Thứ Hai, 13/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Sẽ có thêm nhiều phương pháp mới điều trị ung thư phổi

Nhật Dương

13/10/2025, 14:53

Hơn 500 chuyên gia hàng đầu về ung thư, các nhà khoa học quốc tế, Châu Á và Việt Nam đã cùng chia sẻ những cập nhật mới nhất về ung thư phổi, nhằm thúc đẩy sự phát triển hơn nữa khả năng toàn diện trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các phương pháp tối ưu nhất trong chẩn đoán điều trị căn bệnh này...

Các chuyên gia, nhà khoa học tham gia Hội nghị Ung thư phổi Châu Á 2025.
Các chuyên gia, nhà khoa học tham gia Hội nghị Ung thư phổi Châu Á 2025.

Hội nghị Ung thư phổi Châu Á 2025 vừa được tổ chức tại Việt Nam có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia tại các đơn vị thuộc Bộ Y tế, bệnh viện trực thuộc Bộ, Tổng Hội Y học Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Phổi Thế giới.

Đây là hội nghị chuyên sâu có 30 phiên hội thảo, gồm chuyên đề và thảo luận. Hội thảo có hơn 100 bài báo cáo chuyên sâu vào mọi lĩnh vực trong dự phòng, sàng lọc phát hiện sớm bằng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc liều thấp, ứng dụng kĩ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi như xạ trị proton, phẫu thuật nội soi robot, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng vào nhiều công đoạn từ sàng lọc phát hiện sớm đến cá thể hóa trong điều trị.

Bên cạnh đó, một số ung thư lồng ngực hiếm gặp khác như ung thư màng phổi, ung thư trung thất, ung thư phổi tế bào nhỏ cũng được thảo luận chuyên sâu.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển toàn cầu, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn xác định chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Nhiều chính sách của Đảng và Chính phủ đã được ban hành thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực y tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và y học chính xác để nâng cao năng lực phát hiện, điều trị và dự phòng bệnh tật.

Bộ Y tế đang tích cực triển khai các chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa tinh thần này, đồng thời gắn kết với các cam kết quốc tế của Việt Nam với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong việc giảm tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm, nâng cao tuổi thọ và chất lượng sống của người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nêu rõ, trong chiến lược phát triển y tế đến năm 2030, Bộ Y tế Việt Nam đặt trọng tâm vào bốn hướng chính.  Thứ nhất, tăng cường y tế dự phòng, mở rộng tầm soát và phát hiện sớm ung thư phổi tại cộng đồng, đặc biệt ở các nhóm nguy cơ cao.

Thứ hai, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến, từ sinh học phân tử, gen, miễn dịch học đến trí tuệ nhân tạo, nhằm cá thể hóa điều trị và nâng cao hiệu quả chẩn đoán.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế để đào tạo, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu lâm sàng. Thứ tư, y dựng hệ thống chăm sóc liên thông, toàn diện và công bằng, giúp người dân ở mọi vùng miền đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, hơn 500 chuyên gia hàng đầu về ung thư, các nhà khoa học quốc tế, Châu Á và Việt Nam cùng chia sẻ những cập nhật mới nhất về ung thư phổi nhằm thúc đẩy sự phát triển hơn nữa khả năng toàn diện trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các phương pháp tối ưu nhất trong chẩn đoán điều trị.

Đồng thời chia sẻ các vấn đề trong đảm bảo quyền lợi người bệnh, thúc đẩy phát triển thế hệ nghiên cứu viên trẻ và các nữ nghiên cứu viên, thảo luận về các phương pháp làm giảm bớt những chênh lệch về chăm sóc sức khỏe giữa các nền kinh tế khác nhau.

Những nội dung này sẽ đóng góp rất tích cực vào công cuộc nâng cao chuyên môn của mỗi chuyên gia y tế, cũng như đóng góp sâu sắc vào chiến lược và chương trình phòng chống ung thư phổi trên thế giới cũng như ở Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Bộ Y tế chăm sóc sức khỏe chẩn đoán ung thư Hội nghị Ung thư phổi trí tuệ nhân tạo

Cử tri kiến nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, Bộ Nội vụ nói gì?

Cử tri kiến nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, Bộ Nội vụ nói gì?

Theo Bộ Nội vụ, việc giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí cần được xem xét trong tổng thể các chính sách an sinh, đánh giá tác động về kinh tế - xã hội để bảo đảm tính khả thi và bền vững của hệ thống trợ cấp xã hội trong thời gian tới…

Khôi phục trường lớp sau thiên tai, không để gián đoạn giáo dục

Khôi phục trường lớp sau thiên tai, không để gián đoạn giáo dục

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, việc xây dựng một hệ thống giáo dục bền vững, có khả năng chống chịu với các tác động của thiên tai là điều cần thiết. Các biện pháp khắc phục hậu quả trước mắt cần được thực hiện đồng bộ với các chiến lược dài hạn nhằm nâng cao khả năng ứng phó của ngành Giáo dục trước những thách thức của biến đổi khí hậu.

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các cơ quan chức năng và đơn vị tham gia hội chợ đưa các mặt hàng vào Hội chợ Mùa Thu 2025 phải là những mặt hàng tiêu biểu, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Dự kiến phương án sắp xếp bệnh viện, đơn vị sự nghiệp y tế

Dự kiến phương án sắp xếp bệnh viện, đơn vị sự nghiệp y tế

Dự kiến một số bệnh viện tuyến đầu như Bạch Mai, K, Việt Đức, Nhi Trung ương...tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế, nhằm bảo đảm vai trò đầu tàu trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Một số cơ sở y tế sẽ sáp nhập hoặc chuyển giao cho các địa phương và cơ sở đào tạo y khoa để tăng cường hiệu quả khai thác...

TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026

TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026

Việc phát động phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026, nhằm phổ cập tri thức và kỹ năng số, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia…

