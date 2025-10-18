Siêu du thuyền Ovation of the Seas đưa hàng nghìn khách quốc tế đến Huế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
Nguyễn Thuấn
18/10/2025, 09:58
Ngày 17/10, siêu du thuyền hạng sang Ovation of the Seas – một trong những tàu du lịch lớn và hiện đại bậc nhất thế giới mang theo hơn 4.000 hành khách và thủy thủ đoàn đã cập cảng Chân Mây, thành phố Huế...
Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, đoàn khách dự kiến dừng chân tại Cảng Chân Mây trong khoảng 6 tiếng. Trong đó, khoảng 60% hành khách được các công ty lữ hành đưa đi tham quan các điểm nổi tiếng ở Huế, Đà Nẵng và Hội An. Số khách còn lại nghỉ ngơi, trải nghiệm các dịch vụ trên tàu trước khi tiếp tục hành trình.
“Do thời gian lưu lại tại cảng còn ngắn nên lịch trình tham quan bị giới hạn. Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các hãng lữ hành để kết nối, xây dựng sản phẩm phù hợp nhằm giữ chân du khách lâu hơn”, bà Trâm cho biết.
Đại diện Saigontourist, đơn vị phụ trách khai thác tour cho chuyến tàu này, nhận định việc các hãng tàu quốc tế lớn như Royal Caribbean quay trở lại là tín hiệu cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam sau giai đoạn khó khăn.
Sự xuất hiện của hàng nghìn du khách có mức chi tiêu cao sẽ tạo cú hích đáng kể cho các dịch vụ vận tải, ẩm thực, mua sắm và lưu niệm tại các địa phương mà tàu ghé thăm.
Ovation of the Seas thuộc dòng Quantum của hãng Royal Caribbean Cruises, được hạ thủy năm 2016. Tàu có chiều dài 348 m, trọng tải 168.666 tấn, cao 18 tầng, hơn 2.000 phòng nghỉ và có khả năng phục vụ tối đa 4.180 hành khách cùng 1.500 thủy thủ. Trên tàu được trang bị nhiều tiện ích giải trí hiện đại như đài quan sát North Star, khu lướt sóng nhân tạo, sân khấu trong nhà cùng hệ thống nhà hàng, quán bar cao cấp.
Cảng Chân Mây, nằm tại khu vực Chân Mây – Lăng Cô, có vị trí chiến lược giữa hai trung tâm du lịch lớn của miền Trung là Huế và Đà Nẵng. Là cảng biển nước sâu tự nhiên, Chân Mây có khả năng tiếp nhận tàu du lịch cỡ lớn lên đến 362 m, 225.000 GT và được Hiệp hội Du thuyền châu Á (Asia Cruise Association) bình chọn là một trong 46 điểm dừng chân lý tưởng của du thuyền tại khu vực Đông Nam Á.
Theo kế hoạch, sau chuyến ghé thăm của Ovation of the Seas, trong các tháng cuối năm, Cảng Chân Mây sẽ tiếp tục đón thêm nhiều chuyến tàu du lịch quốc tế khác. Cụ thể, tàu Celebrity Millennium (hơn 1.800 khách) dự kiến cập cảng ngày 9/11; còn tàu Celebrity Solstice (hơn 2.800 khách) sẽ có ba chuyến cập cảng vào các ngày 10/11, 22/11 và 4/12.
Sự trở lại đều đặn của các du thuyền hạng sang không chỉ khẳng định sức hút của điểm đến Huế trong hành trình du lịch biển quốc tế, mà còn góp phần nâng tầm vị thế cảng Chân Mây trên bản đồ du lịch tàu biển khu vực.
Khác với du lịch khám phá địa điểm, du lịch chậm hướng tới trải nghiệm đời sống địa phương, giao thoa văn hóa và tái tạo tinh thần. Khi đó, một quán cà phê cổ, một hiệu sách cũ, một buổi trò chuyện với người bản xứ… đều trở thành hành trình…
Chiều ngày 17/10/2025, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch thành phố và Quỹ Xúc tiến Phát triển Du lịch Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển Du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới”...
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nước và trong khu vực, du lịch Hà Nội muốn giữ đà tăng trưởng cần không chỉ “hấp dẫn hơn”, mà còn phải “đáng tin hơn”…
Ngày 15/10, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành mức cảnh báo du lịch cao nhất - "mã đen" (code-black), với ba khu vực ở Campuchia, bao gồm thị trấn biên giới Poipet, Bavet và khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: