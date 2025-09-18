Thứ Năm, 18/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Sắp có "Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp"

Bạch Dương

18/09/2025, 09:12

Trong năm 2025, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cơ bản với 4 nguồn dữ liệu: Đăng ký doanh nghiệp, thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm xã hội để hình thành một số thông tin cơ bản về sức khỏe doanh nghiệp. Mục tiêu là ban hành Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp...

Đối tượng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp bao trùm toàn bộ khu vực doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế: Doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 17/9/2025 phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Đối tượng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp bao trùm toàn bộ khu vực doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế: Doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu của Đề án là hình thành cơ sở dữ liệu doanh nghiệp gồm 6 nguồn dữ liệu chính: Đăng ký doanh nghiệp (nguồn chủ đạo), thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm xã hội, tín dụng, lao động. 

Ngoài ra, còn có các cơ sở dữ liệu liên quan nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp phục vụ quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ doanh nghiệp; minh bạch hóa các thông tin, hướng tới hình thành dữ liệu lớn và mở. 

Mục tiêu cụ thể năm 2025 sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cơ bản với 4 nguồn dữ liệu gồm: Đăng ký doanh nghiệp, thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm xã hội để hình thành một số thông tin cơ bản về sức khỏe doanh nghiệp; ban hành Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống báo cáo về các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp; cảnh báo sớm về tình trạng vi phạm của doanh nghiệp để phục vụ công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp.

Năm 2026 sẽ tiến hành nâng cấp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở tiếp tục tích hợp với các nguồn dữ liệu về tín dụng, đầu tư; phát triển các công cụ phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo, máy học, công cụ khai thác dữ liệu lớn.

Giai đoạn 2027 - 2030, hoàn thiện cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên cơ sở mở rộng việc tích hợp với nguồn dữ liệu về lao động và việc làm, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển bền vững và các dữ liệu khác về doanh nghiệp trên các nền tảng số.

Nâng cấp và phát triển Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp và liên tục nâng cấp để làm giàu dữ liệu trong CSDL doanh nghiệp theo thời gian thực.

Phát triển các nền tảng phục vụ khai thác dữ liệu mở cho phép người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin, dữ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh; đồng thời giảm thiểu thời gian, chi phí và tăng cường tính minh bạch cho doanh nghiệp tiếp cận dữ liệu trong CSDL doanh nghiệp. 

Đề án đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu trên gồm:

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý về cơ sở dữ liệu doanh nghiệp;

Thứ hai. Xây dựng và ban hành mô hình kiến trúc cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. 

Thứ ba, ban hành, nâng cấp và phát triển Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp trên cơ sở các chỉ số cốt lõi;

Thứ tư, xây dựng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để hình thành, nâng cấp, phát triển cơ sở dữ liệu doanh nghiệp;

Thứ năm, vận hành, khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, phát triển và quản lý hệ sinh thái ứng dụng;

Thứ sáu, đầu tư phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, đặc biệt là các chuyên gia phân tích, khai phá dữ liệu, chuyên gia về khoa học dữ liệu, an toàn an ninh, bảo vệ dữ liệu.

Trong đó, đề án triển khai xây dựng mô hình kiến trúc cơ sở dữ liệu doanh nghiệp bao gồm: Kiến trúc dữ liệu, mô hình dữ liệu, khung tích hợp dữ liệu và các quy trình vận hành bảo đảm tính liên kết, khả năng kết nối, khai thác và chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp với các cơ sở dữ liệu khác.

Xây dựng khung tích hợp dựa trên mô hình thông tin cho phép tích hợp dữ liệu lớn, dữ liệu hành chính từ nguồn của bộ, ngành, địa phương và các dữ liệu mở khác vào cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Ban hành, nâng cấp và phát triển Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp trên cơ sở các chỉ số cốt lõi của Bộ chỉ số tài chính; Bộ chỉ số phi tài chính và Bộ chỉ số đóng góp vào nền kinh tế.

Đồng thời, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tại Bộ Tài chính và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất cho các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại bộ, ngành....

Bộ Tài chính xây dựng, hướng dẫn việc kết nối, đồng bộ dữ liệu, chia sẻ dữ liệu của bộ, ngành, địa phương với cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để trong năm 2025 vận hành ổn định cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với các cơ sở dữ liệu thuế tập trung, báo cáo tài chính, xuất nhập khẩu, bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Bộ Tài chính có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp theo đúng mục tiêu của Đề án bảo đảm an ninh, an toàn và liên tục nâng cấp để làm giàu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp theo thời gian thực.

Bộ Công an có nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia với cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để hình thành dữ liệu lớn về doanh nghiệp giai đoạn 2025 - 2030...

cơ sở dữ liệu doanh nghiệp công nghệ thông tin kinh tế số Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng sức khỏe doanh nghiệp thông tin doanh nghiệp tích hợp dữ liệu trí tuệ nhân tạo

