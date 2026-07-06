Shopee đẩy mạnh AI, mở ra kỷ nguyên mới cho thương mại điện tử

Sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026 quy tụ hơn 2.000 người tham dự gồm các thương hiệu, nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung và đối tác trong hệ sinh thái thương mại điện tử (TMĐT).

Bà Sarah Nguyễn, Giám đốc Thương mại Shopee Việt Nam, cho biết: "Thương mại điện tử đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi người tiêu dùng kỳ vọng nhiều hơn về trải nghiệm, tính cá nhân hóa và sự tin cậy. Để đáp ứng những thay đổi đó, chúng tôi đang tăng cường đầu tư vào AI, hạ tầng và các giải pháp gia tăng giá trị nhằm giúp người dùng đưa ra quyết định mua sắm dễ dàng hơn, đồng thời hỗ trợ các thương hiệu, nhà bán hàng và đối tác nâng cao hiệu quả vận hành, và mở rộng cơ hội tăng trưởng. Thông qua những khoản đầu tư dài hạn này, Shopee tiếp tục cam kết đồng hành cùng sự phát triển của hệ sinh thái thương mại điện tử và đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế số tại Việt Nam".

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM MUA SẮM VÀ NIỀM TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thống kê từ sàn cho biết nhóm nhà bán sử dụng dịch vụ giao hàng hỏa tốc (1H và 4H) hoặc "Shopee Xử lý" ghi nhận tốc độ hoàn tất đơn hàng cải thiện đáng kể, thúc đẩy tăng trưởng đơn hàng lên tới 130% so với nhóm không sử dụng các giải pháp này. Trong thời gian tới, Shopee sẽ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng vận hành và hợp tác với các đối tác logistics nhằm rút ngắn thời gian giao nhận, đồng thời mở rộng hệ thống tủ nhận hàng và triển khai dịch vụ giao, lắp đặt cho các mặt hàng cồng kềnh.

Nền tảng cũng hợp tác với Monee mở rộng chương trình mua trước trả sau SPayLater giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm giá trị cao; đồng thời phát triển các điểm đến mua sắm chuyên biệt như Shopee Mart, Shopee Home và Shopee Outlet… nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu và tạo thêm cơ hội tăng trưởng cho nhiều ngành hàng.

Các giải pháp vận hành mới không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ảnh: Shopee.

Song, Shopee cũng tiếp tục đầu tư vào các giải pháp củng cố niềm tin người dùng. Hiện tại, thời gian xử lý các trường hợp vi phạm chính sách của sàn đã giảm 25% so với năm trước và dự kiến tiếp tục được rút ngắn nhờ nâng cấp công nghệ phát hiện vi phạm và tăng cường quy trình kiểm soát hàng hóa. Các chương trình bảo vệ người mua như chính sách hoàn tiền gấp đôi đối với hàng giả được xác minh trên Shopee Mall cũng sẽ tiếp tục được duy trì.

MỞ RỘNG QUY MÔ TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG CHO NHÀ BÁN VÀ THƯƠNG HIỆU

Trong năm ngoái, các chương trình hợp tác chiến lược đã đạt hơn 70 triệu lượt tiếp cận đến nhóm người dùng mới gồm sinh viên, công nhân, và cộng đồng game thủ. Tiếp nối kết quả này, Shopee sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đối tác với YouTube Shopping, Instagram, Garena… cùng mạng lưới hơn 4 triệu nhà sáng tạo nội dung trong khu vực, mang đến nhiều chương trình tương tác và trải nghiệm mua sắm hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, Shopee tiếp tục đầu tư vào các chương trình gia tăng mức độ gắn kết của khách hàng hiện hữu như mở rộng quyền lợi ShopeeVIP với nhiều ưu đãi từ các đối tác dịch vụ số như Spotify, ChatGPT, Klook...

Hệ sinh thái nội dung và các công cụ tiếp thị của Shopee mở ra nhiều điểm chạm mới, giúp thương hiệu kết nối hiệu quả hơn với người dùng. Ảnh: Shopee.

Nhà sáng tạo nội dung Hoàng Văn Khoa (PewPew) cho biết: "Mình không tập trung vào một kênh riêng lẻ mà tận dụng hệ sinh thái của Shopee cùng các đối tác như Facebook, Instagram... để đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt hành trình mua sắm. Mỗi nội dung đều được phát triển theo nhiều định dạng và phân phối trên nhiều kênh nhằm mở rộng tiếp cận và tối ưu chuyển đổi."

TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG AI - HẠ TẦNG TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Một trong những thông điệp nổi bật nhất tại sự kiện là việc đẩy mạnh ứng dụng AI trên toàn hệ sinh thái thương mại điện tử.

AI đang định hình một thế hệ thương mại điện tử mới, nơi trải nghiệm mua sắm trở nên thông minh, cá nhân hóa và giàu tính tương tác hơn. Ảnh: Shopee.

Người dùng Shopee sẽ sớm được trải nghiệm loạt tính năng AI mới bao gồm tìm kiếm đa phương thức bằng hình ảnh, giọng nói hoặc văn bản, tóm tắt thông tin sản phẩm bằng AI, gợi ý voucher. Đối với nhà bán, Shopee đang tích hợp AI vào các công cụ từ livestream, video ngắn, chăm sóc khách hàng đến phân tích hiệu quả kinh doanh và hỗ trợ bán hàng xuyên biên giới nhằm tự động hóa các tác vụ thường nhật, giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao hiệu quả vận hành, tăng năng lực cạnh tranh.

Ông Calvin Lam, Founder & CEO của thương hiệu iBasic Việt Nam nhận định: “Việc kết hợp giữa công nghệ AI, nội dung sáng tạo và hệ sinh thái thương mại điện tử đang mở ra nhiều cơ hội mới để một thương hiệu Việt như iBasic tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu, gia tăng độ nhận diện cho các sản phẩm made-in-Vietnam chất lượng tại thị trường trong nước lẫn quốc tế.”

Thông qua Shopee Brands And Creators Summit 2026, Shopee tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các thương hiệu, nhà bán hàng, nhà sáng tạo và các đối tác trong việc khai thác những cơ hội tăng trưởng mới, nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng, kiến tạo tương lai phát triển của thương mại điện tử Việt Nam.