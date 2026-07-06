Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng, chế biến, chế tạo bứt phá

Theo báo cáo từ Cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) đạt mức tăng 10,8%, đây là kết quả cao nhất kể từ năm 2019 đến nay. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chính khi bứt phá với mức tăng 11,4%.
Sự phục hồi này không chỉ đến từ nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng mạnh mà còn nhờ vào chuỗi cung ứng được làm mới và sự ổn định của thị trường xuất khẩu. Nhiều ngành công nghiệp trọng điểm như sản xuất kim loại, xe có động cơ và đồ uống đã ghi nhận mức tăng trưởng hai con số đầy ấn tượng, phản ánh niềm tin tiêu dùng đang quay trở lại mạnh mẽ. Các lĩnh vực phụ trợ như hóa chất, vật liệu xây dựng cũng tăng tốc theo đà phát triển của các dự án hạ tầng lớn.
Điểm tựa vững chắc cho sự bứt phá này chính là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy mạnh vào ngành chế biến, chế tạo. Tính đến cuối tháng 6, ngành này thu hút hơn 10,7 tỷ USD vốn đăng ký mới, chiếm gần 62% tổng vốn của cả nước. Đặc biệt, vốn FDI thực hiện đạt mức cao nhất trong 5 năm qua với hơn 13 tỷ USD, cho thấy các dự án đã nhanh chóng đi vào vận hành thực tế.
Chỉ số tiêu thụ tăng cao hơn cùng kỳ năm trước, giúp tỷ lệ tồn kho giảm xuống đáng kể. Điều này minh chứng cho việc các doanh nghiệp đã tối ưu hóa được quy trình, sản xuất dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường và giải phóng được nguồn vốn lưu động.
Thị trường lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp cũng ghi nhận những chuyển biến lạc quan với số lượng lao động tăng 3,1%, đặc biệt là ở khu vực doanh nghiệp FDI. Sự gia tăng này không chỉ giúp đáp ứng các đơn hàng mới mà còn đóng vai trò là bệ đỡ quan trọng cho ổn định xã hội. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh cho thấy tinh thần lạc quan cao độ khi đại đa số các doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất trong quý 3/2026 sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng hoặc ổn định hơn nữa.
Bên cạnh đó, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 6 đạt 51,8 điểm, đánh dấu sự cải thiện liên tục của các điều kiện kinh doanh. Một tín hiệu đáng mừng là áp lực lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi chi phí đầu vào và giá đầu ra tăng chậm lại, giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính và tăng tính cạnh tranh.
Dù vẫn còn một số thách thức như sự sụt giảm lao động cục bộ ở vài lĩnh vực do xu hướng tự động hóa và những bất ổn địa chính trị toàn cầu, nhưng nhìn chung, công nghiệp Việt Nam đang sở hữu nền tảng vững chắc. Với "kiềng ba chân" gồm tăng trưởng IIP, dòng vốn FDI thực hiện cao và chỉ số PMI ổn định, nền kinh tế hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong nửa cuối năm 2026.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 27-2026 phát hành ngày 06/07/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-27-2026.html
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