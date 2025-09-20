Thứ Bảy, 20/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Sau khi thắng lớn trong tháng 8, các quỹ cổ phiếu rút ròng kỷ lục 2 năm

Thu Minh

20/09/2025, 08:45

Rút ròng tăng mạnh trong tháng 8/2025, chủ yếu đến từ nhóm quỹ cổ phiếu với giá trị gần 7,6 nghìn tỷ đồng, đánh dấu tháng rút ròng mạnh nhất trong hơn 2 năm qua tính từ tháng 8/2023.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thống kê từ FiinGroup, tháng 8/2025 ghi nhận quy mô rút ròng đột biến ở nhóm quỹ cổ phiếu, khi 47/74 quỹ bao gồm quỹ mở, quỹ đóng và ETF bị rút ròng với giá trị lên đến 8,5 nghìn tỷ đồng, trong đó nhóm ETF và quỹ mở chiếm tỷ trọng lớn.

Mức vào ròng khiêm tốn ở 27 quỹ còn lại (793 tỷ đồng) không đủ bù đắp dòng tiền bị rút ra, đẩy tổng dòng tiền toàn nhóm âm 7,6 nghìn tỷ đồng – mức cao nhất kể từ tháng 8/2023, vượt cả kỷ lục rút ròng của tháng 7/2024.

Áp lực rút ròng tập trung ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF, K Vietnam Equity, VEIL. Bên cạnh đó, hai quỹ ETF do Dragon Capital quản lý là ETF DCVFMVN30 (E1VFVN30) và ETF DCVFMVN Diamond (FUEVFVND) cũng ghi nhận rút ròng đáng kể, chủ yếu do nhà đầu tư Thái Lan giảm sở hữu thông qua kênh chứng chỉ lưu ký (DR).

Cụ thể, nhà đầu tư Thái Lan đã bán ra 643,7 tỷ đồng DR dựa trên chứng chỉ quỹ E1VFVN30 và 938,4 tỷ đồng DR dựa trên chứng chỉ quỹ FUEVFVND trong tháng 8/2025, tương ứng chiếm 87% và 84% tổng quy mô rút ròng của hai quỹ này.

Top bán ròng của các quỹ này tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, bao gồm Ngân hàng (ACB, VCB, TCB), Bán lẻ (MWG).

Lũy kế 2 năm gần nhất, nhóm quỹ cổ phiếu bị rút ròng gần 65 nghìn tỷ đồng, tương đương 45% tổng giá trị bán ròng qua khớp lệnh của khối ngoại trong cùng giai đoạn, cho thấy áp lực rút vốn gia tăng bất chấp diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong nước gần đây.

VnEconomy

Ngược lại, nhóm quỹ Trái phiếu tiếp tục có dòng tiền vào ròng 3 tháng liên tiếp. Nhóm quỹ Trái phiếu ghi nhận vào ròng 759 tỷ đồng trong tháng 8/2025, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp duy trì dương, dù quy mô giảm -41,7% so với tháng trước. Lũy kế 12 tháng, nhóm quỹ Trái phiếu vào ròng gần 6,5 nghìn tỷ đồng.

Diễn biến vào ròng tập trung ở các quỹ quy mô lớn và hiệu suất ổn định như MBAM, ABBF, DCIP, trong đó MBAM ghi nhận vào ròng hơn 257 tỷ đồng trong tháng 8/2025 – mức cao nhất kể từ khi thành lập. Top nắm giữ trong danh mục của MBAM là trái phiếu của LPBank, HDBank, Chứng khoánDNSE.

Tính 2 năm qua, nhóm quỹ trái phiếu hút ròng đều đặn, với tổng giá trị lũy kế đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng và hơn 95% là tiền nội. Dù quy mô vào ròng ở nhóm quỹ trái phiếu vẫn khiêm tốn, nhưng động thái này cho thấy khẩu vị ưu tiên các sản phẩm ổn định và ít rủi ro hơn của nhà đầu tư.

Cũng theo thống kê của FiinGroup, 21/34 quỹ giảm tỷ trọng tiền trong tháng 8/2025.

Trái với động thái tăng tỷ trọng tiền trong tháng 7/2025, sang tháng 8/2025 có 21/34 quỹ giảm nắm giữ tiền, chủ yếu ở các quỹ quy mô NAV lớn (>1 nghìn tỷ đồng) như VFMVSF, VLGF và DCDS, phản ánh tâm lý tích cực hơn từ phía các nhà quản lý quỹ.

Ngược lại, một số quỹ lớn như VESAF và VOF lại tiếp tục nâng tỷ trọng tiền tháng thứ hai liên tiếp sau khi thực hóa lợi nhuận sau giai đoạn thị trường tăng mạnh.

Trong tháng 8/2025, MBB được các quỹ mua ròng nhiều nhất theo khối lượng, đồng thời ghi nhận số lượng quỹ tham gia mua vào lớn nhất (45 quỹ), đảo chiều so với trạng thái bán ròng trong tháng 7. Lực cầu tập trung chủ yếu từ quỹ PYN Elite (nâng tỷ trọng nắm giữ lên 11,8%) cùng với sự tham gia tích cực của các quỹ ETF.

Các ngân hàng nhỏ như OCB, HDB, STB được mua ròng tích cực. Nổi bật là STB khi PYN Elite nâng tỷ trọng nắm giữ lên 18,8% từ 18% của tháng 7, và nhóm ETF tham chiếu theo VN30 mua vào sau khi cổ phiếu này được tăng tỷ trọng trong rổ.

Top 10 mua ròng đáng chú ý còn có ACV (chủ yếu từ PYN Elite và quỹ Tăng trưởng Dài hạn VLGF) và OIL (được hỗ trợ bởi lực mua lớn từ VESAF).

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng vốn hóa lớn như TCB và ACB tiếp tục bị bán ròng tháng thứ ba liên tiếp. Đặc biệt, TCB dẫn đầu về khối lượng bán ròng cũng như số lượng quỹ tham gia, đáng chú ý là các quỹ mở như K-Vietnam, VFMVSF, VESAF, VMEEF và quỹ đóng VEIL. Ngoại trừ VFMVSF, 3 quỹ còn lại cùng chịu áp lực rút ròng mạnh trong tháng 8/2025.

Ngoài ra, nhóm quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số VNDIAMOND cũng tham gia bán ròng do cổ phiếu TCB bị giảm tỷ trọng trong kỳ cơ cấu quý 3/2025.

Ngoài ra, SSI quay trở lại top bán ròng của các quỹ sau 2 tháng được mua ròng, chủ yếu từ các quỹ mở (VFMVSF, UVEEF, VMEEF) và ETF ngoại như Fubon FTSE Vietnam, Global X MSCI Vietnam.

Từ khóa:

Quỹ cổ phiếu

