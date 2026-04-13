Siết kiểm tra, giám sát hệ thống quan trắc môi trường, xử lý nghiêm vi phạm
Hằng Anh
13/04/2026, 16:18
Nhiều tỉnh, thành phố yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hệ thống quan trắc tự động nước thải, khí thải trên địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý môi trường và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm...
Trước đó, đầu tháng 4/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có
Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường
rà soát, kiểm tra và giám sát các hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với
nước thải và khí thải trên địa bàn.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, một số
phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh tình trạng can thiệp, làm sai lệch
số liệu tại các hệ thống quan trắc tự động của một số doanh nghiệp.
Trước thực trạng này, để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Bộ đề nghị UBND các địa
phương chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan khẩn
trương triển khai nhiều biện pháp.
Trên cơ sở văn bản đề nghị của Nông nghiệp và Môi trường, vừa
qua, nhiều tỉnh thành như Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Cao Bằng… đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát kiểm tra, giám sát các hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước
thải, khí thải trên địa bàn.
Cụ thể, tại Bắc Ninh, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi
trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh
và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện kiểm tra hệ thống quan trắc bằng
chất chuẩn còn hạn sử dụng, được liên kết chuẩn theo quy định. Đánh giá độ
chính xác của hệ thống quan trắc tự động, liên tục; ghi nhận đầy đủ sai số và xử
lý theo quy định.
Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức kiểm soát chất lượng và đánh
giá độ chính xác tương đối (RA) của hệ thống quan trắc. Căn cứ nguồn lực, lựa
chọn một số cơ sở có quy mô lớn, nguy cơ ô nhiễm cao để thực hiện quan trắc đối
chứng; phối hợp với các tổ chức đủ năng lực để đánh giá độc lập.
Trường hợp kết quả sai lệch vượt ngưỡng cho phép, phải tạm dừng
công nhận dữ liệu, yêu cầu hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống theo quy định; mọi thay
đổi liên quan đến hệ số cài đặt phải báo cáo cơ quan quản lý để theo dõi.
Các đơn vị phải kiểm tra nhật ký vận hành, nhật ký thiết bị nhằm
phát hiện các thay đổi bất thường; làm rõ việc điều chỉnh hệ số kỹ thuật sau kiểm
định, hiệu chuẩn với hành vi cố tình can thiệp làm sai lệch dữ liệu.
Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp quản lý tài khoản quản
trị cao nhất theo đúng quy định. Việc quản trị và bảo mật hệ thống nhận, truyền
và quản lý dữ liệu phải được kiểm soát chặt chẽ. Cùng đó, tăng cường các biện
pháp đảm bảo an ninh hệ thống quan trắc như kiểm tra niêm phong các cổng kết nối;
Rà soát hệ thống camera tại hệ thống quan trắc của cơ sở, bảo
đảm có 1 camera phía bên trong nhà trạm để quan sát bộ điều khiển của thiết bị
phục vụ mục tiêu an ninh cho nhà trạm theo đúng quy định. Dữ liệu camera phải
được lưu tối thiểu 3 tháng và truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường để phục vụ
đối chiếu khi cần thiết.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm tra thực địa
các đường ống thải, ống dẫn mẫu; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như: Pha
loãng mẫu, can thiệp dòng thải, lắp đặt hệ thống bypass hoặc đường ống không
đúng quy định.
Trong trường hợp cần thiết, đối với một số cơ sở, có thể phối hợp
với các đơn vị có chức năng kiểm định, hiệu chuẩn để kiểm tra các đầu đo cảm biến
và thiết bị phân tích; đảm bảo không để xảy ra can thiệp kỹ thuật, ngăn chặn việc
bơm khí trơ hoặc chất khác vào buồng phân tích để làm sai lệch kết quả đo.
Đối với các hành vi cố ý gian lận, làm sai lệch dữ liệu quan trắc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; trường hợp có dấu hiệu tội phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý.
Các trạm quan trắc tự động phải được vận hành liên tục, truyền
dữ liệu 24/24 giờ về Sở Nông nghiệp và Môi trường; kịp thời sửa chữa khi xảy ra
sự cố, đảm bảo hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả đầu tư.
Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan tăng cường công tác kiểm tra, trinh sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý
nghiêm các vi phạm trong quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động trên địa
bàn.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
