Sản xuất công nghiệp 8 tháng 2026 tăng 11,9%, ngành chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ lực

Sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2026 đạt 11,9%, là mức tăng cao nhất nhiều năm qua. Đáng chú ý, sự bứt phá từ ngành chế biến, chế tạo; khai khoáng đã khẳng định đà phục hồi toàn diện và tín hiệu tích cực của nền kinh tế...

Sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2026 đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua. Ảnh: MOIT.

Theo số liệu báo cáo được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/9/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 8/2026 ước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số IIP đã tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 8 tháng so với cùng kỳ năm trước trong nhiều năm qua.

Đóng góp vào mức tăng trưởng chung, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục thể hiện vai trò chủ lực khi tăng 12,5% (cùng kỳ năm 2025 tăng 10,0%) và đóng góp tới 9,6 điểm phần trăm. Ngành khai khoáng cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ khi tăng 8,1% (cùng kỳ năm 2025 giảm 2,1%), đóng góp 1,3 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,1% (cùng kỳ năm 2025 tăng 5,0%), đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước cùng xử lý rác thải tăng 9,4%( cùng kỳ năm 2025 tăng 8,8%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Tốc độ tăng, giảm chỉ số IIP 8 tháng giai đoạn 2022-2026 so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Đi sâu vào các ngành công nghiệp trọng điểm cấp II trong 8 tháng năm 2026, nhiều lĩnh vực đạt mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước. Điển hình là sản xuất kim loại tăng 22,4%, sản xuất đồ uống tăng 16,4%, sản xuất xe có động cơ tăng 15,9% và sản xuất thiết bị điện tăng 14,6%.

Các nhóm ngành khác như sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 13,9%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 12,7%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 12,6%. Ngoài ra, ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 12,3%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) tăng 12,2%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất và khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên cùng tăng 11,9%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11,6%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan chỉ tăng ở mức thấp là 3,6%; ngành khai thác than cứng, than non ghi nhận mức giảm 1,8%.

Liên quan đến tình hình sản xuất công nghiệp của các địa phương trên cả nước trong 8 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, báo cáo của Cục Thống kê ghi nhận tăng ở cả 34 địa phương. Một số địa phương đạt mức tăng khá nhờ sự bứt phá của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hoặc ngành sản xuất và phân phối điện.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Tốc độ tăng, giảm IIP tám tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Đối với các sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 8 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, thị trường ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của xe máy với 27,9%, máy tính xách tay tăng 25,7%, ô tô tăng 24,0% và thép cán tăng 23,4%. Các sản phẩm khác như thủy hải sản chế biến, đường kính, thép thanh, thép góc, bia và sơn hóa học cũng đạt mức tăng trưởng từ 12,2% đến 21,4%.

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm có sản lượng giảm so với cùng kỳ năm trước bao gồm phân hỗn hợp NPK giảm 8,6%, bột ngọt giảm 8,1%, giày dép da giảm 4,2% và khí hóa lỏng LPG giảm 3,2%.

Về tình hình lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp, Cục Thống kê cho biết tại thời điểm 01/8/2026 tăng 1,0% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm trước.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 0,7% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,0% và tăng 4,0%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi và tăng 1,9%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và tăng 5,0%.