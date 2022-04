Shophouse biển tại NovaWorld Phan Thiet hút khách

Với hàng trăm tiện ích đẳng cấp và qui hoạch thông minh, sản phẩm nhà phố thương mại (shophouse) tại các đô thị nghỉ dưỡng ven biển như NovaWorld Phan Thiet sẽ trở thành kênh đầu tư tiềm năng.

LỰA CHỌN TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ SHOPHOUSE BIỂN

Phổ biến trên thị trường khoảng 10 năm trở lại đây, mô hình shophouse biển nằm trong các dự án nghỉ dưỡng đã tăng 149% giai đoạn 2015-2020, hứa hẹn tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới tại các thủ phủ du lịch. Thông tin này được đưa ra tại Hội thảo trực tuyến See It First, Savills Hotels APAC năm 2021.

Trên thế giới, mô hình shophouse đã nổi tiếng ở một số thành phố du lịch biển như: Pensacola, Florida (Mỹ), Penang, Malacca (Malaysia), ... hình thành nên các khu phố mua sắm sầm uất, giữ chân khách du lịch lưu trú lâu hơn. Tại Việt Nam, việc đầu tư và xây dựng shophouse nằm trong khu du lịch, nghỉ dưỡng ở các điểm du lịch nổi tiếng như: Phan Thiết, Vũng Tàu, Phú Quốc, Hạ Long… hiện được các chủ đầu tư chú trọng.

Siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe giữ sức nóng trên thị trường từ khi ra mắt.

Bản thân mô hình shophouse vốn đã thu hút đầu tư khi là sản phẩm “3 trong 1”, vừa để ở, vừa có giá trị tự khai thác kinh doanh, vừa mang lại cơ hội tăng giá bền vững. Bởi lẽ, khi du lịch phát triển kéo theo nhu cầu về mặt bằng kinh doanh thương mại - giải trí cao cấp, nguồn cầu shophouse biển chất lượng ngày càng cao.

Năm 2021, mặc dù ngành du lịch gặp khó do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song báo cáo thị trường cuối năm 2021 của DKRA, loại hình nhà phố/shophouse trong khu du lịch phức hợp bắt đầu hồi phục vào giai đoạn cuối năm.

Theo đó, tại các thị trường mới giàu tiềm năng phát triển như Phan Thiết (Bình Thuận), dòng sản phẩm shophouse biển ngày càng chứng tỏ sức hút. Du lịch Bình Thuận dự kiến đón 8,9 triệu lượt khách tính đến năm 2025. Doanh thu từ hoạt động du lịch sẽ đạt khoảng 23.300 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 20%/năm giai đoạn 2021 - 2025.

Đặc biệt, Bình Thuận định hướng thu hút đầu tư và phát triển đa dạng, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Hiển nhiên, loại hình shophouse gắn với du lịch, nghỉ dưỡng sẽ có cơ hội tăng giá.

HỆ SINH THÁI HOÀN CHỈNH

Với lợi thế nằm bên trong siêu đô thị quy mô lớn, nơi có hạ tầng giao thông đồng bộ và hoàn thiện, shophouse tại NovaWorld Phan Thiet được kỳ vọng có thể kinh doanh sinh lời ngay khi nhận bàn giao. Sự xuất hiện của shophouse tại NovaWorld Phan Thiet cũng giúp giải bài toán khan hiếm nguồn cung shophouse biển tại Bình Thuận.

Số lượng giới hạn, vị trí tâm điểm, boutique shophouse Star Avenue NovaWorld Phan Thiet đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường ngay khi ra mắt

Được quy hoạch tại vị trí các trục đường lớn, kết nối toàn dự án hoặc mặt tiền các khu tiện ích vui chơi giải trí sầm uất, shophouse bên trong thành phố biển dẫn lối du khách khám phá hệ tiện ích đa dạng. Nơi đây là điểm hẹn sầm uất ngày đêm với đầy đủ các hoạt động vui chơi giải trí mua sắm, thể thao - hội họp… thỏa mãn mọi nhu cầu về du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày - dài ngày, du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khỏe Wellness.

Đơn cử, shophouse Festival Town tọa lạc tại vị trí kết nối với các trục đường lớn và nhanh chóng di chuyển ra cao tốc, tương lai đây còn là nơi tổ chức các lễ hội quy mô, đón đầu lượng du khách đến với siêu đô thị biển thường xuyên, đảm bảo cho việc vận hành shophouse sinh lời dài hạn.

Shophouse biển Ocean Residence với lợi thế kết nối đến toàn dự án thông qua trục đường xuyên tâm, là nơi hội tụ các chuyên gia, cộng đồng cư dân tinh hoa của Phan Thiết… Nguồn cầu đều đặn đến từ cư dân bên trong dự án giúp chủ sở hữu shophouse có thể lựa chọn các ngành hàng phù hợp để kinh doanh. Khi các thương hiệu cùng hội tụ tạo thành một khu phố mua sắm sầm uất, thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm tiện ích sẽ góp phần gia tăng giá trị cho shophouse.

Shophouse biển phân khu Ocean Residence tại NovaWorld Phan Thiet.

Dòng shophouse phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập shophouse biển phải kể đến boutique shophouse Star Avenue mới ra mắt. Lấy cảm hứng từ Beverly Hills - Biểu tượng giàu có của nước Mỹ, boutique shophouse Star Avenue kiến trúc sang trọng nằm trên trục đường Đại lộ Danh vọng đắt giá. Từ vị trí này, du khách dễ dàng kết nối đến tất cả các đại tiện ích của dự án và đón trọn lượng du khách đến từ tổ hợp công viên giải trí The Kingdom.

Với kiến trúc lãng mạn, tinh tế, boutique shophouse Star Avenue được phát triển theo hướng đa công năng, phù hợp đa dạng các loại hình kinh doanh và lưu trú. Gia chủ có thể khai thác kinh doanh ở tầng 1, 2; cho thuê lưu trú ở tầng 3, 4, 5 hay mở café, mini pub ở tầng mái…

Shophouse phân khu Festival Town tại NovaWorld Phan Thiet.

Sở hữu nhiều ưu thế về vị trí đắc địa, thiết kế thông minh cùng chuỗi tiện ích đa dạng, shophouse biển tại Novaworld Phan Thiet sẽ nhân thêm cơ hội kinh doanh cho nhà đầu tư.

NovaWorld Phan Thiet hiện áp dụng nhiều chương trình đầu tư hấp dẫn dành riêng cho dòng sản phẩm shophouse.

