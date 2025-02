Sản xuất công nghiệp của Thanh Hóa đang “ấm” lên

Theo thông tin cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 2/2025, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh này tiếp tục có những dấu hiệu tích cực.

Cụ thể, trong tháng 1/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Thanh Hóa giảm 5,51% so với tháng trước, chỉ tăng 11,59% so với tháng cùng kỳ năm trước. Nhưng bước sang tháng 2, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đã quay trở lại đà tăng trưởng khá, khi tăng 32,07% so với cùng kỳ năm trước.

Với 13/18 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số sản phẩm tăng mạnh như: giày thể thao (tăng 66,8%), quần áo may sẵn (tăng 41%), đường kết tinh (tăng 22,4%), gạch (tăng 13%)… Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của Thanh Hóa tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2024 vừa qua, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh này ước tăng 19,25%. Năm 2025, ngành công thương Thanh Hóa đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15%. Đây là mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 2021 đến nay của tỉnh này.

Trong giai đoạn này, đa số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh Thanh Hóa có sản lượng tăng cao so với giai đoạn trước, trong đó có một số sản phẩm tăng đột phá so với giai đoạn 2016 - 2020, như: thép các loại tăng gần 10 lần; dầu ăn tăng 6,6 lần; lưu huỳnh tăng 3,3 lần; dầu nhiên liệu tăng khoảng 2,9 lần; benzen tăng 2,6 lần; xăng động cơ tăng 2,5 lần...

Lũy kế giá trị sản xuất công nghiệp của Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2024 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 1.052 nghìn tỷ đồng, gấp 2,12 lần so với giai đoạn 2016 - 2020.

Các ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh này có thế mạnh, như: lọc hóa dầu, sản xuất điện, thép, vật liệu xây dựng, may mặc, giầy da, chế biến nông, lâm sản… đều có bước phát triển, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cụ thể, đối với sản phẩm công nghiệp chiến biến hóa chất, hóa dầu của Thanh Hóa từ năm 2021 đến nay, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm sản phẩm dầu nhiên liệu ước đạt 16%; lưu huỳnh ước đạt 13,7%; benzen ước đạt 4,2%...

Tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp trong 3 năm qua của tỉnh Thanh Hóa giảm so với giai đoạn trước, như: sản lượng sản phẩm đường kết tinh giảm 32,3%; bia giảm 62,8%; phân bón giảm 59,3%; đặc biệt sản lượng ô tô giảm mạnh với mức giảm 81,3%...