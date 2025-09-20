Ứng phó với siêu bão RAGASA

Bão Ragasa có thể trở thành siêu bão số 9 của mùa mưa bão năm nay khi tiến vào Biển Đông. Chiều 19/9/2025, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ký ban hành Công điện số 03/BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với bão RAGASA gần Biển Đông.
Công
điện được gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh
đến Lâm Đồng.
Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, bão RAGASA hiện đang hoạt
động ở vùng biển phía Đông Philippines. Hồi 07 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở
khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 131,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
đạt cấp 8, giật cấp 10. Dự báo, đến ngày 23/9, bão sẽ đi vào Bắc Biển Đông với
cường độ rất mạnh, gió cấp 14-16, giật trên cấp 17; sóng biển cao trên 10m, gây
biển động dữ dội và đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền đang hoạt động tại
khu vực Bắc và Giữa Biển Đông. Từ chiều 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc
Biển Đông bắt đầu có gió mạnh cấp 8-9.
Trước
tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương
ven biển khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
Một là, theo dõi chặt
chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo kịp thời cho
thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động
phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản;
đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có
thể xảy ra.
Hai là, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai công
tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Ba, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường
xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi
trường).
Ban
Chỉ đạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong diện ảnh hưởng đặc
biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm giảm
thiểu thiệt hại do bão RAGASA có thể gây ra.
Theo
tin từ Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí tượng Philippines
(PAGASA), lúc
4h ngày 19/9, tâm bão Ragasa cách
trung tâm Luzon (Philippines) khoảng 1.075 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất
vùng gần tâm bão đạt 75 km/h, giật 90 km/h, áp suất trung tâm 998 hPa. Bão di
chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 km/h, bán kính gió giật cấp 8 mở
rộng tới 380 km.
PAGASA
dự báo, trong 24 giờ tới bão sẽ tiếp tục mạnh lên và có khả năng đạt cấp cuồng
phong (typhoon) vào tối 20/9. Dự báo từ tối 22/9 đến sáng 23/9, tâm bão nhiều khả năng đi gần hoặc trực
tiếp đổ bộ quần đảo Babuyan, sau đó rời khỏi khu vực dự báo của Philippines để
tiến vào Biển Đông trong ngày 23/9.
Trung
tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ (JTWC) nhận định, các điều kiện hiện nay rất thuận
lợi cho Ragasa mạnh lên nhanh chóng: nhiệt độ mặt biển 29–30°C, độ đứt gió thấp
(19–28 km/h) và hệ thống thoát khí mạnh về phía xích đạo. Nếu kịch bản mạnh nhất xảy
ra, Ragasa có thể trở thành siêu bão số 9 của mùa mưa bão năm nay khi tiến vào Biển Đông.
