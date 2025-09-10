Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Thị trường

Sắp diễn ra Hội chợ Quốc tế thương mại Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2025

Ngô Anh Văn

10/09/2025, 16:03

Hội chợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước; các tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với Đà Nẵng tham gia giới thiệu quảng bá sản phẩm, xúc tiến tìm kiếm đối tác đầu tư…

Gian hàng trưng bày và bán sản phẩm của Công ty May 10 tại Hội chợ năm 2023. Ảnh Ngô Anh Văn
Gian hàng trưng bày và bán sản phẩm của Công ty May 10 tại Hội chợ năm 2023. Ảnh Ngô Anh Văn

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết: Hội chợ Quốc tế thương mại Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2025 (EWEC - Đà Nẵng 2025) sẽ diễn ra từ ngày 01 - 6/10/2025, có quy mô cấp quốc tế, mang tính thương mại, dịch vụ tổng hợp (vừa triển lãm vừa mua bán hàng hóa).

Theo dự kiến, có 356 gian hàng; trong đó, cụm gian hàng chung của Đà Nẵng chia làm 3 nhóm sản phẩm, dịch vụ gồm: Giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc trưng, công nghiệp, máy móc thiết bị, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm công nghiệp mang thương hiệu quốc gia Việt Nam...; Các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch; Các dự án kêu gọi đầu tư khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế của thành phố Đà Nẵng.

Một gian hàng ẩm thực của doanh nghiệp Đức Trung tại Hội chợ năm 2023. Ảnh Ngô Anh Văn
Một gian hàng ẩm thực của doanh nghiệp Đức Trung tại Hội chợ năm 2023. Ảnh Ngô Anh Văn

Hàng hóa của các đơn vị tham gia Hội chợ chủ yếu gồm: các sản phẩm chủ lực, tiêu biểu, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của ác địa phương; các ngành hàng điện tử - công nghệ như thiết bị công nghệ, điện tử, thiết bị viễn thông, điện gia dụng, sản phẩm công nghệ mới, máy móc thiết bị…; thực phẩm - nông sản như thực phẩm đồ uống, nông sản sạch các loại; hàng gia dụng như gỗ mỹ nghệ, mây tre, dệt may, quà tặng… và các dịch vụ khác như dịch vụ lữ hành, du lịch, khách sạn, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe...

Trong khuôn khổ Hội chợ còn có chuỗi các sự kiện như Hội nghị kết nối giao thương xúc tiến xuất khẩu (ngày 2/10/2025); Tập huấn Kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp khu vực Nam Trung Bộ (ngày 3/10/2025); các chương trình giới thiệu sản phẩm và xúc tiến bán hàng của các doanh nghiệp trong suốt thời gian Hội chợ và giao lưu ca nhạc hàng đêm.

Từ khóa:

Đà Nẵng hội chợ tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: