Sắp diễn ra Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ VI năm 2024

Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết từ ngày 01 đến 03/8/2024, UBND huyện Nam Trà My sẽ tổ chức Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và sản phẩm dược liệu, nông sản đặc trưng của vùng, miền. Đây là hoạt động thuộc chuỗi sự kiện “Lễ hội Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My lần VI - năm 2024”.

Theo dự kiến sẽ có 60 gian hàng của nhân dân các xã trên địa bàn huyện Nam Trà My; các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia. Theo ông Mẫn, Lễ hội lần này nhằm giới thiệu, quảng bá về cây Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác cùng sản phẩm đặc hữu trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đến các tầng lớp nhân dân, các du khách, các nhà đầu tư và bạn bè trong nước và quốc tế.

Qua đó kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn và phát triển nguồn gen đặc hữu quý hiếm của Sâm Ngọc Linh. Bên cạnh đó, tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của huyện Nam Trà My, các địa phương tỉnh Quảng Nam và các tỉnh bạn gặp gỡ, tìm hiểu kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, dược liệu, sản phẩm OCOP, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Đồng thời, qua Lễ hội huyện Nam Trà My đẩy mạnh công tác quảng bá về tiềm năng du lịch cộng đồng địa phương, góp phần thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và giới thiệu các sản phẩm dược liệu, nông sản đặc trưng của huyện Nam Trà My; đẩy mạnh việc giới thiệu quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh thông qua các kênh triển lãm trực tuyến.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Lễ hội hội Sâm Ngọc Linh là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện kinh tế-văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với bà con địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Trà My. Đồng thời giới thiệu, quảng bá về văn hóa bản địa nói chung và cây sâm Ngọc Linh nói riêng, cũng như tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện đến đông đảo nhân dân, du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nam Trà My được mệnh danh là thủ phủ của sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam, một loài dược liệu đặc biệt quý hiếm, có giá trị đặc hữu, với những đặc tính riêng có mà các loài sâm khác trên thế giới không có được.

Sâm Ngọc Linh là sản phẩm đã được vinh danh là “Quốc bảo”. Vì vậy những năm gần đây, Lễ hội sâm Ngọc Linh đã trở thành hoạt động văn hóa đặc sắc được người dân không chỉ ở huyện Nam Trà My mà đối với cả du khách trong và ngoài nước quan tâm tìm đến chiêm ngưỡng và mua sắm sản phẩm Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý hiếm của vùng đất này.