Sau 3 lần giải trình giá giảm sàn, một loạt lãnh đạo DDG đăng ký bán cổ phiếu

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (mã DDG-HNX) vừa thông báo một loạt lãnh đạo công ty đăng ký bán cổ phiếu sau 3 lần công bố thông tin giải trình việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp. Cụ thể: lần 1 từ ngày 10-14/4; lần 2 từ ngày 17-21/4 và lần 3 là 24-28/4/2023.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch HĐQT vừa có đính chính bán ra 908.700 cổ phiếu thay vì bán 324.000 cổ phiếu, từ ngày 10/5 tới. Hiện ông Quang đang nắm giữ 3.788.700 cổ phiếu, chiếm 6,33%. Trước đó, vào ngày 27/4, Ông Quang cũng bị Chứng khoán BSC bán giải chấp 91.000 cổ phiếu DDG.

Tương tự, bà Trần Kim Sa – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký bán 498.500 cổ phiếu nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thoả thuận/ khớp lệnh từ ngày 10/5 đến ngày 5/6. Nếu giao dịch thành công, bà Sa sẽ giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 3,17 triệu cổ phiếu, chiếm 5,3% vốn. Trước đó, bà Sa cũng bị Chứng khoán BSC bán giải chấp lần lượt 107.500 nghìn cổ phiếu và 46.500 cổ phiếu.

Trong khi đó, ông Yang Tuấn Anh – Phụ trách quản trị công ty, đồng thời là con ruột bà Trần Kim Sa cũng đăng ký bán 1.049.300 cổ phiếu DDG. Nếu thành công, số cổ phiếu mà ông này nắm giữ giảm còn 1 triệu cổ phiếu, chiếm 1,67%. Đồng thời, bà Yang Kiều An – con ruột bà Trần Kim Sa cũng đăng ký bán hết 476.200 cổ phiếu.

Cùng chiều giao dịch, ông Trần Kim Cương – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 500.000 cổ phiếu với lý do tài chính cá nhân. Ông Cương đồng thời là em trai bà Trần Kim Sa - Tổng Giám đốc công ty. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ của vị lãnh đạo này là 1,9 triệu cổ phiếu DDG, tương đương 3,28% vốn.

Bà Trần Ngọc Phụng - vợ ông Trần Kim Cương đăng ký bán hết 2.710.400 cổ phiếu , chiếm 4,53%. Như vậy, tổng số cổ phiếu bị bán ra là hơn 5,6 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện từ ngày 10/5 đến ngày 5/6/2023 với mục đích lý do tài chính cá nhân.

Động thái bán ra của lãnh đạo và người nhà lãnh đạo tại DDG là do công ty nàu đã 3 lần có văn bản gửi HNX về việc cổ phiếu giảm sàn liên tục từ 10/4 đến ngày 28/4/2023 từ 42.200 đồng/cổ phiếu cuống chỉ còn 7.300 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 5/5/2023), tương ứng với mức giảm hơn 82%. Theo giải trình của DDG, giá cổ phiếu giảm do diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán thời gian qua khiến tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Ngoài ra, giá cổ phiếu giảm do cung cầu của thị trường nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

Hiện tại, doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, không có biến động gì xấu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2023, DDG ghi nhận doanh thu đạt gần 160 tỷ - giảm 14 tỷ so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp giảm từ 26 tỷ xuống còn 11 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh từ 16,4 tỷ xuống chỉ còn gần 552 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế đạt gần 384 triệu - cùng kỳ lãi 16,33 tỷ; lợi nhuận sau thuế giảm từ gần 13,79 tỷ còn gần 198 triệu đồng;

Cũng tính đến hết quý 1/2023, vốn chủ sở hữu công ty đạt gần 780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 112 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng nợ phải trả gần 1.050 tỷ đồng - trong đó, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 819 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 119 tỷ đồng.

Trong số nợ vay của XNK Đông Dương, có lô trái phiếu DDGH2123001 trị giá 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này phát hành ngày 10/5/2021, đáo hạn ngày 10/5/2023. Trái phiếu có lãi suất 11,5%/năm, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Số tiền huy động từ đợt phát hành này để đầu tư dự án sản xuất hơi và sấy hèm cho CTCP Nhà máy bia Heniken Việt Nam – Vũng Tàu giai đoạn 2 (170 tỷ đồng) và Dự án thu hồi và sản xuất khí CO2 hóa lỏng từ lò hơi (130 tỷ đồng).

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là 15 triệu cổ phiếu DDG trị giá 488 tỷ đồng tính theo giá đóng cửa bình quân 30 phiên trước ngày 26/4/2021 – tương ứng giá bình quân khoảng 32.500 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra còn có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất với tổng diện tích 7.975,2m2, 01 hệ thống lò hơi tầng sôi công suất 35 tấn/giờ và máy móc, thiết bị cho hệ thống sấy hèm bia tại KCN Trà Nóc, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ và tài sản này được định giá 156 tỷ đồng.

Được biết, công ty đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến vào tháng 5,6 tới. Thời gian tổ chức cụ thể TCPH sẽ thông báo sau. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08/05/2023 nhằm tổng kết lại những hoạt động của Công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển, phương hướng hoạt động trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Còn theo báo cáo tài chính thường niên 2022, công ty ghi nhận doanh thu đạt 975 tỷ, tăng 29,7% so với cùng kỳ và tăng gần 11% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 44,3 tỷ, tăng 7,02% so với cùng kỳ và chỉ đạt gần 63% kế hoạch năm. DDG cho biết doanh thu thì vượt chỉ tiêu nhưng lợi nhuận thì chưa đạt là do duy thoái kinh tế, khó khăn do hậu Covid19 kiến lạm phát tăng mạnh, chi phí lãi vay phải trả của công ty tăng mạnh dẫn đến làm giảm lợi nhuận.

Năm 2023, DDG dự kiến doanh thu đạt 1.080 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 70 tỷ và lãi sau thuế đạt 56,29 tỷ.