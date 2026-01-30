Thứ Sáu, 30/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Quy định mới trong thanh tra bảo vệ môi trường

Đỗ Phong

30/01/2026, 19:56

Hoạt động thanh tra về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất về bảo vệ môi trường không được công bố trước trong trường hợp cần thiết được thực hiện theo các quy định đặc thù trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định mới sửa đổi, bổ sung Điều 162 quy định hoạt động thanh tra về bảo vệ môi trường. Ảnh minh họa
Nghị định mới sửa đổi, bổ sung Điều 162 quy định hoạt động thanh tra về bảo vệ môi trường. Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 48/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 6/1/2025.

Trong đó, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 18, 19, 26 Nghị định 08 theo hướng phân cấp lại cơ quan xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng; lập, thẩm định dự án xác lập và thẩm quyền công nhận di sản thiên nhiên; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường... Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 30 cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI HẠN CÒN LẠI CỦA GIẤY PHÉP

Theo sửa đổi, chủ dự án đầu tư, cơ sở phải thực hiện điều chỉnh giấy phép môi trường trong thời hạn còn lại của giấy phép khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, thay đổi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này, trừ trường hợp thay đổi giảm nội dung cấp phép môi trường hoặc thay đổi khối lượng, loại chất thải nguy hại phát sinh.

Trường hợp thay đổi giảm nội dung cấp phép môi trường, việc điều chỉnh giấy phép môi trường được thực hiện khi có đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở. Trường hợp thay đổi khối lượng, loại chất thải nguy hại phát sinh, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm báo cáo việc thay đổi trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ của dự án, cơ sở.

Các trường hợp chủ dự án đầu tư, cơ sở phải thực hiện điều chỉnh giấy phép môi trường trong thời hạn còn lại của giấy phép. Ảnh minh họa
Các trường hợp chủ dự án đầu tư, cơ sở phải thực hiện điều chỉnh giấy phép môi trường trong thời hạn còn lại của giấy phép. Ảnh minh họa

Thứ hai, dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có thay đổi tăng quy mô, công suất sản xuất, thay đổi công nghệ sản xuất như đối với trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 27 Nghị định này và dẫn đến thay đổi nội dung cấp phép, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

Thứ ba, bổ sung phương án chuyển giao nước thải, tiếp nhận nước thải để xử lý quy định tại khoản 4 Điều 74 Nghị định này; bổ sung phương án tái sử dụng nước thải quy định tại khoản 6 Điều 74 Nghị định này.

Thứ tư, thay đổi khác như đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

Việc điều chỉnh giấy phép môi trường được thực hiện trên môi trường điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến toàn trình của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Chủ dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng cấp điều chỉnh giấy phép môi trường gửi hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường trước khi thực hiện việc thay đổi và chỉ được triển khai thực hiện sau khi được cấp điều chỉnh giấy phép môi trường.

Chủ dự án đầu tư, cơ sở được lựa chọn gửi hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường trên môi trường điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

THANH TRA ĐỘT XUẤT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG BỐ TRƯỚC

Đáng chú ý, Nghị định mới sửa đổi, bổ sung Điều 162 quy định hoạt động thanh tra về bảo vệ môi trường. Hoạt động thanh tra về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất về bảo vệ môi trường không được công bố trước trong trường hợp cần thiết được thực hiện theo các quy định đặc thù trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, thanh tra đột xuất về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. Trường hợp không công bố trước quyết định thành lập đoàn thanh tra theo quy định tại khoản 2 Điều 160 Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được Nghị định quy định cụ thể.

Không công bố trước quyết định thành lập đoàn thanh tra khi có căn cứ cho rằng việc công bố trước dẫn tới đối tượng thanh tra che giấu, tẩu tán tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, làm giảm hiệu quả hoạt động của đoàn thanh tra hoặc theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra.

Sau khi xuất trình quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra được quyền tiếp cận ngay khu vực phát sinh chất thải, khu vực có công trình, thiết bị thu gom, xử lý nước thải, khí thải, điểm xả thải và các khu vực khác trong phạm vi quyết định thanh tra để triển khai các hoạt động thanh tra theo thẩm quyền;

Trường hợp đối tượng thanh tra có hành vi không hợp tác hoặc cản trở hoạt động thanh tra đột xuất, trưởng đoàn thanh tra phối hợp với lực lượng Công an nhân dân hoặc UBND cấp xã sử dụng các biện pháp, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện vi phạm hành chính được trang bị theo quy định để tiếp cận hiện trường phục vụ hoạt động thanh tra và lập biên bản vụ việc theo quy định;

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ký biên bản vụ việc, biên bản làm việc, biên bản lấy mẫu môi trường; trường hợp người đại diện theo pháp luật không có mặt, đại diện tổ chức, cá nhân được thanh tra có mặt tại hiện trường có trách nhiệm ký biên bản. Trường hợp không có đại diện của tổ chức, cá nhân được thanh tra hoặc đại diện tổ chức, cá nhân được thanh tra không ký biên bản thì đề nghị đại diện UBND cấp xã hoặc đại diện Công an cấp xã ký biên bản với vai trò người chứng kiến;

