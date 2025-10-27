"Sếp" Tân Á Đại Thành: Chất lượng và sự tử tế không bao giờ lỗi thời, hãy phụng sự để thành công

Trong thời đại công nghệ và cạnh tranh, chất lượng và sự tử tế vẫn là giá trị bất biến. Đó là kim nam châm dẫn đường cho Tân Á Đại Thành – từ những chiếc bồn nước đầu tiên đến những đại đô thị tầm cỡ quốc tế.

Từ một doanh nghiệp sản xuất vật liệu ngành nước hơn 30 năm với triết lý “phụng sự bằng chất lượng và sự tử tế”, Tân Á Đại Thành tiếp tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản khi mới đây đạt hai giải thưởng danh giá tại PropertyGuru 2025.

Trong một cuộc trò chuyện với VnEconomy, ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Á Đại Thành, chia sẻ: Việc được xướng tên cùng các tên tuổi lớn trong ngành cho thấy chất lượng và sự tử tế không bao giờ lỗi thời, dù trong lĩnh vực nào. Đó là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng uy tín và niềm tin.

Tân Á Đại Thành – Mey Group vừa nhận hai giải thưởng danh giá tại PropertyGuru 2025. Là một tập đoàn xuất phát từ lĩnh vực sản xuất vật liệu ngành nước, việc được vinh danh cùng những "ông lớn" bất động sản có ý nghĩa như thế nào với ông?

Đây là giây phút tôi thực sự tự hào và xúc động. Không phải vì giải thưởng, mà vì nó khẳng định một điều: triết lý "phụng sự bằng chất lượng và sự tử tế" mà Tân Á Đại Thành theo đuổi suốt hơn 30 năm qua. Từ doanh nghiệp chuyên sản xuất bồn nước, hệ sinh thái của chúng tôi mở rộng sang hàng loạt lĩnh vực khác nhau như sản xuất máy lọc nước, ống nhựa, sơn, vật liệu xây dựng…

Khi chuyển từ sản xuất vật liệu ngành nước sang bất động sản, nhiều người hỏi tôi: "Có phải đang đổi nghề?". Tôi luôn trả lời: "Không, chúng tôi chỉ mở rộng cách thức phụng sự". Trước đây, chúng tôi mang nguồn nước sạch đến từng gia đình. Giờ đây, chúng tôi kiến tạo cả không gian sống trong lành, nơi mọi người được tận hưởng cuộc sống chất lượng.

Việc được xướng tên cùng các tên tuổi lớn trong ngành cho thấy chất lượng và sự tử tế không bao giờ lỗi thời, dù bạn làm trong lĩnh vực nào. Đó là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng uy tín và niềm tin.

Ông có thể chia sẻ, triết lý "phụng sự bằng chất lượng và sự tử tế" đã được chuyển hóa như thế nào vào phát triển bất động sản, tạo nên dấu ấn khác biệt?

Tân Á Đại Thành khởi nguồn là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất vật liệu ngành nước. Suốt hơn 30 năm, chúng tôi xây dựng uy tín bằng sản phẩm chất lượng và cách phục vụ tử tế – từ công nhân sản xuất, kỹ sư thiết kế cho đến dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Chính nền tảng công nghiệp vững chắc đó đã giúp chúng tôi tích lũy được năng lực quản trị, tư duy hệ thống và đặc biệt là triết lý "phụng sự bằng chất lượng và sự tử tế" - những yếu tố cốt lõi cho bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả bất động sản.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Khi chuyển sang phát triển đô thị, chúng tôi không bỏ quên gốc rễ của mình. Chúng tôi đặt tên cho triết lý phát triển là "bất động sản tinh khiết" với ba trụ cột: sinh thái, trong lành và kết nối – đúng như DNA về nguồn nước sạch mà Tân Á Đại Thành đã theo đuổi.

"Chất lượng" ở đây không chỉ là chất lượng xây dựng, mà là chất lượng cuộc sống. Ngay từ khi bắt tay phát triển Meyhomes Capital Phú Quốc – dự án đầu tiên của – chúng tôi đã tự hỏi: "Nếu đây là nơi gia đình mình sống, liệu có đủ tốt không?".

Câu hỏi đó dẫn chúng tôi đến quyết định: dành 70% diện tích cho không gian xanh và tiện ích, thiết kế từng góc nhỏ đều thấm đượm thiên nhiên, lựa chọn vật liệu bền vững từ chính hệ sinh thái sản xuất của Tân Á Đại Thành, đảm bảo nguồn nước sạch cho từng căn hộ bằng công nghệ tiên tiến nhất.

"Sự tử tế" thể hiện ở cách chúng tôi đối xử với cư dân. Chúng tôi không xây nhà để bán rồi thôi, mà xây dựng cộng đồng để ở lâu dài. Mỗi tiện ích, từ công viên, trường học, bệnh viện đến khu thương mại, đều được thiết kế với câu hỏi: "Điều gì sẽ khiến cuộc sống của họ dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn?".

Triết lý này giúp chúng tôi tạo ra sự khác biệt thực sự. Trong khi nhiều dự án cạnh tranh bằng "vị trí vàng" hay "giá hấp dẫn", cạnh tranh bằng "giá trị sống thực" – điều mà PropertyGuru quốc tế đã ghi nhận.

Với bề dày kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực sản xuất, Tân Á Đại Thành có những lợi thế gì khi chuyển mình sang bất động sản? Và đâu là thách thức lớn nhất trong hành trình này?

Thực ra, xuất phát từ sản xuất công nghiệp lại là một lợi thế lớn mà không phải ai cũng có được.

Lợi thế đầu tiên là năng lực tài chính tự chủ. Hơn 30 năm làm sản xuất công nghiệp đã giúp Tân Á Đại Thành tích lũy nền tảng vững mạnh, không phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng. Điều này có nghĩa chúng tôi hoàn toàn chủ động trong tiến độ và chất lượng thi công – làm đến đâu chắc đến đó, không bị áp lực "chạy theo" dòng tiền. Đó là lý do tại sao mọi dự án của Tân Á Đại Thành đều đảm bảo pháp lý minh bạch, sổ đỏ rõ ràng, không tranh chấp.

Lợi thế thứ hai là khả năng kiểm soát chất lượng từ gốc. Xuất phát từ sản xuất vật liệu xây dựng, chúng tôi hiểu rõ từng chi tiết kỹ thuật – từ hệ thống cấp thoát nước, điện, đến vật liệu hoàn thiện. Chúng tôi không chỉ xây dựng ngôi nhà, mà còn kiểm soát "trái tim" của nó – những thiết bị, vật liệu bên trong quyết định độ bền và sự an toàn.

Khi cư dân sử dụng bồn nước Tân Á, ống nhựa Tân Á, hệ thống lọc nước Tân Á trong chính ngôi nhà do Mey Group phát triển – đó là sự đồng bộ từ công nghệ đến chất lượng, từ sản xuất đến trải nghiệm.

Lợi thế thứ ba là văn hóa doanh nghiệp. Suốt 30 năm, chúng tôi xây dựng đội ngũ với tinh thần "phụng sự bằng chất lượng và sự tử tế". Khi chuyển sang bất động sản, chúng tôi không phải đào tạo lại văn hóa – chỉ cần chuyển hóa nó. Từ công nhân sản xuất đến nhân viên kinh doanh, mọi người đều hiểu: chúng ta làm việc không chỉ vì lợi nhuận, mà vì mang lại giá trị thực cho khách hàng.

Về thách thức, tôi thẳng thắn chia sẻ: lớn nhất là sự hoài nghi ban đầu. Nhiều người nghĩ "doanh nghiệp làm ống nước thì làm sao hiểu bất động sản?". Nhưng chúng tôi đã chứng minh: hiểu về nguồn nước, hiểu về vật liệu, hiểu về chuỗi sản xuất – chính là hiểu về nền tảng của một ngôi nhà tốt, một đô thị bền vững.

Thách thức thứ hai là cạnh tranh với những "ông lớn" đã có thương hiệu. Nhưng chúng tôi không cạnh tranh bằng quảng cáo, mà bằng sản phẩm. Meyhomes Capital Phú Quốc chính là câu trả lời rõ ràng nhất: chất lượng thực luôn lên tiếng.

Tân Á Đại Thành nhận giải thưởng Best High-end Condo Development (Hanoi) tại PropertyGuru 2025.

Để phát triển một "mega township" tại Phú Quốc đạt tiêu chuẩn quốc tế, Meyland đã ứng dụng những giải pháp nào mà vẫn giữ được triết lý "phụng sự" cốt lõi của Tân Á Đại Thành?

Công nghệ chỉ là công cụ, còn đích đến là phụng sự con người. Chúng tôi áp dụng mô hình đô thị thông minh (Smart City) – hệ thống quản trị tập trung, kết nối qua nền tảng số giúp cư dân quản lý năng lượng, nước sạch, an ninh chỉ bằng vài thao tác. Nhưng điểm khác biệt là: công nghệ này không để "khoe", mà để "phục vụ".

Chúng tôi kết hợp hệ sinh thái sản phẩm của Tân Á Đại Thành – từ vật liệu xây dựng, hệ thống cấp nước đến thiết bị vệ sinh – để tạo sự đồng bộ từ nền móng đến hoàn thiện. Đây là lợi thế mà ít chủ đầu tư nào có được: kiểm soát chất lượng từ A đến Z.

Với 4 lần liên tiếp được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Awards, giải thưởng quốc tế này định hình như thế nào cho chiến lược dài hạn của Tân Á Đại Thành? Và triết lý "phụng sự bằng chất lượng và sự tử tế" sẽ được nhân rộng ra sao trong tương lai?

Bốn lần được vinh danh không khiến chúng tôi tự mãn, mà càng thấy rõ trách nhiệm nặng nề hơn. Mỗi giải thưởng là lời nhắc nhở: "Hãy giữ vững những gì đã hứa".

Chúng tôi không chạy theo số lượng dự án, mà tập trung vào chất lượng từng sản phẩm. Mỗi dự án phải là "tác phẩm" – được chăm chút từ quy hoạch, thiết kế, thi công đến vận hành. Mỗi cư dân phải cảm nhận được sự tử tế – không phải qua lời hứa, mà qua trải nghiệm hàng ngày.

Trong thời đại công nghệ và cạnh tranh, chất lượng và sự tử tế vẫn là giá trị bất biến. Đó là kim nam châm dẫn đường cho Tân Á Đại Thành – từ những chiếc bồn nước đầu tiên đến những đại đô thị tầm cỡ quốc tế. Và chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững điều đó. Chúng tôi có khát vọng đưa Meyland trở thành biểu tượng của đô thị xanh – sống thông minh – phát triển bền vững của Việt Nam trên bản đồ thế giới.