SMR dạng nổi của Nga tiếp tục cung cấp năng lượng cho vùng Chukotka xa xôi, khắc nghiệt
TTrọng Hoàng
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Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Rosatom vừa hoàn tất cung cấp nhiên liệu hạt nhân mới cho lò phản ứng số 1 của nhà máy điện nhiệt hạt nhân nổi Akademik Lomonosov tại Chukotka, đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình vận hành mô hình lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) dạng nổi đầu tiên của Nga…
Nhà máy đặt tại thành phố Pevek,
vùng Chukotka thuộc Viễn Đông Nga, được thiết kế để cung cấp nguồn điện và
nhiệt ổn định cho một trong những khu vực xa xôi, có điều kiện khí hậu khắc
nghiệt và hạ tầng năng lượng hạn chế của nước này.
Việc tiếp tục duy trì chu trình
nhiên liệu của Akademik Lomonosov không chỉ cho thấy khả năng vận hành của một
nhà máy điện hạt nhân nổi mà còn cung cấp thêm kinh nghiệm thực tế cho hướng
phát triển SMR dạng nổi, một phân khúc đang được nhiều quốc gia quan tâm trong
chiến lược cung cấp năng lượng cho các khu vực xa xôi và các dự án công nghiệp
đặc thù.
SMR
ĐƯỢC ĐƯA RA BIỂN ĐỂ CUNG CẤP ĐIỆN
Theo báo Sự thật (Pravda), bộ phận
nhiên liệu của tập đoàn đã cung cấp nhiên liệu hạt nhân mới cho lò phản ứng số
1 của Akademik Lomonosov. Các bó nhiên liệu được sản xuất tại Nhà máy Chế tạo
máy Elektrostal (MSZ).
Trước khi được vận chuyển, các bó
nhiên liệu đã trải qua quá trình thử nghiệm nghiệm thu và kiểm định kỹ thuật
với sự tham gia của Cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Nga.
Điểm khác biệt của dự án nằm ở phương thức triển khai. Thay vì xây dựng một nhà máy điện hạt nhân cố định trên đất liền, các lò phản ứng được tích hợp vào một tổ máy nổi. Tổ máy được chế tạo, kiểm tra và hoàn thiện tại cơ sở công nghiệp trước khi được đưa tới khu vực cần cung cấp năng lượng.
Akademik Lomonosov được trang bị hai lò phản ứng KLT-40S, mỗi lò có công suất điện khoảng 35 MW, đưa tổng công suất điện của tổ máy lên khoảng 70 MW.
Về mặt công nghệ, KLT-40S có nguồn
gốc từ dòng lò phản ứng được phát triển cho các tàu phá băng hạt nhân của Nga.
Thiết kế này tận dụng kinh nghiệm vận hành lò phản ứng trong môi trường biển và
vùng cực, đồng thời được điều chỉnh để phục vụ mục đích phát điện và cung cấp
nhiệt.
Xét về quy mô và tính chất mô-đun,
KLT-40S thường được xếp trong nhóm công nghệ SMR - Small Modular Reactor, tức
lò phản ứng mô-đun nhỏ.
Tuy nhiên, Akademik Lomonosov có đặc điểm riêng khi các
lò phản ứng được tích hợp trên một nền tảng nổi, tạo thành nhà máy điện hạt
nhân nổi sử dụng công nghệ SMR. Điều này giúp phân biệt mô hình này với các dự
án SMR trên đất liền đang được phát triển tại nhiều quốc gia.
CHU
KỲ NHIÊN LIỆU DÀI, PHÙ HỢP VỚI KHU VỰC XA XÔI
Một đặc điểm đáng chú ý của Akademik
Lomonosov là chu kỳ thay nhiên liệu dài hơn so với nhiều nhà máy điện hạt nhân
truyền thống.
Tại các nhà máy điện hạt nhân trên
đất liền, việc thay nhiên liệu thường được thực hiện sau khoảng 12-18 tháng.
Trong khi đó, đối với nhà máy điện hạt nhân nổi này, quá trình thay nhiên liệu
được thực hiện theo chu kỳ kéo dài vài năm.
Việc thay nhiên liệu bao gồm dỡ toàn
bộ vùng hoạt của lò phản ứng và nạp nhiên liệu mới. Đây là quy trình kỹ thuật
phức tạp, đòi hỏi các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn hạt nhân, kỹ thuật và
hàng hải.
