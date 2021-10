SHB - Doanh nghiệp tỷ đô được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả

Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả là bảng xếp hạng giá trị và uy tín thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard, tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín của thế giới như Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu, nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giải thưởng được đánh giá theo kết quả báo cáo tài chính năm 2020 của các công ty có niêm yết trên thị trường chứng khoán và thêm một số chỉ số tài chính thực tế, công khai tại thời điểm đánh giá năm 2021: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Việc xuất sắc được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả cho thấy năng lực phát triển toàn diện, minh bạch và bền vững của SHB. Trong 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của SHB đạt 5.055 tỷ đồng, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Với kết quả này, sau nhiều quý liên tục cải thiện, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) là 1,5%; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của SHB đạt 25,6%, tương đương với chỉ số hiệu quả hàng đầu hệ thống các NHTM Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt trong giai đoạn thực hiện đánh giá vừa qua, SHB không chỉ tăng trưởng xuất sắc, mà còn đồng thời đạt được nhiều thành tựu quan trọng bao gồm cơ bản hoàn tất Đề án nhận sáp nhập Habubank; vững vàng đồng hành cùng khách hàng, doanh nghiệp vượt qua những thách thức của dịch bệnh Covid-19 với nhiều gói hỗ trợ tín dụng hàng ngàn tỷ đồng và trực tiếp ủng hộ Chính phủ, người dân,…

Mới đây nhất, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tính từ 15/7/2021 đến 31/8/2021, SHB là một trong bốn ngân hàng TMCP tư nhân giảm lãi nhiều nhất hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Chiến lược phát triển toàn diện và năng lực quản trị của Ban lãnh đạo ngân hàng đã đưa SHB ngày càng tăng trưởng bền vững cả về quy mô và chất lượng hoạt động. SHB đồng thời được xếp hạng trong danh sách các Doanh nghiệp tỷ đô năm 2020 và 6 năm liên tiếp nằm trong Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần uy tín, càng minh chứng cho vị thế của một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam.

Vừa qua, SHB đã ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn tại SHB Finance cho đối tác Krungsri - thành viên chiến lược thuộc MUFG - tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản và một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới.

Ngày 11/10 vừa qua, SHB cũng đã chuyển giao dịch cổ phiếu sang HOSE. Uy tín và năng lực tài chính vững mạnh của SHB cùng lợi thế của HOSE sẽ mang lại sức mạnh cộng hưởng, mở ra triển vọng mới cho cổ phiếu SHB, đặc biệt khi SHB thời gian tới sẽ đẩy mạnh tìm kiếm những nhà đầu tư chiến lược lớn nước ngoài có chung tầm nhìn và chiến lược dài hạn, đưa ngân hàng bứt phá tăng trưởng bền vững.

Cũng trong năm nay, SHB sẽ hoàn thành tăng vốn lên 26.674 tỷ đồng. Nguồn thặng dư vốn từ thương vụ bán SHB Finance và năng lực tài chính vững mạnh đang thúc đẩy hiệu quả mục tiêu số hóa của SHB.

Với định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động nội bộ và xây dựng mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm, SHB không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua sự hỗ trợ của công nghệ. Ngân hàng đang triển khai quyết liệt việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp số, tự động hóa các quy trình, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin và nghiên cứu ứng dụng một loạt các công nghệ như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây…

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách điều hành SHB, ông Võ Đức Tiến cho biết: “Tiếp nối những thành công trên hành trình phát triển, SHB đang chuyển mình năng động với các dự án công nghệ số. Những nỗ lực không ngừng của SHB đang ngày càng thúc đẩy kinh doanh hiệu quả, mang lại những giá trị và lợi ích tối đa cho khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và cộng đồng.”

Trước đó, SHB đã dành nhiều giải thưởng danh giá, được đánh giá cao bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước: Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Alpha Southeast Asia); Ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm tốt nhất (Tạp chí Global Banking and Finance Review); Ngân hàng có sáng kiến hỗ trợ khách hàng tốt nhất 2020, Sản phẩm bancassurance sáng tạo nhất 2020, Ngân hàng có sáng kiến hợp tác chiến lược tốt nhất 2020 (Tạp chí The Asian Banking and Finance); Ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Tạp chí Asiamoney); Ngân hàng đồng hành cùng Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngân hàng tiêu biểu vì Tín dụng Xanh (Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG), Ngân hàng của năm – Bank of the Year 2020 (Tạp chí The Banker), Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc 2020 (Vietnam Report)…