Siết chặt hành lý xách tay, không phải để làm khó hành khách

Nhiều hãng hàng không khác trên thế giới áp dụng thiết bị cân để kiểm tra hành lý xách tay của hành khách ngay trước cửa ra máy bay nhằm kiểm soát chặt chẽ hành lý cabin để đảm bảo an toàn, đúng trọng lượng và giữ chuẩn dịch vụ trên khoang...

Thời gian gần đây, nhiều hãng hàng không trong nước đã tăng cường kiểm tra trọng lượng hành lý xách tay nhằm bảo đảm công bằng giữa các hành khách và an toàn bay.

Một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên tàu bay của các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất chưa được chuyên nghiệp, gây phiền hà cho hành khách và ảnh hưởng đến hình ảnh và chất lượng dịch vụ của ngành hàng không.

Trước hiện trạng trên, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các Tổng công ty: Cảng hàng không Việt Nam (ACV); Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam; các Công ty Cổ phần hàng không: VietJet, Tre Việt, Pacific Airlines, Lữ hành Việt Nam; công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc; các Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Hà Nội; công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài khai thác đi/đến Việt Nam về việc kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên tàu bay.

Để đảm bảo an toàn, khởi hành đúng giờ cho mỗi chuyến bay và nâng cao chất lượng dịch vụ, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất nhanh chóng rà soát quy trình kiểm soát hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên tàu bay để tránh ùn tắc, tạo thuận lợi cho hành khách; sử dụng thiết bị cân hành lý đúng tiêu chuẩn, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền các quy định về vận chuyển hành lý của Hãng trên Trang thông tin điện tử, Văn phòng bán vé và hệ thống đại lý, cũng như quán triệt nhân viên phục vụ hành khách về thái độ phục vụ, đảm bảo chuyên nghiệp, thân thiện.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc xách tay quá nhiều đồ có thể khiến thời gian lên và xuống máy bay bị kéo dài. Mỗi kg dư trên cabin đều ảnh hưởng đến cân bằng trọng lượng máy bay, lượng nhiên liệu và thời gian đóng cửa máy bay để khởi hành đúng giờ. Mỗi phút trễ ở cửa khởi hành có thể làm dây chuyền khai thác chậm hàng loạt chuyến sau đó.

Nhiều chuyên gia cho rằng hành lý xách tay có những ảnh hưởng lớn đến an toàn bay và trải nghiệm hành khách. Nếu quá nhiều người mang vượt quy định, ngăn chứa hành lý có thể quá tải, làm tăng nguy cơ đồ vật rơi khi máy bay cất hoặc hạ cánh.

Tại một số quốc gia, quy trình kiểm tra hành lý xách tay được áp dụng hai lớp tại quầy làm thủ tục và trước khi lên máy bay. Các bước này được tổ chức khoa học, có biển hướng dẫn và nhân viên hỗ trợ liên tục, giúp hành khách không cảm thấy phiền hà.

Được biết, trên thế giới, một số hãng hàng không như: Ryanair, Wizz Air, ANA, JAL, AirAsia, Southwest Airlines, Delta Airlines… cũng đã kiểm soát chặt chẽ hành lý cabin để đảm bảo an toàn, đúng trọng lượng và giữ chuẩn dịch vụ trên khoang.