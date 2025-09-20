Sau khi thắng lớn trong tháng 8, các quỹ cổ phiếu rút ròng kỷ lục 2 năm
Thu Minh
20/09/2025, 08:45
Rút ròng tăng mạnh trong tháng 8/2025, chủ yếu đến từ nhóm quỹ cổ phiếu với giá trị gần 7,6 nghìn tỷ đồng, đánh dấu tháng rút ròng mạnh nhất trong hơn 2 năm qua tính từ tháng 8/2023.
Theo thống kê từ FiinGroup, tháng 8/2025 ghi nhận quy mô rút ròng đột biến ở nhóm quỹ cổ phiếu, khi 47/74 quỹ bao gồm quỹ mở, quỹ đóng và ETF bị rút ròng với giá trị lên đến 8,5 nghìn tỷ đồng, trong đó nhóm ETF và quỹ mở chiếm tỷ trọng lớn.
Mức vào ròng khiêm tốn ở 27 quỹ còn lại (793 tỷ đồng) không đủ bù đắp dòng tiền bị rút ra, đẩy tổng dòng tiền toàn nhóm âm 7,6 nghìn tỷ đồng – mức cao nhất kể từ tháng 8/2023, vượt cả kỷ lục rút ròng của tháng 7/2024.
Áp lực rút ròng tập trung ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF, K Vietnam Equity, VEIL. Bên cạnh đó, hai quỹ ETF do Dragon Capital quản lý là ETF DCVFMVN30 (E1VFVN30) và ETF DCVFMVN Diamond (FUEVFVND) cũng ghi nhận rút ròng đáng kể, chủ yếu do nhà đầu tư Thái Lan giảm sở hữu thông qua kênh chứng chỉ lưu ký (DR).
Cụ thể, nhà đầu tư Thái Lan đã bán ra 643,7 tỷ đồng DR dựa trên chứng chỉ quỹ E1VFVN30 và 938,4 tỷ đồng DR dựa trên chứng chỉ quỹ FUEVFVND trong tháng 8/2025, tương ứng chiếm 87% và 84% tổng quy mô rút ròng của hai quỹ này.
Top bán ròng của các quỹ này tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, bao gồm Ngân hàng (ACB, VCB, TCB), Bán lẻ (MWG).
Lũy kế 2 năm gần nhất, nhóm quỹ cổ phiếu bị rút ròng gần 65 nghìn tỷ đồng, tương đương 45% tổng giá trị bán ròng qua khớp lệnh của khối ngoại trong cùng giai đoạn, cho thấy áp lực rút vốn gia tăng bất chấp diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong nước gần đây.
Ngược lại, nhóm quỹ Trái phiếu tiếp tục có dòng tiền vào ròng 3 tháng liên tiếp. Nhóm quỹ Trái phiếu ghi nhận vào ròng 759 tỷ đồng trong tháng 8/2025, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp duy trì dương, dù quy mô giảm -41,7% so với tháng trước. Lũy kế 12 tháng, nhóm quỹ Trái phiếu vào ròng gần 6,5 nghìn tỷ đồng.
Diễn biến vào ròng tập trung ở các quỹ quy mô lớn và hiệu suất ổn định như MBAM, ABBF, DCIP, trong đó MBAM ghi nhận vào ròng hơn 257 tỷ đồng trong tháng 8/2025 – mức cao nhất kể từ khi thành lập. Top nắm giữ trong danh mục của MBAM là trái phiếu của LPBank, HDBank, Chứng khoánDNSE.
Tính 2 năm qua, nhóm quỹ trái phiếu hút ròng đều đặn, với tổng giá trị lũy kế đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng và hơn 95% là tiền nội. Dù quy mô vào ròng ở nhóm quỹ trái phiếu vẫn khiêm tốn, nhưng động thái này cho thấy khẩu vị ưu tiên các sản phẩm ổn định và ít rủi ro hơn của nhà đầu tư.
Cũng theo thống kê của FiinGroup, 21/34 quỹ giảm tỷ trọng tiền trong tháng 8/2025.
Trái với động thái tăng tỷ trọng tiền trong tháng 7/2025, sang tháng 8/2025 có 21/34 quỹ giảm nắm giữ tiền, chủ yếu ở các quỹ quy mô NAV lớn (>1 nghìn tỷ đồng) như VFMVSF, VLGF và DCDS, phản ánh tâm lý tích cực hơn từ phía các nhà quản lý quỹ.
Ngược lại, một số quỹ lớn như VESAF và VOF lại tiếp tục nâng tỷ trọng tiền tháng thứ hai liên tiếp sau khi thực hóa lợi nhuận sau giai đoạn thị trường tăng mạnh.
Trong tháng 8/2025, MBB được các quỹ mua ròng nhiều nhất theo khối lượng, đồng thời ghi nhận số lượng quỹ tham gia mua vào lớn nhất (45 quỹ), đảo chiều so với trạng thái bán ròng trong tháng 7. Lực cầu tập trung chủ yếu từ quỹ PYN Elite (nâng tỷ trọng nắm giữ lên 11,8%) cùng với sự tham gia tích cực của các quỹ ETF.
Các ngân hàng nhỏ như OCB, HDB, STB được mua ròng tích cực. Nổi bật là STB khi PYN Elite nâng tỷ trọng nắm giữ lên 18,8% từ 18% của tháng 7, và nhóm ETF tham chiếu theo VN30 mua vào sau khi cổ phiếu này được tăng tỷ trọng trong rổ.
Top 10 mua ròng đáng chú ý còn có ACV (chủ yếu từ PYN Elite và quỹ Tăng trưởng Dài hạn VLGF) và OIL (được hỗ trợ bởi lực mua lớn từ VESAF).
Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng vốn hóa lớn như TCB và ACB tiếp tục bị bán ròng tháng thứ ba liên tiếp. Đặc biệt, TCB dẫn đầu về khối lượng bán ròng cũng như số lượng quỹ tham gia, đáng chú ý là các quỹ mở như K-Vietnam, VFMVSF, VESAF, VMEEF và quỹ đóng VEIL. Ngoại trừ VFMVSF, 3 quỹ còn lại cùng chịu áp lực rút ròng mạnh trong tháng 8/2025.
Ngoài ra, nhóm quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số VNDIAMOND cũng tham gia bán ròng do cổ phiếu TCB bị giảm tỷ trọng trong kỳ cơ cấu quý 3/2025.
Ngoài ra, SSI quay trở lại top bán ròng của các quỹ sau 2 tháng được mua ròng, chủ yếu từ các quỹ mở (VFMVSF, UVEEF, VMEEF) và ETF ngoại như Fubon FTSE Vietnam, Global X MSCI Vietnam.
Blog chứng khoán: Tiền nội đang phòng thủ
16:35, 19/09/2025
Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?
19:14, 18/09/2025
Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao
Chứng khoán Mỹ cao chưa từng thấy, dầu trượt giá vì mối lo thừa cung
Tuần này, cú huých cho giá cổ phiếu ở Phố Wall là động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed hôm thứ Tư...
Giá vàng bật tăng trở lại sau hai phiên giảm, USD hồi phục
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 19 tấn trong phiên giao dịch cuối của tuần...
EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội
EC đã ban hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội có xuất xứ từ một số nước, trong đó có Việt Nam nhập khẩu vào EU. Giai đoạn điều tra bán phá giá: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2025. Giai đoạn điều tra thiệt hại: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2025...
Hai bộ chưa thống nhất việc thu thuế ngay tại thời điểm nhận cổ tức bằng chứng khoán
Góp ý đối với dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tư pháp và đại diện doanh nghiệp cho rằng việc thu thuế ngay khi cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán hay cổ phiếu thưởng chưa phản ánh đúng bản chất tài chính. Đồng thời, tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp, gây bất lợi cho thị trường chứng khoán...
Nắm giữ cổ phiếu ngân hàng, nhiều quỹ lãi khủng hiệu suất cao nhất 62%
Có 44/74 quỹ cổ phiếu đạt hiệu suất tốt hơn so với VN-Index trong tháng 8/2025, theo thống kê của FiinGroup.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: