Trang chủ Dân sinh

Ứng phó với siêu bão RAGASA

Chu Khôi

20/09/2025, 08:42

Bão Ragasa có thể trở thành siêu bão số 9 của mùa mưa bão năm nay khi tiến vào Biển Đông. Chiều 19/9/2025, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ký ban hành Công điện số 03/BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với bão RAGASA gần Biển Đông.

Dự báo đường đi của bão Ragasa, theo PAGASA.
Dự báo đường đi của bão Ragasa, theo PAGASA.

Công điện được gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, bão RAGASA hiện đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippines. Hồi 07 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 131,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10. Dự báo, đến ngày 23/9, bão sẽ đi vào Bắc Biển Đông với cường độ rất mạnh, gió cấp 14-16, giật trên cấp 17; sóng biển cao trên 10m, gây biển động dữ dội và đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực Bắc và Giữa Biển Đông. Từ chiều 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông bắt đầu có gió mạnh cấp 8-9.

Công điện phát đi chiều 19/9/2025.
Công điện phát đi chiều 19/9/2025.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Một là, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Hai là, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Ba, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Ban Chỉ đạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong diện ảnh hưởng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão RAGASA có thể gây ra.

Theo tin từ Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí tượng Philippines (PAGASA), lúc 4h ngày 19/9, tâm bão Ragasa cách trung tâm Luzon (Philippines) khoảng 1.075 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 75 km/h, giật 90 km/h, áp suất trung tâm 998 hPa. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 km/h, bán kính gió giật cấp 8 mở rộng tới 380 km.

PAGASA dự báo, trong 24 giờ tới bão sẽ tiếp tục mạnh lên và có khả năng đạt cấp cuồng phong (typhoon) vào tối 20/9. Dự báo từ tối 22/9 đến sáng 23/9, tâm bão nhiều khả năng đi gần hoặc trực tiếp đổ bộ quần đảo Babuyan, sau đó rời khỏi khu vực dự báo của Philippines để tiến vào Biển Đông trong ngày 23/9.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ (JTWC) nhận định, các điều kiện hiện nay rất thuận lợi cho Ragasa mạnh lên nhanh chóng: nhiệt độ mặt biển 29–30°C, độ đứt gió thấp (19–28 km/h) và hệ thống thoát khí mạnh về phía xích đạo. Nếu kịch bản mạnh nhất xảy ra, Ragasa có thể trở thành siêu bão số 9 của mùa mưa bão năm nay khi tiến vào Biển Đông.

Bộ Công Thương yêu cầu sớm cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5

14:07, 27/08/2025

Bộ Công Thương yêu cầu sớm cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

11:10, 26/08/2025

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Cưỡng chế các tàu, thuyền ra khỏi vùng biển nguy hiểm do bão số 3

15:04, 21/07/2025

Cưỡng chế các tàu, thuyền ra khỏi vùng biển nguy hiểm do bão số 3

dân sinh thị trường Thiên tai ứng phó bão Vneconomy

Dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn nghỉ việc

Dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn nghỉ việc

Hơn 400 cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước ngày 15/1/2019, thuộc diện hưởng chế độ do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp…

Doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng nhân sự

Doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng nhân sự

Áp lực tuyển dụng giữa các doanh nghiệp không chỉ nằm ở nguồn cung hạn chế, mà còn ở sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài ra, việc thiếu hệ thống theo dõi và phân tích hiệu quả tuyển dụng khiến quá trình tuyển dụng trở nên kém hiệu quả, tốn nhiều nguồn lực, theo chuyên gia ManpowerGroup...

Tiền lương đủ sống là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Tiền lương đủ sống là nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Mức lương đủ sống chính là nền tảng của tăng trưởng bền vững, việc làm thỏa đáng, giảm nghèo và bất bình đẳng. Đồng thời, mức lương này còn bảo đảm công bằng xã hội và nhân phẩm cho mọi người lao động, theo chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)...

Bộ Y tế vào cuộc vụ hàng trăm bệnh nhân vẫn tán sỏi dù máy laser hỏng

Bộ Y tế vào cuộc vụ hàng trăm bệnh nhân vẫn tán sỏi dù máy laser hỏng

Theo Bộ Y tế, vụ việc được phản ánh có tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của nhân dân đối với ngành Y tế...

Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi

Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi

Chi trả giảm phát thải khí nhà kính theo Thỏa thuận ERPA đã mang lại nguồn tài chính quan trọng cho Nghệ An, vừa giúp bảo vệ rừng, vừa cải thiện đời sống đồng bào vùng cao.

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Lan tỏa yêu thương - PVCFC đồng hành cùng đồng bào Nghệ An sau thiên tai

Doanh nghiệp

2

20 công ty lớn sụt vốn hóa mạnh nhất 5 năm qua

Thế giới

3

JBIC sẵn sàng hợp tác với TP.HCM triển khai các dự án chuyển đổi xanh, NetZero

Kinh tế xanh

4

Dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn nghỉ việc

Dân sinh

5

Xây dựng cơ sở Học viện Ngân hàng tại Ninh Bình với vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng

