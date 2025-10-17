Hà Nội phát triển du lịch thân thiện, minh bạch

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nước và trong khu vực, du lịch Hà Nội muốn giữ đà tăng trưởng cần không chỉ “hấp dẫn hơn”, mà còn phải “đáng tin hơn”…

Theo Sở Du lịch Hà Nội, tính chung 9 tháng đầu năm, Hà Nội đón 26,07 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, khách nội địa 20,5 triệu lượt, tổng thu đạt 98.360 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của ngành du lịch Thủ đô trong việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và kích cầu du lịch. Tính đến nay, Hà Nội đã hoàn thành 86% kế hoạch cả năm. Dự báo những tháng cuối 2025, thị trường du lịch sẽ tiếp tục sôi động khi bước vào mùa lễ hội và cao điểm đón khách quốc tế.

PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÔNG MINH

Để giữ vững đà tăng trưởng và hướng tới phát triển bền vững, du lịch Hà Nội không chỉ cần thu hút thêm du khách, mà còn phải nâng cao niềm tin và sự hài lòng của du khách. Nhằm hướng đến mục tiêu đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã xây dựng và công bố Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực du lịch”.

Đây được xem là công cụ quan trọng giúp làm trong sạch môi trường du lịch và củng cố uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bộ tiêu chí áp dụng cho doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng…, tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, minh bạch thông tin và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ.

Sở Du lịch Hà Nội đang tập trung số hóa dữ liệu về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch; xây dựng hệ thống bản đồ số du lịch thông minh thành phố Hà Nội.

Trong đó, một số tiêu chí đáng chú ý gồm: Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ, giá, xuất xứ, phương thức giao dịch; Phổ biến và hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, ứng xử văn minh, tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương; Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước xử lý kịp thời hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn và trật tự trong hoạt động du lịch…

Những yêu cầu này không chỉ giúp doanh nghiệp tự hoàn thiện mình, mà còn trở thành thước đo niềm tin để du khách trong và ngoài nước nhận diện các thương hiệu du lịch uy tín, có trách nhiệm.

Ông Nguyễn Hữu Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch, Sở Du lịch Hà Nội, cho biết: “Hà Nội đã xác định rõ mục tiêu chiến lược: đến năm 2025, cơ bản hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh; đến năm 2030, hoàn thiện nền tảng số.

Các định hướng này không chỉ nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ mà còn gắn với đổi mới tư duy, chuyển đổi xanh, đồng thời lấy du khách làm trung tâm của mọi hoạt động”.

Đồng quan điểm, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phân tích du lịch thông minh phải dựa trên ba trụ cột: công nghệ, con người và thể chế.

Trong đó, công nghệ giúp quản lý dữ liệu, vận hành, nâng cao trải nghiệm. Con người là yếu tố quyết định thành công của quá trình chuyển đổi số. Còn thể chế tạo hành lang pháp lý minh bạch, bảo mật và bền vững. Ba lĩnh vực trọng tâm là lữ hành, lưu trú và điểm đến đều cần được số hóa toàn diện để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việc ứng dụng công nghệ lấy du khách làm trung tâm của mọi hoạt động.

Ông Hà Văn Siêu cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, cơ quan quản lý giữ vai trò kiến tạo, trong khi giới chuyên gia và cơ sở đào tạo cần đi trước một bước trong nghiên cứu và phát triển nhân lực số. “Hà Nội được kỳ vọng trở thành địa phương tiên phong, hình mẫu cho cả nước trong phát triển du lịch thông minh, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo thành công”, ông Hà Văn Siêu khẳng định.

SÔI ĐỘNG CHUỖI HOẠT ĐỘNG CUỐI NĂM

Những tháng cuối năm, du lịch Hà Nội tập trung giữ vững đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ, hướng tới mục tiêu phát triển chuyên nghiệp, bền vững. Các tuyến du lịch kết nối vùng cũng được nghiên cứu và xây dựng, nhằm đa dạng hóa lựa chọn và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Mới nhất, thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 157/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổ chức Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025. Cụ thể, thành phố quyết định tạm dừng tổ chức “Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Sông Hồng 2025” và “Vũ hội hóa trang - Kết nối di sản” để tránh chồng chéo, đảm bảo chất lượng cao nhất cho chương trình.

Hà Nội sẽ điều chỉnh, bổ sung một số kế hoạch tổ chức Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025.

Thay vào đó, thành phố sẽ bổ sung và điều chỉnh một số hoạt động nghệ thuật quy mô, hấp dẫn khác. Điển hình, chương trình nghệ thuật "Khoảnh khắc vĩnh cửu" được tổ chức vào ngày 08/11/2025 tại Bảo tàng Hà Nội, dự kiến mời nhà soạn nhạc người Thụy Sĩ Dominique Barthassat tham gia biểu diễn.

"Lễ hội múa Rối Hà Nội mở rộng" cũng được tổ chức ngày 8/11/2025 tại Khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu. Chuỗi hoạt động "Hội tụ di sản" sẽ diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bao gồm biểu diễn âm nhạc truyền thống và đương đại. Cùng với đó là các hoạt động giới thiệu văn hoá ẩm thực Hương vị Hà Nội, Trải nghiệm đồ thủ công - thiết kế sáng tạo...

Hà Nội cũng bổ sung 15 hoạt động trình diễn di sản văn hóa tại các phường, xã thuộc Thành phố gồm: Múa Bài Bông (Phú Xuyên), Múa Bồng (Thanh Liệt), Hội Chử Đồng Tử - Màn kéo chữ "Thiên hạ thái bình" (Gia Lâm), Hội Vật Cầu Thúy Lĩnh (Hoàng Mai), Kéo Co Ngồi đền Trấn Vũ (Long Biên), Chèo Tàu (Ô Diên), Rối Đào Thục (Đông Anh), Rối Thạch Xá, Rối Bình Phú, Rối Chàng Sơn (Tây Phương),…

Chuỗi hoạt động "Hội tụ di sản" sẽ diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bên cạnh đó, các hoạt động mới cũng được bổ sung: Triển lãm tranh "Hà Nội thanh tân", chương trình nghệ thuật "Hà Nội ơi", trưng bày giáo dục "Di sản và tương lai", biểu diễn múa rối nước tại vườn Giám, kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại...

Thành phố cũng sẽ mời Thành phố Huế, tỉnh Ninh Bình và các Đại sứ quán Trung Quốc, Hàn Quốc lựa chọn tiết mục văn hóa đặc sắc để tham gia trình diễn, tăng cường giao lưu quốc tế. Với quy mô lớn, sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật và di sản, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 hứa hẹn trở thành một sự kiện văn hóa đặc sắc, quảng bá hình ảnh thủ đô đến bạn bè trong và ngoài nước.