, đến ngày 23/9, bão sẽ đi vào Bắc Biển Đông với cường độ rất mạnh, gió cấp 14-16, giật trên cấp 17; sóng biển cao trên 10m, gây biển động dữ dội và đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực Bắc và Giữa Biển Đông. Từ chiều 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông bắt đầu có gió mạnh cấp 8-9.

Công điện phát đi chiều 19/9/2025.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Một là, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Hai là, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Ba, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Ban Chỉ đạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong diện ảnh hưởng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão RAGASA có thể gây ra.