Theo thông tin được Rosatom công bố,
lò phản ứng số 1 đã được thay nhiên liệu vào cuối năm 2023. Đối với lò phản ứng
số 2, quá trình thay nhiên liệu được thực hiện trong năm 2024 và lần thay tiếp
theo dự kiến vào năm 2027.
Việc hoàn tất lô nhiên liệu mới cho
lò phản ứng số 1 cho thấy cả hai lò phản ứng của Akademik Lomonosov đã hoàn
thành chu trình nhiên liệu đầu tiên trong quá trình vận hành.
Đây là kinh nghiệm thực tế quan trọng đối với công nghệ SMR dạng nổi, bởi một trong những lợi thế được kỳ vọng của mô hình này là khả năng cung cấp nguồn điện ổn định trong thời gian dài cho những khu vực không thuận lợi để xây dựng các nhà máy điện quy mô lớn.
Chukotka là một ví dụ điển hình. Đây
là vùng lãnh thổ có khoảng cách rất xa với các trung tâm kinh tế lớn của Nga,
điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chi phí xây dựng, vận hành hạ tầng năng
lượng truyền thống cao.
Trong bối cảnh đó, việc đưa một tổ máy SMR nổi tới khu vực cần năng lượng có thể tạo ra một phương án linh hoạt hơn so với việc xây dựng một nhà máy điện quy mô lớn trên đất liền.
TỪ
AKADEMIK LOMONOSOV ĐẾN THẾ HỆ SMR RITM
Kinh nghiệm từ Akademik Lomonosov
đang được Rosatom sử dụng để phát triển các thế hệ tổ máy điện hạt nhân nổi
tiếp theo.
Theo Rosatom, công nghệ các tổ máy
điện được phát triển trên nền tảng các lò phản ứng RITM đang được sử dụng cho
các dự án cung cấp năng lượng tại những khu vực ven biển và xa xôi.
So với KLT-40S, dòng RITM được xem là nền tảng cho thế hệ SMR mới hơn của Nga, với mục tiêu tăng mức độ tiêu chuẩn hóa, mô-đun hóa và khả năng triển khai tại nhiều địa điểm.
Rosatom cũng cho biết đang xây dựng
các cơ sở tương tự để cung cấp năng lượng cho một trong những dự án lớn của Nga
trong lĩnh vực kim loại màu. Điều này cho thấy phạm vi ứng dụng của SMR dạng
nổi đang được mở rộng từ cung cấp điện cho các khu dân cư xa xôi sang phục vụ
các dự án công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.
Đối với những dự án khai khoáng,
luyện kim hoặc phát triển hạ tầng tại các khu vực biệt lập, nguồn điện ổn định
đóng vai trò đặc biệt quan trọng. SMR dạng nổi có thể cung cấp điện và nhiệt
liên tục mà không nhất thiết phải chờ xây dựng một mạng lưới điện quy mô lớn
kết nối với các trung tâm năng lượng.
Trong dài hạn, SMR dạng nổi có thể
trở thành một hướng đi đáng chú ý trong cung cấp năng lượng cho các vùng cực,
đảo, khu vực ven biển xa xôi hoặc những địa điểm có các dự án công nghiệp lớn
nhưng khó kết nối với hệ thống điện quốc gia.
Tuy nhiên, mô hình này cũng đặt ra
những yêu cầu cao về an toàn hạt nhân, an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển
và quản lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Việc tích hợp lò phản ứng vào
một nền tảng nổi đồng nghĩa với việc hệ thống phải đáp ứng đồng thời các tiêu
chuẩn của ngành hạt nhân và hàng hải.
Với Akademik Lomonosov, việc duy trì
hoạt động của hai lò phản ứng KLT-40S và thực hiện các chu kỳ thay nhiên liệu
theo kế hoạch đang tạo ra dữ liệu vận hành thực tế cho mô hình này.
Đối với Nga, đây cũng là bước quan
trọng trong quá trình chuyển từ việc phát triển công nghệ SMR sang triển khai
các tổ máy có khả năng vận hành thương mại trong điều kiện thực tế.
Từ Akademik Lomonosov, Nga đang đặt
nền móng cho một mô hình năng lượng kết hợp giữa công nghệ SMR, nền tảng nổi và
khả năng triển khai linh hoạt, hướng tới giải quyết bài toán cung cấp nguồn
điện nền ổn định tại những nơi mà các phương án năng lượng truyền thống gặp
nhiều hạn chế.
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