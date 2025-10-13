Sẽ có thêm nhiều phương pháp mới điều trị ung thư phổi

Hơn 500 chuyên gia hàng đầu về ung thư, các nhà khoa học quốc tế, Châu Á và Việt Nam đã cùng chia sẻ những cập nhật mới nhất về ung thư phổi, nhằm thúc đẩy sự phát triển hơn nữa khả năng toàn diện trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các phương pháp tối ưu nhất trong chẩn đoán điều trị căn bệnh này...

Hội nghị Ung thư phổi Châu Á 2025 vừa được tổ chức tại Việt Nam có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia tại các đơn vị thuộc Bộ Y tế, bệnh viện trực thuộc Bộ, Tổng Hội Y học Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Phổi Thế giới.

Đây là hội nghị chuyên sâu có 30 phiên hội thảo, gồm chuyên đề và thảo luận. Hội thảo có hơn 100 bài báo cáo chuyên sâu vào mọi lĩnh vực trong dự phòng, sàng lọc phát hiện sớm bằng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc liều thấp, ứng dụng kĩ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi như xạ trị proton, phẫu thuật nội soi robot, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng vào nhiều công đoạn từ sàng lọc phát hiện sớm đến cá thể hóa trong điều trị.

Bên cạnh đó, một số ung thư lồng ngực hiếm gặp khác như ung thư màng phổi, ung thư trung thất, ung thư phổi tế bào nhỏ cũng được thảo luận chuyên sâu.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển toàn cầu, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn xác định chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Nhiều chính sách của Đảng và Chính phủ đã được ban hành thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực y tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và y học chính xác để nâng cao năng lực phát hiện, điều trị và dự phòng bệnh tật.

Bộ Y tế đang tích cực triển khai các chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa tinh thần này, đồng thời gắn kết với các cam kết quốc tế của Việt Nam với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong việc giảm tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm, nâng cao tuổi thọ và chất lượng sống của người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nêu rõ, trong chiến lược phát triển y tế đến năm 2030, Bộ Y tế Việt Nam đặt trọng tâm vào bốn hướng chính. Thứ nhất, tăng cường y tế dự phòng, mở rộng tầm soát và phát hiện sớm ung thư phổi tại cộng đồng, đặc biệt ở các nhóm nguy cơ cao.

Thứ hai, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến, từ sinh học phân tử, gen, miễn dịch học đến trí tuệ nhân tạo, nhằm cá thể hóa điều trị và nâng cao hiệu quả chẩn đoán.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế để đào tạo, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu lâm sàng. Thứ tư, xây dựng hệ thống chăm sóc liên thông, toàn diện và công bằng, giúp người dân ở mọi vùng miền đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, hơn 500 chuyên gia hàng đầu về ung thư, các nhà khoa học quốc tế, Châu Á và Việt Nam cùng chia sẻ những cập nhật mới nhất về ung thư phổi nhằm thúc đẩy sự phát triển hơn nữa khả năng toàn diện trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các phương pháp tối ưu nhất trong chẩn đoán điều trị.

Đồng thời chia sẻ các vấn đề trong đảm bảo quyền lợi người bệnh, thúc đẩy phát triển thế hệ nghiên cứu viên trẻ và các nữ nghiên cứu viên, thảo luận về các phương pháp làm giảm bớt những chênh lệch về chăm sóc sức khỏe giữa các nền kinh tế khác nhau.

Những nội dung này sẽ đóng góp rất tích cực vào công cuộc nâng cao chuyên môn của mỗi chuyên gia y tế, cũng như đóng góp sâu sắc vào chiến lược và chương trình phòng chống ung thư phổi trên thế giới cũng như ở Châu Á, trong đó có Việt Nam.