Croatia: Biến hóa chất nguy hại thành nguyên liệu tái phục vụ sản xuất, tuần hoàn chất thải
TTrọng Hoàng
Chọn cỡ chữ
Một doanh nghiệp công nghệ sạch tại Croatia đang biến những dung môi công nghiệp bị ô nhiễm, vốn được xem là chất thải nguy hại, thành nguyên liệu có thể quay trở lại dây chuyền sản xuất. Mô hình này cho thấy kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp giảm chất thải mà còn mở ra một hướng tiết kiệm tài nguyên, chi phí và phát thải carbon cho doanh nghiệp…
Tại một nhà máy tái chế ở
Ivanić-Grad, Croatia, ethanol, benzene, acetone và các loại dung môi dùng để
pha loãng sơn được tiếp nhận từ nhiều ngành công nghiệp như bao bì thực phẩm,
dược phẩm và ô tô. Sau quá trình xử lý, những dung môi chứa nhiều chất nguy hại
này được làm sạch và đưa trở lại sản xuất, thay vì trở thành chất thải phải xử
lý hoặc tiêu hủy.
Đây là cách Premifab, một doanh
nghiệp công nghệ sạch của Croatia, đang xây dựng mô hình được mô tả là một quy
trình “tuần hoàn thực sự”, trong đó chất thải của doanh nghiệp này trở thành
nguồn nguyên liệu cho chính doanh nghiệp đó hoặc các doanh nghiệp khác.
BIẾN
DUNG MÔI Ô NHIỄM THÀNH NGUYÊN LIỆU MỚI
Đeo khẩu trang bảo hộ, các công nhân
tại nhà máy Premifab thực hiện quá trình tiếp nhận, phân tích và tái chế những
loại dung môi đã qua sử dụng. Đây là những hóa chất có tính dễ cháy và chứa
nhiều tạp chất, do đó toàn bộ quy trình đòi hỏi những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về
an toàn.
Dung môi bị ô nhiễm trước hết được
đưa vào hệ thống chưng cất. Tại đây, các thành phần được tách ra dựa trên những
đặc tính khác nhau, qua đó loại bỏ phần lớn tạp chất và thu hồi dung môi sạch.
Đây là dung môi bị ô nhiễm mà chúng
tôi lấy từ máy và đưa vào thiết bị chưng cất. Sau quá trình chưng cất, chúng
tôi thu được dung môi sạch để tiếp tục đưa vào sản xuất.
Ông Mario ŽelježnjakGiám sát sản xuất tại Premifab
Phần còn lại của quá trình xử lý chủ
yếu là nước, tạp chất và bùn thải. Tuy nhiên, ngay cả phần chất thải này cũng
không nhất thiết phải trở thành một điểm cuối của quy trình.
Theo Premifab, bùn và các chất cặn
có thể được đưa vào lò quay để đốt, tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động
của cơ sở tái chế. Phần còn lại sau quá trình đốt là tro, có thể tiếp tục được
sử dụng làm vật liệu xây dựng.
Như vậy, thay vì tạo ra một dòng
chất thải mới sau quá trình tái chế, doanh nghiệp tìm cách tận dụng cả những
phần còn lại của quá trình xử lý. Đây chính là điểm khác biệt quan trọng của mô
hình kinh tế tuần hoàn so với cách tiếp cận truyền thống, trong đó chất thải
thường được xử lý ở cuối chuỗi sản xuất.
Premifab cho biết mỗi năm doanh
nghiệp tái chế khoảng 3 triệu kg dung môi đã qua sử dụng, tương đương tỷ lệ thu
hồi khoảng 90% đối với nguyên liệu bị ô nhiễm do khách hàng cung cấp.
Để đạt được tỷ lệ này, khâu kiểm
soát chất lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trước khi tiến hành tái chế,
các mẫu dung môi được đưa vào phòng thí nghiệm để phân tích. Các chuyên gia
phải xác định liệu vật liệu có phù hợp với quá trình xử lý hay không, đồng thời
tính toán nhiều yếu tố như nhiệt độ, áp suất, hiệu suất chưng cất và cân bằng
năng lượng.
Có thể hiệu suất chưng cất quá
thấp, khiến việc tái chế không khả thi cả về mặt vật liệu lẫn tài chính. Nếu
còn lại quá nhiều cặn chưng cất mà chúng tôi không thể xử lý, chúng tôi sẽ lựa
chọn không sử dụng loại vật liệu đó.
Bà Silvija PetkovićGiám đốc Kiểm soát chất lượng kiêm Quản lý phòng thí nghiệm của Premifab
Đặc tính dễ cháy của dung môi cũng
khiến an toàn trở thành yêu cầu xuyên suốt quy trình.
Sau khi hoàn tất chưng cất, dung môi
tiếp tục được kiểm tra chất lượng trước khi trả lại cho khách hàng. Nếu mẫu
xuất hiện kết tủa hoặc không đáp ứng các thông số kỹ thuật, dung môi sẽ không
được xuất xưởng mà phải tiếp tục xử lý. Chỉ những lô hàng đạt yêu cầu mới
được đóng kín, niêm phong trong các container chuyên dụng và vận chuyển trở lại
doanh nghiệp sử dụng.
TỪ
CHẤT THẢI TRỞ LẠI DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
Điểm đáng chú ý trong mô hình của
Premifab là dung môi sau khi được làm sạch không chỉ được bán cho một khách
hàng mới mà có thể quay trở lại chính dây chuyền sản xuất đã tạo ra chất thải
ban đầu.
Theo ông Igor Podravac, Giám đốc
Phát triển kinh doanh của Premifab, công ty tiếp nhận dung môi từ các doanh
nghiệp có yêu cầu cao trong nhiều lĩnh vực như dược phẩm, ô tô, sơn và bao bì
thực phẩm.
Chúng tôi tiếp nhận vật liệu, phân
tích, tinh chế và sau khi kiểm tra tất cả các thông số, chúng tôi đưa vật liệu
đó trở lại chính dây chuyền sản xuất ban đầu, qua đó tạo ra một nền kinh tế
tuần hoàn khép kín trong thực tế.
Ông Igor PodravacGiám đốc Phát triển kinh doanh của Premifab
Một trong những khách hàng của
Premifab là Rotoplast, doanh nghiệp gia đình được thành lập từ năm 1975 và hiện
có khoảng 260 nhân viên.
Mỗi năm, Rotoplast sản xuất khoảng
5.000 tấn bao bì và nhãn mác phục vụ các ngành thực phẩm, năng lượng và sản
phẩm dành cho thú cưng. Trong quá trình in ấn, dung môi được sử dụng để hòa tan
mực.
Thay vì phải xử lý lượng dung môi đã
qua sử dụng như một loại chất thải, Rotoplast thu gom và vận chuyển chúng đến
Premifab. Sau khi được làm sạch, dung môi được đưa trở lại doanh nghiệp và tiếp
tục được sử dụng như một nguồn nguyên liệu.
“Điều quan trọng đối với chúng tôi
là sản phẩm không chỉ đạt hiệu quả cao về mặt sản xuất mà còn phải bền vững về
môi trường”, ông Antun Čengić, Giám đốc Sản xuất của Rotoplast, cho biết.
Theo ông, việc hợp tác với Premifab
giúp Rotoplast thu gom chất thải an toàn, đưa đi xử lý và nhận lại dưới dạng
một nguồn tài nguyên mới. Điều này không chỉ giảm lượng chất thải mà còn giúp
doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất.
Từ góc độ doanh nghiệp, đây là một
trong những lợi ích trực tiếp nhất của kinh tế tuần hoàn: giảm sự phụ thuộc vào
nguyên liệu nguyên sinh đồng thời biến chi phí xử lý chất thải thành một phần
của chuỗi giá trị mới.
Rotoplast cũng đang hướng tới việc
sử dụng ngày càng nhiều vật liệu có khả năng tái chế.
“Có tới 80% vật liệu có thể được sử
dụng theo cách này. Chúng tôi muốn chuyển sang các loại vật liệu đơn nhất và
trong những năm tới sẽ loại bỏ hoàn toàn các vật liệu không thể tái chế”, Tổng
giám đốc Blaženko Marić cho biết.
Mục tiêu này cho thấy quá trình
chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn không chỉ nằm ở việc xử lý chất thải sau sản
xuất mà cần được tính toán ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, lựa chọn vật liệu và
tổ chức chuỗi cung ứng.
