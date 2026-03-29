Trang chủ Kinh tế số

Sàn tiền số OKX muốn trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ – tài chính tại Việt Nam

Nam Anh

29/03/2026, 08:56

Chủ tịch công ty OKX đánh giá Việt Nam là thị trường năng động và đề xuất tiếp tục tham gia trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khung sandbox cho tài sản số và hạ tầng tiền số bền vững…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp bà Hong Fang, Chủ tịch công ty OKX - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp bà Hong Fang, Chủ tịch công ty OKX - Ảnh: VGP

Theo Chinhphu.vn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, từ ngày 21-30/3, tại buổi tiếp doanh nghiệp của Phó Thủ tướng tại thành phố San Francisco, bà Hong Fang, Chủ tịch công ty OKX, giới thiệu doanh nghiệp là nền tảng công nghệ tài chính số hoạt động tại nhiều nền kinh tế lớn.

OKX định vị là tổ chức nằm ở giao điểm của nhiều lĩnh vực gồm công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng tài chính mới, quản trị rủi ro và tuân thủ.

Lãnh đạo OKX nhận định Việt Nam là thị trường năng động, dân số trẻ, có năng lực công nghệ cao, đặc biệt nổi bật về đội ngũ kỹ sư, nhân sự công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo; đánh giá cao vai trò của Chính phủ Việt Nam trong đối thoại chính sách, cũng như sự cởi mở trong việc tiếp nhận kinh nghiệm quốc tế.

Với niềm tin và kỳ vọng cao vào thị trường Việt Nam, bà Hong Fang mong muốn trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ – tài chính tại Việt Nam; đề xuất tiếp tục tham gia trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm đa quốc gia về xây dựng khung sandbox cho tài sản số và hạ tầng tiền số bền vững.

Đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác, tận dụng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam và cam kết mang các tiêu chuẩn tuân thủ quốc tế để cùng Việt Nam đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) trở thành điểm đến an toàn và minh bạch cho dòng vốn.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng có các cuộc gặp thuộc chuỗi hoạt động tại thành phố New York nhằm xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc với Quỹ Đầu tư Polymorphic Capital, là quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào giai đoạn phát triển đầu của các doanh nghiệp, nhất là các công ty công nghệ về hệ sinh thái Web3, blockchain, tài sản số, thanh toán và hạ tầng tài chính. Hiện nay, Quỹ đã có đầu tư tại thị trường châu Phi, Mỹ Latinh và châu Âu.

Ông Richard Sobel, lãnh đạo Quỹ Đầu tư Polymorphic Capital, chia sẻ các yếu tố then chốt để thu hút đầu tư gồm có thượng tôn pháp luật, phi chính trị hóa hoạt động kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, tốc độ xử lý các thủ tục nhanh. Đánh giá việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế là đúng hướng khi Việt Nam có tiềm năng lớn về nguồn nhân lực, vị trí địa chiến lược, khả năng kết nối khu vực.

Để phát triển trung tâm tài chính quốc tế, Quỹ Polymorphic Capital cho rằng Việt Nam cần tập trung tạo điều kiện cho nhân tài, thu hút vốn và phát triển doanh nghiệp startup, có tư duy về nâng cao tốc độ xử lý hành chính và quy trình rõ ràng. Quỹ Polymorphic khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kết nối, giới thiệu tiềm năng đầu tư tại trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam với mạng lưới các quỹ đầu tư toàn cầu.

Hay tại cuộc làm việc với Công ty Kraken, ông David Ripley-CEO của công ty bày tỏ sẵn sàng tìm hiểu sâu hơn và tham gia đối thoại chính sách với các cơ quan quản lý tại Việt Nam về phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực tiền mã hóa và blockchain, công ty Kraken thành lập năm 2011 từ khởi điểm là sàn giao dịch crypto, hiện đã phát triển thành nền tảng dịch vụ tài chính đa tài sản.

Công ty hoạt động tại hơn 100 quốc gia, với khoảng 3.000 nhân sự và doanh thu khoảng 2,2 tỷ USD. Để phát triển trung tâm tài chính quốc tế, Kraken đưa ra một số khuyến nghị gồm: Đối thoại cởi mở giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm xây dựng khung pháp lý rõ ràng, nhất quán để thu hút đầu tư quốc tế; xây dựng chính sách cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và bảo vệ người dùng; ưu tiên các yếu tố bảo mật, tuân thủ và quản lý rủi ro trong phát triển thị trường crypto; học hỏi kinh nghiệm quốc tế nhưng cần điều chỉnh phù hợp với đặc thù Việt Nam.

Ông David Otto, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty tư vấn luật Martin Davis - công ty chuyên tư vấn pháp lý về mã hóa tài sản là các dự án hạ tầng lớn như đường sắt, năng lượng tái tạo và tín chỉ carbon, đánh giá Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số, có tài sản thực lớn nên rất có tiềm năng phát triển lĩnh vực tài sản mã hoá.

Tuy nhiên, ông David Otto cũng lưu ý để áp dụng cấu trúc tài chính mới này cần kết hợp ba yếu tố tài sản thực, công nghệ số và khung pháp lý phù hợp đồng thời đưa ra một số đề xuất trong phát triển tài sản mã hoá tại trung tâm tài chính quốc tế gồm khung pháp lý bảo đảm quản trị được rủi ro và minh bạch thông tin, tự do dịch chuyển vốn, xây dựng hạ tầng thị trường (hệ thống cung cấp thông tin dự án và sàn giao dịch nội địa), thiết kế lại mô hình sandbox phù hợp hơn; đồng thời bày tỏ sẵn sàng thảo luận thêm để hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khung pháp lý về tài sản số.

Thị trường tài sản số toàn cầu và Việt Nam

[Trực tiếp]: Đối thoại

Gián đoạn nguồn cung heli sản xuất bán dẫn, quốc gia nào hưởng lợi?

Gián đoạn nguồn cung heli sản xuất bán dẫn, quốc gia nào hưởng lợi?

Phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Viettel chiếm thị phần số 1 tại 7/10 thị trường nước ngoài

Tiến độ xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia còn chậm