Sau khi đã thực hiện các hoạt động để bảo đảm đối tượng thanh tra không tẩu tán tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, làm giảm hiệu quả hoạt động của đoàn thanh tra, trong thời hạn không quá 3 ngày, trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức công bố quyết định thanh tra, trừ trường hợp đại diện theo pháp luật của đối tượng thanh tra không có mặt theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục công bố quyết định thanh tra được thực hiện theo pháp luật về thanh tra;

Theo quy định, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện cần thiết để đoàn thanh tra thi hành nhiệm vụ khi đã xuất trình quyết định thanh tra; tùy theo mức độ, bị xử lý vi phạm khi có các hành vi cản trở hoạt động của đoàn thanh tra đột xuất;

Thành viên đoàn thanh tra, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân có liên quan không được công bố, cung cấp thông tin về quá trình đề xuất, ban hành quyết định thanh tra đột xuất, xây dựng, phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra, chuẩn bị công bố quyết định thanh tra cho đối tượng thanh tra đối với trường hợp quy định này.

Tăng hiệu lực quản lý của UBND cấp xã trong bảo vệ môi trường

09:44, 26/01/2026

Tăng hiệu lực quản lý của UBND cấp xã trong bảo vệ môi trường

Đề xuất miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 9 trường hợp

15:47, 11/08/2025

Đề xuất miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 9 trường hợp

Đề xuất mới về đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

07:00, 09/08/2025

Đề xuất mới về đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Từ khóa:

bảo vệ môi trường giấy phép môi trường Kinh tế xanh Luật Bảo vệ môi trường Nghị định số 48/2026/NĐ-CP thanh tra bảo vệ môi trường thanh tra môi trường vi phạm môi trường xử lý nước thải

Đọc thêm

Phát thải từ nhựa có thể làm tổn hại sức khỏe toàn cầu tăng gấp đôi vào năm 2040

Phát thải từ nhựa có thể làm tổn hại sức khỏe toàn cầu tăng gấp đôi vào năm 2040

Một nghiên cứu mới đăng trên The Lancet Planetary Health cảnh báo phát thải trong toàn bộ vòng đời của nhựa - từ khai thác nhiên liệu hóa thạch đến sản xuất, tái chế và xử lý chất thải có thể khiến tổn hại đối với sức khỏe con người tăng hơn gấp đôi vào năm 2040, nếu xu hướng hiện nay không thay đổi...

RECAF hỗ trợ bảo vệ hệ sinh thái rừng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

RECAF hỗ trợ bảo vệ hệ sinh thái rừng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ

Dự án RECAF trị giá 102,5 triệu USD đã chính thức khởi động nhằm ứng phó với xu hướng gia tăng phát thải khí nhà kính và bảo vệ các hệ sinh thái rừng quan trọng. Đây là đòn bẩy kinh tế xanh, gắn bảo vệ rừng với tăng trưởng và sinh kế nông thôn...

Đánh giá tiềm năng phát triển hàng hải xanh, kinh tế biển xanh

Đánh giá tiềm năng phát triển hàng hải xanh, kinh tế biển xanh

Xây dựng báo cáo đánh giá sơ bộ thông qua việc rà soát hệ thống chính sách, phân tích các khoảng trống và tìm kiếm tiềm năng đầu tư xanh, các thực tiễn kinh tế biển xanh (như vận tải biển xanh, cảng xanh)…

Chuyển đổi xanh trở thành chiến lược cạnh tranh quốc gia, mở ra nền kinh tế mới

Chuyển đổi xanh trở thành chiến lược cạnh tranh quốc gia, mở ra nền kinh tế mới

Chuyển đổi xanh không phải là một gánh nặng mà là chiến lược cạnh tranh quốc gia. Đó không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn mang lại những cơ hội lớn, giá trị, mở ra một nền kinh tế carbon mới, một ngành xuất khẩu mới và một động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam. Nếu làm tốt chuyển đổi xanh, Việt Nam không chỉ giữ được thị phần xuất khẩu mà còn bước lên nấc thang giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng...

Đóng cửa bãi rác Sầm Sơn từ ngày 31/1

Đóng cửa bãi rác Sầm Sơn từ ngày 31/1

Sau nhiều năm quá tải và gây áp lực lớn lên môi trường sống của người dân xung quanh, bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại phường Sầm Sơn chính thức được chấp thuận đóng cửa từ ngày 31/1 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

SABECO tôn vinh văn hóa Việt qua chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền"

Doanh nghiệp

2

Tại Việt Nam, không có giới hạn nào cho khát vọng của phụ nữ

Doanh nghiệp

3

Blog chứng khoán: Phục hồi diện rộng, tiền “nhặt” hàng chiết khấu

Chứng khoán

4

Thủ tướng đề nghị Texhong mở rộng đầu tư chiều sâu vào dệt may và các lĩnh vực khác

Tiêu điểm

5

Sắc xanh áp đảo, cổ phiếu ngân hàng quay lại dẫn sóng, bất động sản phục hồi

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy