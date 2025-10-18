Siêu du thuyền Ovation of the Seas đưa hàng nghìn khách quốc tế đến Huế

Ngày 17/10, siêu du thuyền hạng sang Ovation of the Seas – một trong những tàu du lịch lớn và hiện đại bậc nhất thế giới mang theo hơn 4.000 hành khách và thủy thủ đoàn đã cập cảng Chân Mây, thành phố Huế...

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, đoàn khách dự kiến dừng chân tại Cảng Chân Mây trong khoảng 6 tiếng. Trong đó, khoảng 60% hành khách được các công ty lữ hành đưa đi tham quan các điểm nổi tiếng ở Huế, Đà Nẵng và Hội An. Số khách còn lại nghỉ ngơi, trải nghiệm các dịch vụ trên tàu trước khi tiếp tục hành trình.

“Do thời gian lưu lại tại cảng còn ngắn nên lịch trình tham quan bị giới hạn. Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các hãng lữ hành để kết nối, xây dựng sản phẩm phù hợp nhằm giữ chân du khách lâu hơn”, bà Trâm cho biết.

Đại diện Saigontourist, đơn vị phụ trách khai thác tour cho chuyến tàu này, nhận định việc các hãng tàu quốc tế lớn như Royal Caribbean quay trở lại là tín hiệu cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam sau giai đoạn khó khăn.

Sự xuất hiện của hàng nghìn du khách có mức chi tiêu cao sẽ tạo cú hích đáng kể cho các dịch vụ vận tải, ẩm thực, mua sắm và lưu niệm tại các địa phương mà tàu ghé thăm.

Du khách quốc tế trên du thuyền Ovation of the Seas cập cảng Chân Mây. Ảnh: Vạn An

Ovation of the Seas thuộc dòng Quantum của hãng Royal Caribbean Cruises, được hạ thủy năm 2016. Tàu có chiều dài 348 m, trọng tải 168.666 tấn, cao 18 tầng, hơn 2.000 phòng nghỉ và có khả năng phục vụ tối đa 4.180 hành khách cùng 1.500 thủy thủ. Trên tàu được trang bị nhiều tiện ích giải trí hiện đại như đài quan sát North Star, khu lướt sóng nhân tạo, sân khấu trong nhà cùng hệ thống nhà hàng, quán bar cao cấp.

Cảng Chân Mây, nằm tại khu vực Chân Mây – Lăng Cô, có vị trí chiến lược giữa hai trung tâm du lịch lớn của miền Trung là Huế và Đà Nẵng. Là cảng biển nước sâu tự nhiên, Chân Mây có khả năng tiếp nhận tàu du lịch cỡ lớn lên đến 362 m, 225.000 GT và được Hiệp hội Du thuyền châu Á (Asia Cruise Association) bình chọn là một trong 46 điểm dừng chân lý tưởng của du thuyền tại khu vực Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, sau chuyến ghé thăm của Ovation of the Seas, trong các tháng cuối năm, Cảng Chân Mây sẽ tiếp tục đón thêm nhiều chuyến tàu du lịch quốc tế khác. Cụ thể, tàu Celebrity Millennium (hơn 1.800 khách) dự kiến cập cảng ngày 9/11; còn tàu Celebrity Solstice (hơn 2.800 khách) sẽ có ba chuyến cập cảng vào các ngày 10/11, 22/11 và 4/12.

Sự trở lại đều đặn của các du thuyền hạng sang không chỉ khẳng định sức hút của điểm đến Huế trong hành trình du lịch biển quốc tế, mà còn góp phần nâng tầm vị thế cảng Chân Mây trên bản đồ du lịch tàu biển khu vực.