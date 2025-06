Sĩ tử đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám trước kỳ thi “vượt vũ môn”

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại Hà Nội tăng gần 16.000 em so với năm 2024, đặt ra áp lực lớn cho công tác chuẩn bị và tổ chức. Kết quả kiểm tra thực địa của Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu tại Hà Nội mới đây cho thấy sự chu đáo của thành phố. Đến nay tất cả khâu không có gì vướng mắc cũng thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp mặc dù Hà Nội là địa phương có quy mô rất lớn.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 thành phố Hà Nội, cho biết đến nay, Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về các điều kiện, quy trình tổ chức, công tác in sao đề thi, đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý tình huống bất thường và tổ chức kỳ thi... Cùng với đó là sáng kiến triển khai bản đồ số giúp học sinh tra cứu nhanh gọn, thuận tiện hơn các điểm thi, tránh tình trạng đến nhầm điểm thi.

Về phía các sỹ tử, dù đã miệt mài ôn tập kiên thức trong suốt thời gian qua, nhưng trước “giờ G”, các em cùng gia đình vẫn muốn đến di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám thắp hương để củng cố tinh thần, vững vàng tâm lý. Theo các chuyên gia giáo dục, nếu tại gia đình, tình yêu thương, sự quan tâm của cha mẹ là chỗ dựa giúp học sinh chủ động, sẵn sàng, thì ở trường học, thầy cô chính là những người đồng hành tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các em.

Thay vì chỉ chú trọng vào kết quả cuối cùng, gia đình, thầy cô và xã hội hãy biết trân trọng, ghi nhận, động viên sự nỗ lực, từng bước tiến bộ của học sinh, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, hỗ trợ toàn diện về kiến thức, kỹ năng, tâm lý, để sẵn sàng bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là khu di tích tâm linh, biểu tượng của trí tuệ, truyền thống hiếu học.

Với hơn 700 năm hoạt động, đến nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước, nơi khen tặng cho học sinh xuất sắc... Cũng tại đây, vào mỗi dịp Tết nguyên đán hay trước các kỳ thi quan trọng, sĩ tử thường đến xin chữ ông đồ và cầu may trong thi cử, học hành.

Những ngày này, chuẩn bị đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, lượng khách tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám tăng cao và tấp nập từ sáng sớm.

Không chỉ những sĩ tử mà nhiều phụ huynh, giáo viên cũng đồng hành cùng con với mong muốn các em sẽ bình tĩnh, tự tin để hoàn thành trọn vẹn chặng đường 12 năm đèn sách.

Ngoài học sinh Hà Nội, nhiều người dân, học sinh đến từ các tỉnh lân cận cũng tới để cầu may cho cuộc thi sắp tới.

Bút, vở và sớ cầu thi là những vật được mang theo để cầu may mắn của các sĩ tử. Một số em trước khi ra về còn dùng ngón tay viết nhẹ lên lớp vải nhung, nơi có dòng chữ "Hiền tài là nguyên khí quốc gia'" để "xin vía".

Năm 2025, thành phố Hà Nội tiếp tục có số lượng thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều nhất trong các địa phương. Toàn thành phố có 124.072 thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi này, chiếm hơn 1/10 tổng số thí sinh của cả nước.