GIẢM
PHÁT THẢI, TĂNG GIÁ TRỊ KINH TẾ
Mô hình tái chế dung môi tại Croatia
diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp châu Âu ngày càng chịu áp lực phải giảm
tiêu thụ tài nguyên nguyên sinh, kiểm soát chất thải nguy hại và cắt giảm phát
thải khí nhà kính.
Đối với các loại hóa chất công
nghiệp, bài toán này đặc biệt phức tạp bởi không phải mọi loại dung môi đã qua
sử dụng đều có thể tái chế. Tính chất hóa học, mức độ ô nhiễm, hiệu suất thu
hồi và chi phí năng lượng đều quyết định khả năng tái chế về mặt kỹ thuật cũng
như kinh tế.
Chính vì vậy, năng lực phân tích,
phân loại và kiểm soát chất lượng là yếu tố quyết định để xây dựng một chuỗi
tuần hoàn hiệu quả.
Premifab cho biết hoạt động của công
ty tăng trưởng khoảng 20-25% mỗi năm kể từ khi bắt đầu vận hành vào tháng
12/2014. Doanh nghiệp cũng cho rằng dung môi thu hồi có thể tạo ra lượng phát
thải CO₂ thấp hơn tới 10 lần so với sản xuất dung môi nguyên sinh.
Nếu những con số này được duy trì ở
quy mô lớn, tác động của mô hình không chỉ nằm ở việc giảm lượng hóa chất nguy
hại cần xử lý mà còn ở việc giảm nhu cầu khai thác và sản xuất nguyên liệu mới,
qua đó giảm năng lượng tiêu thụ và phát thải trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.
Đáng chú ý, mô hình này cũng cho thấy kinh tế tuần hoàn có
thể tạo ra giá trị kinh tế ngay từ những dòng chất thải mà trước đây doanh
nghiệp phải trả chi phí để xử lý.
Thay vì mô hình “sản xuất - sử dụng
- thải bỏ”, một chu trình mới được hình thành: sản xuất - sử dụng - thu hồi
- tái chế - tái sử dụng. Trong chu trình đó, chất thải của doanh nghiệp này
trở thành nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp khác hoặc quay trở lại chính dây
chuyền sản xuất ban đầu.
Với những ngành sử dụng lượng lớn
hóa chất và dung môi như dược phẩm, sơn, ô tô, in ấn và bao bì, việc hình thành
các chuỗi thu hồi và tái chế chuyên nghiệp có thể trở thành một bộ phận quan
trọng trong chiến lược giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.
Câu chuyện từ Croatia vì thế không
chỉ là câu chuyện về một nhà máy tái chế hóa chất. Nó cho thấy một hướng tiếp
cận rộng hơn của kinh tế tuần hoàn: không coi chất thải là điểm kết thúc của
quá trình sản xuất, mà tìm cách đưa chúng trở lại nền kinh tế dưới một hình
thức có giá trị mới.
Từ lõi dừa, bã cà phê đến bã mía, vỏ trấu hay phụ phẩm trong chế biến nông sản, những nguồn nguyên liệu từng được xem là phần bỏ đi đang được đưa vào các quy trình công nghệ để tạo ra vật liệu và sản phẩm mới.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đề xuất cắt giảm mạnh đối tượng phải Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), bổ sung nhiều đối tượng được miễn ĐTM và giảm đối tượng phải có Giấy phép môi trường…
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc- báo cáo- thẩm định (MRV) trong ĩnh vực trồng trọt. Đây sẽ là một bộ cẩm nang kỹ thuật đồng bộ, tạo hành lang cho công tác kiểm kê khí nhà kính, MRV cấp ngành và địa phương thực hiện...
Áo cùng Czechia, Hungary, Slovakia và Ba Lan đang thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) điều chỉnh thị trường carbon theo hướng linh hoạt hơn. Nguyên nhân là do chi phí khử carbon quá cao trong khi hạ tầng năng lượng chưa sẵn sàng có thể khiến đầu tư và sản xuất dịch chuyển ra ngoài châu Âu…
Trong bối cảnh nguồn cung phân bón toàn cầu chịu sức ép từ biến động địa chính trị và chi phí đầu vào gia tăng, Trung Quốc đang kết hợp ổn định nguồn cung vật tư với đẩy mạnh nông nghiệp thông minh nhằm nâng cao năng suất và củng cố an ninh lương thực…
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.